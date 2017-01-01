مبروك للأعضاء الإشراف ^^

السلام عليكم أهل اللمة ومساؤكم طيب وسعيد اليوم قاعدة ندور في اللمة فجأة تولهت أنو بعض الاعضاء لي كانوا مرشحين للإشراف تم تعيينهم كمشرفين يعني كانوا قد المسؤولية لي تحطوا فيها وقدموا ما عندهم للمة وكانوا قد الاختبار واصبحوا مشرفين بالنسبة للأعضاء لي تولهتلهم الأخت الغالية @لاريمان الأخت الغالية @دعاء الجنات الأخ الكريم @الأزرق الملكي إذا كاين أعضاء آخرين ولاو مشرفين وماتولهتلهمش يعذروني ويسامحوني يعني هادو لي انتبهتلهم المهم مبروك الإشراف ان شاء الله مزيد من التوفيق في مهامكم الاشرافية وتقدمولنا أكثر للمة والعاقبة لبقية الأعضاء ان شاء الله علاش لالا وان شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح للمتنا الغالية بالتوفيق ان شاء الله خاوتي تحياتي ^^