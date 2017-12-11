ألف مبروك الترشح للإشراف عآشقة الجنة

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة yaso ياسمين, ‏11 ديسمبر 2017 على 16:08.

  1. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
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    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركته

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا


    أهـــلاً و سهلاً بكل أعضاء منتدى اللمة الجزائرية
    أرجوا أن تكونوا في أتم الصحة و العافيـة



    فرآشة من فراشات المنتدى ستنظم لطاقم الآشرافي لمنتدى اللمة؛ متميزة بحضورها و مواضيعها
    الغالية الطيبة :


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    مبروك الترشح للاشراف ان شاء الله مزيد من التوفيق في مهامكمي الاشرافية و العاقبة للاشراف و الفستان الوردي
    وتقدميلنا أكثر للمة والعاقبة
    وان شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح للمتنا الغالية
    بالتوفيق ان شاء الله
    دوركم ;)




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    habchisalaheddin معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏11 ديسمبر 2017 على 16:08
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    مبارك للاخت عاشقة الجنة
    ولو انها كانت من قبل مشرفة ههه

     
    habchisalaheddin, ‏11 ديسمبر 2017 على 16:10
    #2
  3. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

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    مبااااارك لها :)
     
    أشــواق 19, ‏11 ديسمبر 2017 على 16:11
    #3

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