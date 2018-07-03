{إِفتح قلبك}[الحلقة الأولى]

الســــلام عليــــــــــــكم ورحــــــمة الله وبركــــــــــــاته

وأسعـــــد الله أوقاتكم وملأها بــــركـــة وأمــــــل

نلتقي في هذا الصرح الجميل والراقي لنفضفض عن أرواحنا وللتعبير عما يجول في خواطرنا

نحكي عن دمعة أحرقت عيوننا وعن قصّة أنهكت قلوبنا

ولهذا السبب نفتتح اليوم أول حلقة من حلقـــات {إفتح قلبك}

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كثيرًا ما نتحدث عن الجانب المظلم للعالم الإفتراضي وأنه من المستحيل أن تكونَ المشاعر فيه صادقة وحقيقيّة

ولكن ما ستشاهدونه خلال حلقة اليوم سيثبت أنّه حتى العالم الافتراضي يمكن أن تنشأ فيه مشاعر أخوية

وصداقات وعلاقات متينة، وأنّ الأخلاق والقلوب الطيّبة تُزهر أينما حلّت

وخلال حلقة اليوم صاحبة الدعوة هي الأخت @السلطانة أو المعروفة باسم أم ياسمين سابقا

ترى ماهو سبب قدومها؟ ومن تريد استضافته معنا في حلقة اليوم؟

تابعوا معنا حتى الأخير

~لؤلؤة قسنطينة~

مساء النور وأمسية طيبة عزيزتي سلطانة اللمة

أهلا وسهلا بكِ معنا في أول حلقة من حلقات

{إفتح قلبك}

نشكرك على ثقتك ونشكرك على فتح قلبكِ لنا

هل يمكن أن نعرف العضو الذي تتمنين حضوره اليوم؟ وتريدين استدعاءه؟

بون مساء الخير عليكم

مساء الخير عليك مقدمة الحصة

يشرفني أن أشارك معكم

وحبيت نعرض الأخ

~لؤلؤة قسنطينة~

مساء النور أختي ويشرفنا كذلك حضوركِ معنا ، وأن نفتتح بتواجدك أول حلقاتنا

إذن هو الأخ حكيم ستوري من تريدين دعوته ومن سيشرفنا كذلك في أول حلقة

إذن أختي قبل أن استدعي الأخ حكيم

أولا لمَ تريدين دعوة الأخ خلال هذه الحلقة

وماهو سبب دعوتكِ له؟

هل هو تكريم؟ أم هو عتاب؟ أم هو طلب صفح؟

ويمكن تخبرينا نبذة عن هذا الأخ مثلا كأول تواجد له في اللمة

أول مشاركاته كيف اكتسب مكانته داخل هذا الصرح الجميل

كبداية أرحب بالأخ حكيم

كنبذة عنه :

أتذكر أنه في بداية تسجيله ربما لم يكن نشيطا بما يكفي، لكن بعد فترة أعتقد في بدايات سنة 2014 بدأ نجمه يلمع

وكان بالضبط يشارك في منتدى مشكلتي الذي كان يقدم فيه النصائح ويد المساعدة للأعضاء

وتم ترشيحه آنذاك للأوسكار السنوي كأفضل عضو يقدم نصائح في منتدى مشكلتي

ثم انخرط بشكل أكثر مع الأعضاء وأثبت نفسه بقلمه وأخلاقه وحضوره

دراسته كطبيب بيطري أيضا جعلته يفيد الأعضاء والمنتدى أيضا في هذا المجال

مما جعل الادارة ترشحه للاشراف على منتدى هنا فرغ واش في قلبك

كونه يتقن التعامل مع الأعضاء من الناحية النفسية وهذا مايتطلبه الركن

تميز بحضوره ومشاركاته ومواضيعه في منتدى واش راك تهدر بشكل خاص والنقاش الهادف لما يكتب موضوع أشعر أنه كتبه من قلبه لما يكون فرحان

يظهر الفرح من خلال مواضيعه ولما يكون حزين كذلك يظهر عليه الحزن من خلال كتاباته

الأخ صادق فيما يكتبه غالبا

أما سبب الدّعوة فهو تكريم وكلام أريد قوله للأخ

~لؤلؤة قسنطينة~

جميل ما تركه الأخ حكيم في نفوس أعضاء اللمة

وواضح من خلال كلامك عنه أنّه حقا ترك بصمة واضحة الأثر

داخل اللمة الحبيبة

واستطاع اقتناص التميّز من خلال تواجده القيّم ومشاركاته الراقية

إذن سألبي طلبك وسأقوم بدعوة الأخ حكيم إلى هنا إذا وافق على الحضور

وقمت باستدعاء الأخ حكيم ووافق على الحضور معنا في أول حلقة

فمرحبا به معنا، وهل يا ترى سيتمكن من معرفة هوية من قام باستدعائه؟

~لؤلؤة قسنطينة~

السلام عليكم أخي حكيم ومساء النور

ومرحبا بك كضيف في أول حلقة من حلقات

{افتح قلبك}

أتمنى أن تروقك هذه الضيافة

أولا سأخبرك أنه هنالك عضو أو عضوة طلب حضورك

ويريد دعوتك ربما لتكريمك أو لطب صفح أو عتاب

فهل لديك فكرة حول اسم الشخص الذي يريد استضافتك؟

السلام عليكم

صراحة لم أكن أتوقع هذا أولا بارك الله فيك على الشيء اللي راكي تقدمي فيه أختي مريم

أما بالنسبة ليا يعني كاين بزاف ناس قراب على قلبي

اذا على العتاب أو ممكن عندي مشاكل مع عضو على حسب علمي مكانش ولله الحمد، ممكن كاين خلافات بسيطة لكن ما تروحش بعيد أو ماراحتش بعيد

أما عن التكريم فأنا مقصر صراحة باش نتكرم من قبل أي عضو في اللمة الجزائرية

أما عن فكرتي شكون اللي عرضني فبزاف راهم في راسي يعني صراحة ما عنديش اسم معين

~لؤلؤة قسنطينة~

إذن أخي حكيم ليست لديك فكرة حول العضوة أو العضو الذي قام باستدعائك

وحتى نقرب لك ربّما مكانة هذا الشخص أو هويّته

سأقدّم لك مؤشر

"خويا حكيم ما يعرف قيمة اللمة غير أولادها تاع الصح وغير لي عاش ذكريات عظيمة بداخلها"

ما رأيك في هذا الكلام أخي حكيم؟

وهل قرّب لك بعض الشيء عن هوية من استدعاك؟

امممم

كاين خويا مالك ممكن وكاين الاخت أم ياسمين وكاينة عاشقة الجنة بيسك هي من جماعتي القديمة

بصح ماذا بيك تزيد تقربي لي اسكو ذكر ولا انثى ههه

~لؤلؤة قسنطينة~

جمييل ^^

واضح أنه لديك قائمة معيّنة للأعضاء الذين يمكن أن يكون أحدهم هو من استضافك

ترى هل فعلا أصبت أخي حكيم في التخمين؟

بالنسبة للعضو المستضيف هي أنثى

وحتى لا يطول انتظارك سأخبرك من قام باستدعائك

اُنظر أخي حكيم هذه هي العضوة التي قامت باستضافتك

من هي هذه العضوة؟ يعني ما الذي تعنيه لك؟

وماهي الذكريات المرتبطة بها؟

ويا ترى لماذا قامت باستضافتك؟

سلام عليكم هههه إذن هي الأخت السلطانة مالا راني قدرت نتوقع...اولا وقبل كل شيء نشكر الاخت ام ياسمين

على الاستضافة ويشهد ربي انو معزتها غالية بزاف ونحترمها ونقدرها كأخت حقيقية وهي من قدماء اللمة الجزائرية بداياتي في اللمة ما كنتش

نحتك بيها بزاف بيسك كنت نشوف في الادارة حاجة كبيرة خاصة المراقبين والمشرفين الكبار وصراحة اول ما اطلعت على مشاركاتها

خلعت يعني كانت من بين الاوائل مشفى انو كرمتها بموضوع خاص في رمضان فقط لما شفت الحرص تاعها ع اللمة وكانت ولازالت ترفع

اللمة ونقول تقريبا وحدها راهي شايلة حمل ثقيل اما ما تعنيه لي ببساطة اخت نحس صح انو تعزني كيما نعزها وحاطتني في مكانة اخوها الصغير

الذكريات تاعي معاها بزاف كانت تحطي سمعات بزاف هههه وكانت كذالك تشجعني ما نشفاش حتى على نهار قاتلي راك غلطت ما تحسسنيش بالخطأ بالعكس،

تصححها بطريقتها الخاصة تاع اخت كبيرة وخلاص كي شغل هي اللي تفتح الباب تاع الدار كي ندخل للبيت روطار هذه

علاش استضافتني ما عنديش علم كبير خخخخ سقسوها...

اوكي ماذا بيا نسمع على واش استضافتني

~لؤلؤة قسنطينة~

إذن بما أن مشاعر الأخوة عظيمة بينكما

أختي أم ياسمين وأخي حكيم

لا أريد تعكير هذا الجوّ الجميل

وسأترك المجال لأختي أم ياسمين وأسألها نفس سؤال الأخ حكيم

لماذا استدعيتِ الأخ حكيم اليوم؟

وما الذي تريدين قوله له؟

تفضلي أختي الكلمة كلمتكِ

بون مساء الخير خويا حكيم مساء الخير اختي مريم

اسناو نحشم شوي ههه ونولي احم احم...يخي الشعب الجزايري كي يهدر قدام الكامير ا يتعقد تحية لعايلتي ولبنتي لي راهم يشوفو فيا درك ا يتعقدتحية لعايلتي ولبنتي لي راهم يشوفو فيا درك

بون خويا حكيم انا عرضتك هنا في هاذ الحصة باه نقولك وحد الكلام بقى عالق في قلبي ومعرفتش وقتاه نقولهولك

ممكن انت تشوف فيها حاجة عادية بصح انا عندي راه تسوى بزاف

نفكرك في لحكاية نهار راحت اللمة وفرغت قلبي ليك لأني صح نعتبرك كيما خويا

لي بعيد عليا ايه انت وقتها قتلي كلام خلاني نتقوى بزاف وترجعلي الثقة في نفسي بعد ما كنت حاسة روحي خلاص كلش تقفل في وجهي وحسيت روحي

نفسيتي صح تعبانة

أنت قتلي كلام طيب خلاني نحط نقطة ونرجع نفكر في الحياة من جديد

عطيتني شحنة ايجابية بكلامك الايجابي خلاتني نحيا من جديد ومننسالكش المواقف لي درتها معايا شحال من مرة نطلب فيها مساعدتك وتحاول تساعدني

نهار سقسيتك على امور

الجامعة على جال قراية خويا ومرة سقسيتك على أمور تخص الجلفة وناسها.. نهار جبت بنتي كنت من اول المهنئين والمتمنيين

ليا الخير ..بلاك انت تكون نسيت هاذ التفاصيل

الصغيرة لكن انا منسيتهمش صح صح نتمنالك كل الخير ومرات كي نحكي معاك نحس روحي نحكي

مع خويا بعد

أنت صغير وعقلك كبير وتفكيرك ناضج والانسان ميتقاسش بالعمر وانما بالمواقف الطيبة لي يوقفها مع غيرو أنت أحد أبناء اللمة المحترمين المتخلقين

الطيبين الكرماء وأنا

نشهدلك بهذا طوال هذه الفترة لي انتميت فيها للمة مشفناش منك شر وحتى كي تنصح تنصح من قلبك وتقنع الواحد بعد وهاذي ميزة

ماش عند الناس كل

دونك راني نقولك حكيم اسم على مسمى

ان شاءالله ربي يرزقك كل الخير ويوفقك في دراستك وتحقق واش تتمنى في حياتك العملية أو حياتك الخاصة

~لؤلؤة قسنطينة~

كلام حقا يلامس القلب

وتنبض منه مشاعر الأخوة والاحترام والتقدير

من الجميل أن تجد مشاعر عظيمة كهذه

تنبض داخل قلب شخص لم تلده أمك بل أنجبته لك المواقف، حقا أمر مؤثر

ترى ما قول الأخ حكيم ! وما ردة فعله على هذا الكلام الجميل!

السلام عليكم مساء النور عليكم :

والله ثلاثا غير كلامك قطع قلبي ختي ام ياسمين ونعتبرو شرف وفخر وذخر ليا للممات

لما انقطعت اللمة حكيتلكم اني بكيت وصراحة سبب بكائي مكانش لانو مواضيعي راحو

بل لانو خفت على الناس اللي نعرفهم يروحو وقتها كان اتصالي في الفايسبوك مع زوج اعضاء فقط

وماكنت نعرف حسابات البقية وارواحو انتوما وصبروني ومن بعد بالشوي لما رجعو الاعضاء وتلاقينا في الفايسبوك

عرفت قيمة الناس اللي كنت معاهم هنا في اللمة الجزائرية ولانو ما يتعوضوش وباش ما ننكروش اللمة الجزائرية كانت السبب الوحيد اللي جمعنا ومازالها تلم فينا

وتلم في كل اسرارنا اللي ممكن شاركناها لاصحاب هذا الفضاء

اكثر من اصحاب الواقع نتاعنا ومشارعرك انت اختي ام ياسمين وبعض الاعضاء المقربين ليا اكبر دليل على واش نقول والحمد لله دائما انو دموع تاعي ماراحتش

خسارة لانو حسيت بالقيمة تاعي عند بعض الاعضاء والشي هذا اللي يخليني ديما نحط اللمة الجزائرية في المقام الاول

اختي ام ياسمين يد المساعدة ليك جات بصفة تلقائية كانو اختي اللي جابتها الام تاعي طلب المساعدة وكيما قتلك خير سابق سواء عليا سواء على بعض الاعضاء

الآخرين وما ننساش ابدا انك حطيتيني في مقام اخوك لانو هذا شرف ربي يقدرنا عليه

..وديما نقلك ربي يخليلك زوجك واهلك وياسمين وان شااء الله غير ياسمين وكون ذخر ليك وتحكيلهم على خالهم حكيم ههه

~لؤلؤة قسنطينة~

فعلا يعجز اللسان عن التعبير أمام هذه المواقف الراقية وأمام هذه المشاعر الفياضة

نسأل الله أن يديمها ويبارك فيها

إذن بدون إطالة أخي حكيم هل تفتح الستار وتوافق على هذه المودة وعلى هذه المشاعر والأحاسيس الأخوية من طرف الأخت؟

لنختم بعدها بآخر كلمة منك ومن الأخت أم ياسمين

هههه راهو فيها ثاني فتح الستار

ياو نحشم قاتلو فتح الستار هههه

واش نقول ختاما نشكر صاحبة الفضل وصاحبة الموضوع الجميل كجمال روحها ربي يهنيك ويعطيك ما تتمناي

واختي السلطانة ام ياسمين ربي يهنيك كذلك في حياتك ويعطيك ما تتمناي انت كنز في اللمة الجزائرية

لازم كاامل ناس اللمة يقدرو هذا الكنز ويحافظو عليه من إدارة إلى مشرفين إلى أعضاء

وربي يعطيك على حساب قلبك الطيب

افتحو الستار هههه

-ليُفتح الستـــــــــار-

أحم أحم هههه وتم فتح الستار

الحمد لله انو ربي رزقني اخوة واخوات كيما انتم في هاذ اللمة الطيبة

فرحانة بزاف اني عبرت عن مافي قلبي لأخي الغالي حكيم

ونشكر الاخت المقدمة الطيبة لي فتحت لينا المجال باه نشاركو

تحية كبيرة للجمهور اللماوي لي يتابع فينا

وبالتوفيق لهذا البرنامج ان شاءالله نشوفو حلقات اخرى من طرف اعضاءنا الطيبين احتراماتي للجميع

إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى من {إفتح قلبك}

وكما يقال ختامها مسك، و ونحن ختمنا حلقتنا بكلمات راقية وعطرة كالمسك من جوهرتين من جواهر اللمة

الأخ حكيم والأخت أم ياسمين، ربي يدومها أخوة يا رب

أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت اعجابكم ولاقت استحسانكم

لا تنسوا ترك ملاحظاتكم لنا

كذلك أنتَ وأنتِ لا تتردّ وافتح قلبك