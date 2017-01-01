تحضير درس اسماء الزمان والمكان سنة ثانية متوسط -الجيل الثاني

ـ ورَجَعَ بيَ الخَاطِرُ إلى المطَار مَهبِط الطَّائرَة 2 ـ سَتَظَلُّ فِي مَدَارِهَا حتّى يَحِينَ الحَيْنُ 3 ـ فيِ الصَّبَاح البَاكرِ مَسعَى المسَافِر إلى مَوْطِنِه. 4 _يَجِدُ المسافرُ نفسَهُ ضئِي اً أمَامَ عَظَمَة المنْظَر الطّبِيعيّ الذِي يَرَاهُ. 5- أمي مستودع أسراري الملاحظة والمناقشة اقرأ الأمثلة المدونة قراءة سليمة ـ أقرأ الأمثلة ـ أناقشها ـ وأشرحها حسب سياقها الذي وردت فيه : س _ تأمل الأسماء الملونة في الأمثلة و اكمل الجدول أدناه الاسم دلالته وزنه الفعل الذي اشتقى منه مَهبِط يدل على وقوع الفعل مفعل هبط مدَارِه يدل على مكان وقوع الفعل مفَعل دار مَسعَى يدل على زمان وقوع الفعل مفَعل سعى مَوْطِنِ يدل على مكان وقوع الفعل مفَعل وطن منْظَر يدل على مكان وقوع الفعل مفَعل نظر س _كيف نميز بين اسم المكان والزمان ؟ ج _من صيغة الكلام . أستنتج اسم الزّمان : اسم مشتقّ من الفعل للدّلالة على زمان حدوث الفعل اسم المكان : اسم مشتقّ من الفعل للدّلالة على مكان وقوعه . _ الصيغة نفسها تدل على المكان والزمان والقرينة هي التي تحدد المقصود . مثال: موعدناعلى الساعة الثامنة (موعد اسم زمان والقرينة الدالة على ذلك هي الساعة الثامنة). موعدنا في المسجد .(موعد اسم مكان والقرينة الدالة على ذلك هي المسجد). س- تأمل المثالين الأول والرابع س_ من أي فعل اشتقا ؟ ج _ هبط _ نظر س_ ما عدد حروفهما ؟ ج_ ثلاثة س_ ما وزن كل منهما ؟ ج_ مًفْعِل و مًفْعًل س _ علام دلت كلمة مسعى ؟ ج_ اسم زمان س_ حدد فعله ونوعه ج_ معتل ناقص أستنتج يصاغ اسما الزمان والمكان من الفعل الثلاثي: 1) على وزن (مَفعَل) من: أ ـ الفعل الذي تكون عينه مضمومة أو مفتوحة في المضارع.مثال:دخل، يدخُل ، مَدخَل ـ صعد، يصعَد ،مَصعَد ب ـ والفعل الناقص . مثال:رمى،مَرمًى. 2) وعلى وزن (مَفعِل) من: أ ـ الفعل الذي تكون عينه مكسورة في المضارع.مثال: جلس، يجلِس، مَجلِس . ب ـ والمثال الواوي.مثال: وقف ، مَوقِف . س_ هات فعل اسم المكان مستودع ؟ ج_ استودع س_ ما نوعه من حيث العدد ؟ ج_ خماسي س_ حوله لمضارع ؟ ج_ يستودع س_ ماهي المراحل التي مر بها الفعل حتى صار اسم مكان ؟ ج على وزن المضارع بقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر أستنتج صياغتهما من الفعل غير الثلاثي: يصاغ اسم الزمان والمكان الفعل غير الثلاثي مثل اسم المفعول من المضارع بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره.مثال:مُنصرَف. أوظف تعلماتي أوظّف تعلماتي : ص 34 : عين اسم الزّمان واسم المكان ممّا يأتي: اسم الزمان اسم المكان مطلع _ مولد _ مهبط _ مرجع طلب منك صديق أجنبيّ أن تختار له مواقع سياحيّة في وطنك ليقوم بزيارتها، فاقترحت عليه ما رأيته مناسبًا. اُكْتُبْ فقرة تبيّن أسباب اختيارك موظّفا ما أمكن من اسمَي الزّمان والمكان.