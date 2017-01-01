♧♧ وفااااتتني صلاة الفجر ،،،!!!!!

صلاة الفجر صلاة الفجر هي من أعظم الصلوات عند المسلمين وهي أول الصلوات، ♤♤ وتتكون صلاة الفجر أو صلاة الصبح بركعتين فرض وركعتين سنة ويكون ميقاتها من بداية الفجر الى شروق الشمس،♤♤ وهي من الصلوات التي فرضها الله ورسوله على المؤمنين والمسلمين♤♤ . فوائد (فضل) صلاة الفجر من صلّة صلاة الفجر فهو في حفظ الله وفي ذمتهِ . ♤♤صلاة الفجر وهي تتكون من ركعتين وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلّم ♤♤أن هذه الركعتين تعادل الدنيا بما فيها . ♤♤صلاة العشاء والفجر تعتبر ثقيلة على المنافقين ولو يعلمون ما فيها من خير عليهم لأتوها حبواً ♤♤ ☆ ☆ . من صلّة صلاة الفجر كأنّهُ قام الليل بأكملهِ ♤♤. التقرّب إلى الله والدعوة اليه وطلب الرجاء منهُ وتيسير أمور الحياة وظهور النور والروح في داخل ووجه المصلّي . ☆ ☆ ماذا تفعل إذا فاتتك صلاة الفجر صلاة الفجر هي الصلاة التي تكون ميقاتها من بداية ظهور الفجر الى طلوع الشمس، فالكثير يغفل عن هذا الميقات لصلاة الفجر للنوم ولسبب السهر الطويل، ☆ ☆ فيجب على المسلم أن يقضي هذه الصلاة عندما يصحى من نومهِ ومن غفلتهِ ويبادر في قضائها ويجب أن يكون ذلك قبل صلاة الظهر، وقد قال الرسول أن كفارة من نسي الصلاة وغفل عنها أن يقضيها فهي الكفارة الوحيدة لها، فليس على المسلم حرج إذا كان نائماً فلم يستطع أن يقضيها لأنّ القلم رفع عن ثلاث ومنهم النائم حتى يصحى، ولا يؤثم المسلم إذا قضاها عند صحوتهِ ولكن يؤثم إذا أخّرها بعد صلاة الظهر ولكن يجب أن يقضيها في جميع الاحوال . كيف تحرص على صلاة الفجر الإبكار في النوم وعدم السهر لساعات طويلة . النية بصلاة الفجر وتكون نية صادقة للصلاة . النوم على طهارة وذكر الله والإستغفار قبل النوم . عند الصحوة ذكر الله والإستيعاذ من الشيطان الرجيم ليبعد الله عنك الشياطين . إستخدام بعض الوسائل إذا كان نوم الشخص عميق بأن يستخدم بعض المنبهات مثل المنبه أو الهاتف النقال . تذكر الأجر العظيم والمغفرة الكبيرة إذا تكاسل الشخص عن الإستيقاذ