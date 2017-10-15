☆☆☆ معلوماااات من الأدب العربي ☆☆

خمسون معلومة من الأدب العربي:

==================.................."

1. أمير الشعراء هو أحمد شوقي.

☆☆

2. حافظ إبراهيم هو شاعر النيل.

☆☆

3. أبو الطيب المتنبي هو الشاعر الذي قتله شعره

♧♧

4. يسمى الشاعر الذي عاش عصرين بالمخضرم

♧♧

5. الشاعر اللبناني بشارة الخوري شاعر يلقب بالأخطل الصغير

♧♧

6. أبو العلاء المعرّي شاعر يلقب برهين المحبسين

♧♧

7. عدد بحور الشعر العربي 16

♡♡

8. كعب بن زهير صاحب قصيدة البردة

♡♡♡

9. أبو تمام صاحب كتاب الحماسة وكتاب طبقات فحول الشعراء

♤♤♤♤

10. حسان بن ثابت هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم

♡♡♡

11. الشنفرى هو الشاعر الجاهلي الصعلوك الذي يضرب به المثل بسرعة الركض

♡♡♡

12. البيان و التبيين كتاب للجاحظ جمع فيه صنوف البيان و الأحاديث و الخطب

◇◇◇◇◇

13. من الأمثلة : ((إذا تم العقل نقص الكلام ))

♡♡♡

14. الفرزدق هو لقب الشاعر الأموي المعروف همام بن غالب التميمي

♡♡♡

15. من أبيات الشعر للسموأل:

♡♡♡

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه .. فكل رداء يرتديه جميل.

◇◇◇◇

16. كليلة ودمنة هو الكتاب الذي نقل من اللغة البهلوية (الفارسية القديمة) إلى العربية.

♧♧♧♧♧

17. ابن قتيبة هو صاحب كتاب (عيون الأخبار).

♧♧♧♧

18. العقد الفريد كتاب لابن عبد ربه يضم 25 باباً سمى كلا منها باسم زهرة.

@@@

19. عمر الخيام عالم الفلك الذي هو في الوقت نفسه شاعر مشهور وكتب أشهر الرباعيات الشعرية

♡♡♡♡♡♡♡

20. حاتم الطائي من هو الشاعر الجاهلي الذي ضرب به المثل في الكرم

♤♤♤♤♤♤

21. أبو العتاهية هو شاعر الزهد و التنكر للدنيا

♧♧♧♧♧♧

22. العقاد هو الأديب المصري الذي شارك المازني في انتقاد أنصار الشعر القديم

♧♧♧♧♧

23. إيليا أبو ماضي شاعر لبناني في المهجر توفي في نيويورك سنة 1957 م

♧♧♧♧♧♧

24. السموأل هو الشاعر المشهور بالوفاء لأنه فضل قتل ابنه على التفريط بالأمانة

♡♡♡♡♡♡

25. ينتمي أبو نواس للعصر العباسي.

♡♡♡♡♡♡♡

26. أبو فراس الحمداني شاعر أسره الروم أربع سنوات

♧♧♧♧♧

27. من أصحاب المعلقات امرؤ القيس ولبيد بن ربيعة والحارث بن حلزة

♧♧♧♧♧♧

28. أبو تمام هو صاحب قصيدة فتح عمورية

♧♧♧♧♧♧

29. أبو العلاء المعري صاحب ديوان سقط الزند

♧♧♧♧♧♧

30. ثابت بن جابر هو الشاعر الذي اشتهر في الجاهلية بتأبط شرا

♧♧♧♧♧

31. عدد مقامات بديع الزمان الهمذاني 1- 52 2- 50 3- 40 4- 33

♧♧♧♧♧

32. معجم لسان العرب هو أضخم معجم في اللغة العربية موجود

♧♧♧♧♧

33. أبو عثمان عمرو بن بحر هو اسم الجاحظ

♧♧♧♧♧

34. الثعالبي هو صاحب كتاب يتيمة الدهر

♧♧♧♧♧

35. أبو فرج الأصفهاني هو صاحب كتاب الأغاني

♧♧♧♧♧♧

36. الفرزدق هو الشاعر الذي قيل عنه لولا شعره لذهب ثلث اللغة

♧♧♧♧♧♧

37. الحطيئة هو الشاعر الذي هجا نفسه وأمه وأباه

♧♧♧♧♧

38. الأخفش هو الذي أضاف البحر السادس عشر لبحور الشعر

♧♧♧♧♧

39. محمود سامي البارودي هو الشاعر الذي لقب برب السيف والقلم

♧♧♧♧♧♧

40. الحسن بن هانئ هو اسم الشاعر العباسي أبو نواس

♧♧♧♧♧

41. شهاب الدين الأبشيهي هو صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف.

♧♧♧♧♧♧