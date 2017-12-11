ألف مبروك الترشح للإشراف عآشقة الجنة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أهـــلاً و سهلاً بكل أعضاء منتدى اللمة الجزائرية أرجوا أن تكونوا في أتم الصحة و العافيـة فرآشة من فراشات المنتدى ستنظم لطاقم الآشرافي لمنتدى اللمة؛ متميزة بحضورها و مواضيعها الغالية الطيبة : مبروك الترشح للاشراف ان شاء الله مزيد من التوفيق في مهامكمي الاشرافية و العاقبة للاشراف و الفستان الوردي وتقدميلنا أكثر للمة والعاقبة وان شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح للمتنا الغالية بالتوفيق ان شاء الله دوركم