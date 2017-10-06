السلام عليكم أهل اللمّة .. أحببت أن أشارككم في هذا المقال الذي أعجبني (من جريدة الشروق) .. و هو من تحرير السيد : سلطان بركاني كاتب مقالات بجريدة الشروق :

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كلاّ إنّ الإنسان ليطغى

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سأل طالب جامعي أحد الأساتذة الفيزيائيين في إحدى الجامعات الغربيّة قائلا: ماذا يحدث للأرض لو قام كلّ سكانها بالقفز مرّة واحدة في نفس اللّحظة؟ فرّد الفيزيائي ضاحكا: "لن يحدث للأرض ولا للجبال أيّ شيء حتى لو كان عدد سكّان الأرض الذين يقفزون عشرة أضعاف عددهم اليوم".

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عظمة الخلق تدلّ على عظمة الخالق