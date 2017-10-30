♧♧ علامــــــــــــــــــات حب القرآن ...♧♧

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❓كيف أنت مع القرآن !





قد يذهب الشخص إلى أحد الحرمين ويترك كل شيء ليتفرغ للعبادة ، لكن يجد نفسه لا يُعان !!

يجد نفسه نعسان ، يجد نفسه متشتت ، لماذا ؟!



قال الشيخ عبد الكريم الخضير :

لأنه لم يتعرَّف على الله في الرخاء ، يهجر القرآن طول العام ، وإذا ذهب إلى الأماكن الفاضلة يريد أن يقرأ القرآن في يوم كما كان عليه السلف أو في ثلاث أيام ! كلا ، لا يمكن .



[ أ.أناهيد السميري ].



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لا تنقطع عن القرآن بسبب ظروفك

فلن يعينك عليها إلا بركة تلاوته..

اجعل لنفسك ورداً تقرأه كل يوم

مهما كثرت أشغالك وأوجاعك..

وستجد التيسير والإنشراح والفرج من حيث لا تحتسب . ..



سعادتك في قرآنك

لاتهجره فتهجُرك