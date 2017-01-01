مبروك للأعضاء الإشراف ^^

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏9 أكتوبر 2017 على 16:21.

  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم أهل اللمة
    ومساؤكم طيب وسعيد
    اليوم قاعدة ندور في اللمة فجأة تولهت أنو بعض الاعضاء لي كانوا مرشحين للإشراف تم تعيينهم كمشرفين
    يعني كانوا قد المسؤولية لي تحطوا فيها وقدموا ما عندهم للمة وكانوا قد الاختبار واصبحوا مشرفين
    بالنسبة للأعضاء لي تولهتلهم
    الأخت الغالية @لاريمان
    الأخت الغالية @دعاء الجنات
    الأخ الكريم @الأزرق الملكي
    إذا كاين أعضاء آخرين ولاو مشرفين وماتولهتلهمش يعذروني ويسامحوني يعني هادو لي انتبهتلهم
    المهم مبروك الإشراف ان شاء الله مزيد من التوفيق في مهامكم الاشرافية
    وتقدمولنا أكثر للمة والعاقبة لبقية الأعضاء ان شاء الله علاش لالا
    وان شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح للمتنا الغالية
    بالتوفيق ان شاء الله خاوتي
    تحياتي ^^

     
    Skor m@k معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏9 أكتوبر 2017 على 16:21
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    مروك عليهم صح دارو الإضافة في المنتدى
    ان شاء الله يزيدو ماكثر ههههه
    يعطيك الصحة ختي مريم
     
    Skor m@k, ‏9 أكتوبر 2017 على 17:34
    #2

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