☆☆☆ معلوماااات من الأدب العربي ☆☆

ربي اغفرلي
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خمسون معلومة من الأدب العربي:
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1. أمير الشعراء هو أحمد شوقي.
☆☆
2. حافظ إبراهيم هو شاعر النيل.
☆☆
3. أبو الطيب المتنبي هو الشاعر الذي قتله شعره
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4. يسمى الشاعر الذي عاش عصرين بالمخضرم
♧♧
5. الشاعر اللبناني بشارة الخوري شاعر يلقب بالأخطل الصغير
♧♧
6. أبو العلاء المعرّي شاعر يلقب برهين المحبسين
♧♧
7. عدد بحور الشعر العربي 16
♡♡
8. كعب بن زهير صاحب قصيدة البردة
♡♡♡
9. أبو تمام صاحب كتاب الحماسة وكتاب طبقات فحول الشعراء
♤♤♤♤
10. حسان بن ثابت هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم
♡♡♡
11. الشنفرى هو الشاعر الجاهلي الصعلوك الذي يضرب به المثل بسرعة الركض
♡♡♡
12. البيان و التبيين كتاب للجاحظ جمع فيه صنوف البيان و الأحاديث و الخطب
◇◇◇◇◇
13. من الأمثلة : ((إذا تم العقل نقص الكلام ))
♡♡♡
14. الفرزدق هو لقب الشاعر الأموي المعروف همام بن غالب التميمي
♡♡♡
15. من أبيات الشعر للسموأل:
♡♡♡
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه .. فكل رداء يرتديه جميل.
◇◇◇◇
16. كليلة ودمنة هو الكتاب الذي نقل من اللغة البهلوية (الفارسية القديمة) إلى العربية.
♧♧♧♧♧
17. ابن قتيبة هو صاحب كتاب (عيون الأخبار).
♧♧♧♧
18. العقد الفريد كتاب لابن عبد ربه يضم 25 باباً سمى كلا منها باسم زهرة.
@@@
19. عمر الخيام عالم الفلك الذي هو في الوقت نفسه شاعر مشهور وكتب أشهر الرباعيات الشعرية
♡♡♡♡♡♡♡
20. حاتم الطائي من هو الشاعر الجاهلي الذي ضرب به المثل في الكرم
♤♤♤♤♤♤
21. أبو العتاهية هو شاعر الزهد و التنكر للدنيا
♧♧♧♧♧♧
22. العقاد هو الأديب المصري الذي شارك المازني في انتقاد أنصار الشعر القديم
♧♧♧♧♧
23. إيليا أبو ماضي شاعر لبناني في المهجر توفي في نيويورك سنة 1957 م
♧♧♧♧♧♧
24. السموأل هو الشاعر المشهور بالوفاء لأنه فضل قتل ابنه على التفريط بالأمانة
♡♡♡♡♡♡
25. ينتمي أبو نواس للعصر العباسي.
♡♡♡♡♡♡♡
26. أبو فراس الحمداني شاعر أسره الروم أربع سنوات
♧♧♧♧♧
27. من أصحاب المعلقات امرؤ القيس ولبيد بن ربيعة والحارث بن حلزة
♧♧♧♧♧♧
28. أبو تمام هو صاحب قصيدة فتح عمورية
♧♧♧♧♧♧
29. أبو العلاء المعري صاحب ديوان سقط الزند
♧♧♧♧♧♧
30. ثابت بن جابر هو الشاعر الذي اشتهر في الجاهلية بتأبط شرا
♧♧♧♧♧
31. عدد مقامات بديع الزمان الهمذاني 1- 52 2- 50 3- 40 4- 33
♧♧♧♧♧
32. معجم لسان العرب هو أضخم معجم في اللغة العربية موجود
♧♧♧♧♧
33. أبو عثمان عمرو بن بحر هو اسم الجاحظ
♧♧♧♧♧
34. الثعالبي هو صاحب كتاب يتيمة الدهر
♧♧♧♧♧
35. أبو فرج الأصفهاني هو صاحب كتاب الأغاني
♧♧♧♧♧♧
36. الفرزدق هو الشاعر الذي قيل عنه لولا شعره لذهب ثلث اللغة
♧♧♧♧♧♧
37. الحطيئة هو الشاعر الذي هجا نفسه وأمه وأباه
♧♧♧♧♧
38. الأخفش هو الذي أضاف البحر السادس عشر لبحور الشعر
♧♧♧♧♧
39. محمود سامي البارودي هو الشاعر الذي لقب برب السيف والقلم
♧♧♧♧♧♧
40. الحسن بن هانئ هو اسم الشاعر العباسي أبو نواس
♧♧♧♧♧
41. شهاب الدين الأبشيهي هو صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف.
♧♧♧♧♧♧
42. الخليل بن أحمد الفراهيدي هو واضع علم العروض
♧♧♧♧♧
43. امرؤ القيس هو أمير شعراء الجاهلية
♧♧♧♧♧
44. علي بن أبي طالب هو صاحب الخطب والحكم التي في كتاب نهج البلاغة
♧♧♧♧♧
45. طه حسين هو عميد الأدب العربي
♧♧♧♧♧
46. 10 هو عدد معلقات الشعر الجاهلي
♧♧♧♧♧
47. سوق عكاظ هو مكان تجمع الشعراء في الجاهلية للتحكيم بينهم
♧♧♧♧♧
48. طرفة بن العبد هو أصغر شعراء المعلقات سنا
♧♧♧♧♧
49. الجاحظ هو الأديب العربي الذي مات بسقوط الكتب عليه
♡♡♡♡♡
50. سميت أشهر عشر قصائد في الجاهلية بالمعلقات لأنها كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة
منقول ....."
==================.................."
1. أمير الشعراء هو أحمد شوقي.
☆☆
2. حافظ إبراهيم هو شاعر النيل.
☆☆
3. أبو الطيب المتنبي هو الشاعر الذي قتله شعره
♧♧
4. يسمى الشاعر الذي عاش عصرين بالمخضرم
♧♧
5. الشاعر اللبناني بشارة الخوري شاعر يلقب بالأخطل الصغير
♧♧
6. أبو العلاء المعرّي شاعر يلقب برهين المحبسين
♧♧
7. عدد بحور الشعر العربي 16
♡♡
8. كعب بن زهير صاحب قصيدة البردة
♡♡♡
9. أبو تمام صاحب كتاب الحماسة وكتاب طبقات فحول الشعراء
♤♤♤♤
10. حسان بن ثابت هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم
♡♡♡
11. الشنفرى هو الشاعر الجاهلي الصعلوك الذي يضرب به المثل بسرعة الركض
♡♡♡
12. البيان و التبيين كتاب للجاحظ جمع فيه صنوف البيان و الأحاديث و الخطب
◇◇◇◇◇
13. من الأمثلة : ((إذا تم العقل نقص الكلام ))
♡♡♡
14. الفرزدق هو لقب الشاعر الأموي المعروف همام بن غالب التميمي
♡♡♡
15. من أبيات الشعر للسموأل:
♡♡♡
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه .. فكل رداء يرتديه جميل.
◇◇◇◇
16. كليلة ودمنة هو الكتاب الذي نقل من اللغة البهلوية (الفارسية القديمة) إلى العربية.
♧♧♧♧♧
17. ابن قتيبة هو صاحب كتاب (عيون الأخبار).
♧♧♧♧
18. العقد الفريد كتاب لابن عبد ربه يضم 25 باباً سمى كلا منها باسم زهرة.
@@@
19. عمر الخيام عالم الفلك الذي هو في الوقت نفسه شاعر مشهور وكتب أشهر الرباعيات الشعرية
♡♡♡♡♡♡♡
20. حاتم الطائي من هو الشاعر الجاهلي الذي ضرب به المثل في الكرم
♤♤♤♤♤♤
21. أبو العتاهية هو شاعر الزهد و التنكر للدنيا
♧♧♧♧♧♧
22. العقاد هو الأديب المصري الذي شارك المازني في انتقاد أنصار الشعر القديم
♧♧♧♧♧
23. إيليا أبو ماضي شاعر لبناني في المهجر توفي في نيويورك سنة 1957 م
♧♧♧♧♧♧
24. السموأل هو الشاعر المشهور بالوفاء لأنه فضل قتل ابنه على التفريط بالأمانة
♡♡♡♡♡♡
25. ينتمي أبو نواس للعصر العباسي.
♡♡♡♡♡♡♡
26. أبو فراس الحمداني شاعر أسره الروم أربع سنوات
♧♧♧♧♧
27. من أصحاب المعلقات امرؤ القيس ولبيد بن ربيعة والحارث بن حلزة
♧♧♧♧♧♧
28. أبو تمام هو صاحب قصيدة فتح عمورية
♧♧♧♧♧♧
29. أبو العلاء المعري صاحب ديوان سقط الزند
♧♧♧♧♧♧
30. ثابت بن جابر هو الشاعر الذي اشتهر في الجاهلية بتأبط شرا
♧♧♧♧♧
31. عدد مقامات بديع الزمان الهمذاني 1- 52 2- 50 3- 40 4- 33
♧♧♧♧♧
32. معجم لسان العرب هو أضخم معجم في اللغة العربية موجود
♧♧♧♧♧
33. أبو عثمان عمرو بن بحر هو اسم الجاحظ
♧♧♧♧♧
34. الثعالبي هو صاحب كتاب يتيمة الدهر
♧♧♧♧♧
35. أبو فرج الأصفهاني هو صاحب كتاب الأغاني
♧♧♧♧♧♧
36. الفرزدق هو الشاعر الذي قيل عنه لولا شعره لذهب ثلث اللغة
♧♧♧♧♧♧
37. الحطيئة هو الشاعر الذي هجا نفسه وأمه وأباه
♧♧♧♧♧
38. الأخفش هو الذي أضاف البحر السادس عشر لبحور الشعر
♧♧♧♧♧
39. محمود سامي البارودي هو الشاعر الذي لقب برب السيف والقلم
♧♧♧♧♧♧
40. الحسن بن هانئ هو اسم الشاعر العباسي أبو نواس
♧♧♧♧♧
41. شهاب الدين الأبشيهي هو صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف.
♧♧♧♧♧♧
42. الخليل بن أحمد الفراهيدي هو واضع علم العروض
♧♧♧♧♧
43. امرؤ القيس هو أمير شعراء الجاهلية
♧♧♧♧♧
44. علي بن أبي طالب هو صاحب الخطب والحكم التي في كتاب نهج البلاغة
♧♧♧♧♧
45. طه حسين هو عميد الأدب العربي
♧♧♧♧♧
46. 10 هو عدد معلقات الشعر الجاهلي
♧♧♧♧♧
47. سوق عكاظ هو مكان تجمع الشعراء في الجاهلية للتحكيم بينهم
♧♧♧♧♧
48. طرفة بن العبد هو أصغر شعراء المعلقات سنا
♧♧♧♧♧
49. الجاحظ هو الأديب العربي الذي مات بسقوط الكتب عليه
♡♡♡♡♡
50. سميت أشهر عشر قصائد في الجاهلية بالمعلقات لأنها كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة
منقول ....."