۩ سلسلة العـلم و أثره في تزكية الـنُّـفوس 26 ۩( تزكية النفس لمن يعمل في اليوم أكثر من تسع ساعات؟)

ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
إنضم
8 جانفي 2010
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محل الإقامة
الجزائر

كيف السبيل إلى تزكية النفس لمن يعمل في اليوم أكثر من تسع ساعات؟ وهذا هو الحال في أغلب الوظائف .


ليست هذه التسع ساعات التي يعملها بمانعٍ من تزكية النفس ، وكم من أناس يعملون مثل هذه الساعات أو أكثر أو أقل وهم على خيرٍ عظيم في هذا الباب ، وكم من أناس لا عمل عند أصلاً يرتبط به وهو واقعٌ والعياذ بالله في تدسية نفسه ، فوجود الوظيفة أو العمل الذي يحتاج إليه الإنسان لكفاية نفسه في طعامه وغذاءه ولباسه وسكنه هو وأولاده هذه الأمور ليست بمانع ، والشريعة جاءت بالعمل والحث عليه والحث على اكتساب الرزق ، والله سبحانه وتعالى قال { فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ } [الملك:15] ، وهذه الأمور التي حثت عليها الشريعة ليست عائقاً عن تزكية النفس ، وكم من أناس في أعمال أو في مصالح أو في صناعات أو في مِهن أو في وظائف لم تعُقهم هذه المصالح عن العمل على تزكية نفوسهم .


أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا شأننا كله . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
 
*حزن النبلاء*

*حزن النبلاء*

:: عضو متألق ::
إنضم
4 ديسمبر 2009
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طلب العلم
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ذكر
توقفت عن حلقة القرآن منذ 3 سنوات بسبب العمل
كانت لشيخي كراهية مطلقة لمن يتأخر عن الحلقة فضلا عن الغياب
لذلك كنت شديد الاحراج منه ..
اللهم ردنا اليك ردا جميلا
 
ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,649
النقاط
851
محل الإقامة
الجزائر
قال *حزن النبلاء*:
اسألي سؤالا محددا و سأبلغه لأحد المشايخ ..

لا بأس ان تشرحيه حتى أستطيع شرحه

اظن ان سؤالك عن العمل او الدراسة في الاختلاط
و فتاوى علماء المشرق كلها تشترط عدم الاختلاط
فيحدث ان المرأة المتبعة للدين و المستقيمة لن تجد عملا ..؟
ما يجعل المجتمع المسلم مفتقر الى امرأة عاملة تخدم نساءهم في الحالات الخاصة !! .. فضلا عن انها تدرس و تتعلم .. و تنال شهادات لتعمل بها أن قدر لها الله في اماكن غير مختلطة !!
@طموحة
و الله الموفق ..
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قال الامين محمد:
فعلا فعلا
الخلاصة العبادة و ذكر الله في كل حال و على كل حال مهما كان الحال
بارك الله فيكم أخي اباليث
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أحسن الله إليك محمد، نعمة ما قلت، تعجبني خلاصاتك الطيبة و فهومك المسددة.
قال *حزن النبلاء*:
توقفت عن حلقة القرآن منذ 3 سنوات بسبب العمل
كانت لشيخي كراهية مطلقة لمن يتأخر عن الحلقة فضلا عن الغياب
لذلك كنت شديد الاحراج منه ..
اللهم ردنا اليك ردا جميلا
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ردك الله إلى حلقة القرأن ردا جميلا.
 
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