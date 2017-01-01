نكت على لعزايج ...هههه

سلاااام حبيت نحكيلكم على لعزايج...ههه



هذي مرة وحدة الطفلة حضرت في عرس وبدات غير ترقص..وعرفت بلي وحد لعجوزه غير تشوف فيها أيا بدات تبين في روحها ( زعما باش تخطبها لبنها) ومبعد عيطتلها هاذيك لعزوج...راحت تجري ليها وبيها الفرحة قاتلها راني مخطوبه...ههه.ّلعزوج قاتلها أنا مقتلك والو روحي عيطي ليماك قلها وليدك وسخ حوايجو أرواحي بدليلو....هههه



وهاذي عزوجه راحت تقرأ في الأميه كتبتلها المعلمه رقم11 وقتلها واش هاذ الرقم...بدات تبكي لعزوج سقساتها المعلمه ..واش بيك يالحاجه ...قاتلها فكرتيني في سيقان المرحوم...هههه



وحد لعزوج ميت شيخها...قالولها ولادتها نزوجوك ولا ندوك للحج...قاتلهم نتزوج ياخي مكة ماشي هاربة ....ههههه



وهاذي صح صارت عندنا كنا طالعين في الكار وكانت وحد لعزوج هابطة ومقلقه...قالها واحد أهبطي يايما قاتلو ماني يماك ماوالو...هههه المهم بداو غير يضحكو عليه...هههه



مرة أنا كنت نمكيج رايحة للعرس ...ههه...جاتني وحد لعزوجة قاتلي مكيجيلي...شفت فيها مليح عندها80 عام وحابه تمكيي...قتلها الحاجة راكي صح قتلي إيه بديت غير نضحك وشادة فوندوتا نتاعي ...نحتهالي من يدي وحفرتها بضفرها وبدات دير في وجها....هههههه....



كانت وحد لعزوجة تبول في زنقه جاها بوليسي لسلوس ( يعني حرف السين يقلو شين) قالها مات بوليس هنا ...قاتلو الله يرحمو ووسع عليه...هههه

