ألف مبروك الترقية الحلم الوردي

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
أهـــلاً و سهلاً بكل أعضاء منتدى اللمة الجزائرية
أرجوا أن تكونوا في أتم الصحة و العافيـة
فرآشة من فراشات المنتدى ستنظم لطاقم المراقبين لمنتدى اللمة؛ متميزة بحضورها و تعتبر من احد رموز اللمة الجميلة لما قدمته من عطاء دون حدود او مقابل
الغالية الطيبة :
@الحلم الوردي
مبروك الترقية ان شاء الله مزيد من التوفيق في مهامكمي الجديدة
وتقدميلنا أكثر للمة والعاقبة
وان شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح للمتنا الغالية
بالتوفيق ان شاء الله
دوركم يا اللماويين