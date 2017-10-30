♧♧ علامــــــــــــــــــات حب القرآن ...♧♧

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017.

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  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    علامــــــــــــــــــات.حب.القرآن


    من المعلوم أن القلب إذا أحب شيئًا تعلق به، واشتاق إليه، وشغف به، وانقطع عما سواه ... والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته، واجتمع على فهمه ووعيه فيحصل بذلك التدبر المكين، والفهم العميق .. وبالعكس إذا لم يوجد الحب فإن إقبال القلب على القرآن يكون صعبًا، وانقياده إليه يكون شاقًا لا يحصل إلا بمجاهدة ومغالبة ..
    وعليه فتحصيل حب القرآن من أنفع الأسباب لحصول أقوى وأعلى مستويات التدبر.
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    والواقع يشهد لصحة ذلك، فإننا مثلاً نجد أن الطالب الذي لديه حماس ورغبة وحب لدراسته يستوعب ما يقال له بسرعة فائقة وبقوة، وينهي متطلباته وواجباته في وقت وجيز .. بينما الآخر لا يكاد يعي ما يقال له إلا بتكرار وإعادة، وتجده يذهب معظم وقته ولم ينجز شيئًا من واجباته .
    واعلم أن القلب هو آلة الفهم والعقل والإدراك .. كما في قوله تعالى
    {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: 46]
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    وأن القلب بيد الله وحده لا شريك له .. يفتحه متى شاء ويغلقه متى شاء، بحكمته وعلمه سبحانه.
    يقول تعالى {.. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [الأنفال: 24] ..

    فليست العبرة بالطريقة والكيفية التي تحاول فهم القرآن بها؛ بل الفتح من الله وحده، وما يحصل لك من التدبُّر فهو نعمة عظيمة من الله تعالى تستوجب الشكر لا الفخر ..
    فمتى أعطاك الله فهم القرآن، وفتح لك معانيه، فاحمد الله تعالى واسأله المزيد، وانسب هذه النعمة إليه وحده، واعترف بها ظاهرًا وباطنًا.
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    ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل أنا أحب القرآن؟

    إن بعض المسلمين لو سُئِل هل تحب القرآن؟، يجيب: نعم أحب القرآن، وكيف لا أحبه ؟ .. لكن هل هو صادق في هذا الجواب؟!

    كيف يحب القرآن وهو لا يطيق الجلوس معه دقائق، بينما تراه يجلس الساعات مع ما تهواه نفسه وتحبه من متع الحياة؟!!

    قال أبو عبيد : "لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله"
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    علامـــات حب القرآن ..

    اعرض هذه العلامات على قلبك، لتعلم إن كنت صادقًا في حبك للقرآن أم لا ..

    1) الفرح بلقائه.
    2) الجلوس معه أوقاتًا طويلة دون ملل.
    3) الشوق إليه متى بعد العهد عنه وحال دون ذلك بعض الموانع .. وتمني لقائه والتطلع إليه ومحاولة إزالة العقبات التي تحول دونه.
    هل تشتاق إلى لحظاتك مع مُصحفك؟ ..

    فمتى بعُدت وحالت بينك وبين القرآن موانع، هل تشعر بعطش وجوع واحتياج ماس لهذه الجلسة القرآنية التي تستشفي بها؟
    4) كثرة مشاورته والثقة بتوجيهاته والرجوع إليه فيما يشكل من أمور الحياة صغيرها وكبيرها.
    5) طاعته، أمرًا ونهيًا.
    فهل تنقاد وتخشع وتخضع لأوامر القرآن ونواهيه؟
    adc-73j_6.jpg
    هذه أهم علامات حب القرآن وصحبته، فمتى وُجدت فإن الحب موجود، ومتى تخلفت فحب القرآن مفقود، ومتى تخلف شيء منها نقص حب القرآن بقدر ذلك التخلف .

    وينبغي أن نعترف بالتقصير إذا لم توجد فينا العلامات السابقة، ثم نسعى في التغيير ..
    ●يتبع ....
     
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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #1
  2. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #2
  3. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
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    كيـــف تُمكِن قلبك من حب القرآن؟

    لقد جعل الله عزَّ وجلَّ لذلك أسبابًا ووسائل، من سلكها وفِق، ومن تخلَّف عنها خُذِل ..
    giphy.gif
    1⃣ الوسيلة الأولى: التوكُّل على الله تعالى والاستعانة به ..
    الدعاء بحب القرآن أمرٌ عظيم، من استُجيب له سَعِد في حياته سعادة لا يشقى بعدها أبدًا، ومن رزقه الله حب القرآن فقد رزقه الإيمان، وسهَّل له طريق الجنان، وما دام الأمر بهذه الأهمية فإننا لم نُترك فيه هملاً فقد بيَّنه الله ورسوله لنا أوضح بيان، وهو في أربعة أمور:
    giphy.gif
    الأول: الفاتحة ..
    فقد تضمنت الفاتحة سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم، ومن أهم نِعَم الله عليهم أن فتح لهم أبواب كتابه ويسر لهم العيش في رحابه ..

    فعندما تقرأ الفاتحة فأنت تدعو الله تعالى أن يرزقك حب كتابه العظيم؛ ليحصل لك بذلك الغوص في أعماقه والنجاة به في الحياة الدنيا والآخرة .
    giphy.gif
    الثاني: الاستعاذة ..
    فإن الشيطان قد قطع على نفسه العهد أن يقطع عليك طريق الوصول إلى القرآن الكريم الذي هو صراط الله المستقيم، وقد أمرنا الله أن نستعيذ من الشيطان في كل مرة نريد قراءة القرآن الكريم : {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98].
    giphy.gif
    الثالث: البسملة ..
    البسملة حقيقتها دعاء وتوسل إلى الله تعالى بثلاثة من أسمائه: الله، الرحمن، الرحيم .. ليمدك بالعون والبركة فيما أنت مقبل عليه، وما تريد أن تقوم به.
    giphy.gif
    الرابع: دعــــاء حب القرآن ..
    عن ابن مسعود : أن رسول الله قال "ما أصاب أحدًا قط همَّ ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همِّي، إلا أذهب الله عزَّ وجلَّ همَّه وأبدله مكان حزنه فرحًا"
    قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟، قال "أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن" [رواه أحمد والبزار وصححه الألباني، صحيح الترغيب والترهيب (1822)].
    giphy.gif
    ليس كل من قرأ القرآن قد وصل القرآن إلى روحه وقلبه ونفسه، بل الكثير منهم محرومون من ذلك .. قد توَّقف القرآن عند حناجرهم ولم يصل إلى قلوبهم ..
    giphy.gif
    والذي يدعو بهذا الدعاء فهو يسأل الله تعالى أن يزيل هذه العوائق ويفتح الطريق إلى القلب ليصل إليه نور القرآن وروحه ..

    فالحاجة المطلوبة في هذا الدعاء عظيمة يتوقف عليها سعادة الإنسان الأبدية؛ وهي أن يكون القرآن ربيع قلبه؛ أي الماء الذي يسقي قلبه فيحييه ويقويه بعد أن كان قاسيًا مريضًا، وكذلك الدعاء بأن يكون القرآن نور صدره، وما ظنكم بصدر دخله نور القرآن هل يبقى فيه شيء من القلق أو الهم أو المرض؟ ..
    giphy.gif
    وما ظنكم بقلب دخله روح القرآن كيف تكون قوته وثباته؟.

    فهذا الدعاء حاجتنا إليه أشد من حاجتنا للطعام والشراب والنفس، من استجيب له هذا الدعاء فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، ومن حُرِِمَ منه فقد فاته كل شيء وإن حصل كل ملذات الدنيا وشهواتها.
    giphy.gif
    فعلى كل مسلم أن يكرر هذا الدعاء كل يوم ثلاثًا، خمسًا، سبعًا، ويتحرى مواطن الإجابة، ويجتهد أن يكون سؤاله بصدق وتضرع وإلحاح وحرص شديد أن يجاب وأن يعطى.
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    وعليه بالصبر والاستمرار حتى يستجاب له ويحصل على مطلوبه؛ عن أبي هريرة: عن النبي أنه قال "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل"، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟، قال "يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء" [صحيح مسلم (2735)]
    giphy.gif
    ومن علامات استجابة هذا الدعاء ..
    أن يشرح صدرك لكثرة قراءته، وكثرة القيام به في الليل والنهار، وعندها عليك أن تحمد الله تعالى وتشكره على هذه النعمة العظيمة وتسأله دوامها وزيادتها.
    ●يتبع ....
     
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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #3
  4. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #4
  5. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    2⃣ الوسيلة الثانية: القراءة عن عظمة القرآن ..
    فأكثر من القراءة عن عظمة وفضل القرآن مما ورد في القرآن والسنة، واقرأ باستمرار عن حال السلف مع القرآن وقصصهم في ذلك وأخبارهم، وأقوال السلف في تعظيمهم للقرآن وحبهم له .
    large.png
    ومن الكتب المُقترحة في هذا الباب: كتاب (التبيان في آداب حملة القرآن) للإمام النووي، ومقدمة تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، و(عظمة القرآن الكريم) وهي رسالة دكتوراة.

    وينبغي أن نعلم أن عدم حبنا للقرآن، وعدم تعظيمنا له سببه الجهل بقيمته .. إن الكثير من المسلمين تعظيمه للقرآن تعظيم مجمل، فحد علمهم : أنه كتاب منزل من عند الله، تعبَّدنا بتلاوته في الصلاة، ونقرؤوه على المرضى للشفاء، أما العلم التفصيلي بعظمة القرآن ومكانته وما يحققه من نجاح للإنسان في هذه الحياة فهو محل جهل عند الكثيرين مما يجعلهم يزهدون فيه ويهجروه ويشتغلون بما هو أدنى منه !!
    large.png
    ▪️ولو أُعلِن عن كتاب من يختبر فيه وينجح يمنح عشرة مليارات؛ فكيف يكون حرص الناس وتعلقهم بهذا الكتاب؟ وكيف يكون الطلب عليه، والاشتغال بمذاكرته ؟

    إن القرآن كتاب من ينجحْ فيه يمنحْ ملكًا لا حدود له ..
    large.png
    ويرجى بإذن الله تعالى لمن طبق هذا البرنامج أن يرزقه الله حب القرآن وتعظيمه، الذي هو المفتاح الرئيس لتدبُّر القرآن وفهمه ..

    فإن هذا الكتاب العظيم سيزيد حبنا وتعظيمنا لله عزَّ وجلَّ، وبهذا نصل إلى مرتبة ودرجة أولياء الله المتقين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لو أقسم الواحد منهم على الله لأبره، وحقق له أمنيته.
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    نسأل الله تعالى أن يرزقنا حب القرآن وأن يجعلنا من أهله.
     
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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #5
  6. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #6
  7. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    .

    إذا أراد الله بالعبد *السعادة*
    وأراد أن يبلغه مرتبة *الولاية*:
    شرح صدره للقرآن
    ونَوّر قلبه بالقرآن
    وجعله محبًّا للقرآن

    *اللهم زدنا من هذا الفضل وكل فضل*
    *واجعلنا من السعداء في الدارين*
     
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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #7
  8. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #8
  9. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ••-- *للإمام إبن القيم الجوزية* --••
    - رحمه الله تعالي -


    ••-- الانتفاع بالقرآن وشروطه --••

    ‏•༄ إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وأَلْقِ سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه وإليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله♡
    source.gif
    قال تعالى:
    {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد} -الآية: 37 من سورة ق-.

    •♡• وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على :
    ~• مؤثر مقتض،
    ~• ومحل قابل
    ~• وشرط لحصول الأثر،
    ~• وانتفاء المانع الذي يمنع منه،

    <> تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد.
    source.gif
    فقوله تعالى: {إن في ذلك لذكرى}
    إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، ⇦وهذا هو المؤثر،

    وقوله تعالى: {لمن كان له قلب}
    ⇦ فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله
    كما قال تعالى: {إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيًّا} الآيتان: 69. 70 من سورة يس. ⇦ أي حي القلب.
    source.gif
    وقوله: {أو ألقى السمع}
    أي وجَّه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، ⇦وهذا شرط التأثر بالكلام.

    وقوله تعالى {وهو شهيد} أي شاهد القلب حاضر غير غائب.

    ☁ قال ابن قتيبة:
    استمع كتاب الله، وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه، ⇦ وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له، والنظر فيه وتأمله،
    source.gif
    •♡• فإذا حصل المؤثر ⇦ وهو القرآن،
    ~• والمحل القابل ⇦ وهو القلب الحي،
    ~• ووجد الشرط ⇦ وهو الإصغاء،
    ~• وانتفى المانع ⇦ وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب، وانصرافه عنه إلى شيء آخر،

    حصل الأثر ⇦ وهو الانتفاع والتذكر.

    source.gif
    ‏•༄ ومن الناس من يكون حي القلب واعيه، تامّ الفطرة، فإذا فكَّر بقلبه وجال بفكره، دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نوراً على نور الفطرة.

    وهذا وصف الذين قيل فيهم:
    {ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق} -الآية: 6 من سورة سبأ-.
    source.gif
    وقال في حقهم:
    {الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء}
    source.gif
    •• فهذا نور الفطرة على نور الوحي. وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي.

    ☁ قال ابن القيم:
    "وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظَهْر قَلْب".
    source.gif


    ‏•༄ ومن الناس من لا يكون تامَّ الاستعداد، واعي القلب، كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، ⇦ فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معاينه، فيعلم حينئذ أنه الحق.
    source.gif
    فالأول حال من رأى بعينه ما دعي عليه وأخبر به.

    والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال: يكفيني خبره فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان.

    •• هذا وقد وصل إلى علم اليقين، وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام.
    source.gif
    •• فعين اليقين نوعان:
    نوع في الدنيا ونوع في الآخرة،

    ~• فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين. وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار، وفى الدنيا بالبصائر، البصائر: من البصيرة وهي التعقل والفطنة والانتباه. فهو عين يقين في المرتبتين.
    source.gif

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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #9
  10. ربي اغفرلي

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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #10
  11. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    لمسات بيانيه في القرآن


    ☄ما الفرق من الناحية البيانية بين:
    (ولمّا) و(فلمّا) في سورة يوسف؟

    (ولمّا) و(فلمّا)
    وردت في السورة 19 مرة،
    6 مرّات (ولمّا)
    والباقي (فلمّا) فكيف نفرق بينهم؟

    هناك طريقتين للتمييز بينهما :
    الطريقة الأولى إحصائية
    والثانية تعبيرية
    adc-73j_6.jpg
    الطريقة الإحصائية للحفظ:
    يحفظ أمكنة (لمّا) الستة وهي :
    1⃣ (ولمّا بلغ أشدّه)
    2⃣ (ولمّا جهزهم بجهازهم)
    3⃣ (ولمّا فتحوا متاعهم)
    4⃣(ولمّا فصلت العير)
    5⃣(ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم)
    6⃣(ولمّا دخلوا على يوسف)

    والباقي يكون (فلمّا).
    adc-73j_6.jpg
    أما من الناحية التعبيرية:
    ☄فالفاء تدلّ على الترتيب والتعقيب..
    ☄أما الواو فهي لمطلق الجمع...

    يأتي بالفاء عندما يكون هناك تعقيب

    (قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَّخَاسِرُون)َ {14}‏
    ( فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ) {15})
    adc-73j_6.jpg
    لا يوجد فاصل زمني بين الأمرين..

    وكذلك في قصة يوسف مع امرأة العزيز في قوله تعالى:
    (وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِين)َ (27)
    (فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ )(28))

    ☄جاء بـ (فلمّا)؛ لأن الآية في نفس المشهد والموقف ولا يحتمل التأخيروالأحداث تسلسلت وتعاقبت الأحداث تأتي الواحدة تلوالأخرى، وليس بين الأحداث أي تراخي أو فترة زمنية فاصلة طويلة.
    adc-73j_6.jpg
    أما في الآية التي جاء فيها (ولمّا) استغرق سنوات طويلة حتى بلغ أشدّه

    (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) {22})

    وكذلك لما ذهب اخوة يوسف إليه في مصر، استغرق الأمر زمناً حتى سافروا ووصلوا إلى يوسف بعد أن كلّمهم أبوهم
    adc-73j_6.jpg
    (وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (68)).

    د.فاضل السامرائي
     
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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #11
  12. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #12
  13. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    من أجمل ماقرأت اليوم للدكتور على الصلابي

    ‏"قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ "
    تنام الحقيقة ، وتنام طويلًا أحيانًا .. لكنها لا تموت !

    ‏"اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخلُ لكم وجهُ أبيكم "
    ماعلموا أن الحبّٓ لايغادر مع الأجساد ..!!

    ‏﴿ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبُّ إلى أبينا منّا ﴾
    لم يحسدوه على المال !
    عطايا القلب أثمن من عطايا اليد ..

    تكرر القميص في قصة يوسف-عليه السلام-٣مرات:
    فكان سبباً للحزن ، ودليلاً للبراءة ، وبشارة فرح.
    فما قد يحزنك يوماً قد يكون سرورًا لك غداً.
    giphy.gif
    " وَاستَبَقا البَاب " قَد تَسيران فِي دربٍ وَاحد .. لكِن النّوايَا مُختلِفة .!

    قيل ليوسف عليه السلام وهو في السجن:
    " إنا نراك من المحسنين "
    وقيل له وهو على خزائن مصر:
    " إنا نراك من المحسنين "
    المعدن النقي لا تغيره الأحوال !
    giphy.gif
    " ﻗﻠﻦ ﺣﺎﺵَ ﻟﻠﻪ ﻣﺎﻋﻠﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ .." . ﺗﺎﺭﻳﺨﻚ .. ﻳﺴﺎﻧﺪﻙ . . ﻓﺎﺣﺮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ..

    العفة ليست مقتصرة على النساء؛
    بل في الرجال أعظم،
    (قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي)

    (وشهد شاهد من أهلها)
    إذا اتقى العبد ربه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا..حتى أقرب الناس إلى خصمه يشهدون له ويؤيدون دعواه
    giphy.gif
    "قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا" إذ كيف يأكله الذئب ولما تسجد له الكواكب بعد ؟ كن بمبشرات الخالق أوثق مما تراه عيناك

    "فأرسل معنا أخانا"
    كانت لهم مصلحة فقالوا "أخانا"
    وعندما انتهت قالوا "ابنك"
    "إن ابنك سرق"
    يتغيّرُ الخطابُ بتغيُّر المصالحِ عند الكثيرين. *
    giphy.gif
    (وقال يا أسفى على يوسف )
    -رغم أن كل أبنائه معه إلا يوسف ..
    -بعض الأماكن لا يملؤها إلا شخص واحد.. ذلك أنه لا يعوضه أحد

    (اذهبوا بقميصي هذا..)
    اختار القميص دون غيره من آثار يوسف
    ليدخل السرور عليه من الجهه التي دخل عليه الهم منها.
    giphy.gif
    ‏{ فَأسرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِه }
    أحياناً قد تسمع كلمات جارحه من مقربيك؛
    فتجاهلها وأعرض عنها،
    ولا تستعجل الرد،
    ففي الكتمان خيرٌ عظيم.
    giphy.gif
    ( اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) فقده طفلا قبل سنين ويطلب البحث عنه..!!
    إذا حدثوك عن الاحتمالات العقلية.. فحدثهم عن الثقة بالله

    "وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن" ذكر يوسف السجن ولم يذكر البئر حتي لايُخجلِ إخوته ،
    القدوات يترفعون عن الانتقام وتصفية الحسابات ..
    giphy.gif
    ﴿ هِيَ راوَدَتني عَن نَفسي ﴾
    الأبرياء ' لُغتهم الهادئة الواثِقة تُغنيهِم عنِ الحَلف ورَفع الصوت ومُحاولات الإقناع !

    ﴿وَأَخَاف أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْب وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾
    سمعوا كلمة ذئب من أبيهم فاستخدموها في الحيلة ..
    لا تبين السهم القاتل في توجيهاتك التربوية ..
    giphy.gif
    ﴿أنا يوسف و هذا أخي﴾
    لم يقل أنا عزيز مصر، بل ذكر اسمه خالياً من أي صفة. صاحب النفس الرفيعة، ﻻ يلتفت إلى المناصب ولا الرُتَب.

    رائعة لاتفوتوا تدبرها
     
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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #13
  14. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #14
  15. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    •☆• فكلما تعلّقت بالقرآن ,, كلما وجدت البركة في حياتك ووقتك ومالك,,

    •♡• قال الله تعالى في محكم التنزيل:
    {"كتاب أنزلناه اليك مبارك"}

    ★,, وكان بعض المفسرين يقول :~
    (اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا
    البركات والخيرات في الدنيا ).

    •• ولذلك كان الإمام إبراهيم المقدسي يوصي تلميذه عباس بن عبد الدايم رحمهم الله :
    ("أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ".)

    ❍○•❑°°❑•○
     
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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #15
  16. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #16
  17. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    # الاتِّعاظ بالقرآن

    « ومَن تدبَّر كلامَه عرف الربَّ عزَّ وجلَّ، وعَرَفَ عظيمَ سلطانه وقدرتِه، وعظيمَ تفضُّله على المؤمنين، وعَرَف ما عليه مِن فرض عبادته، فألزم نَفْسَه الواجبَ، فحَذِر ممَّا حذَّره مولاه الكريم، فرَغِب فيما رغَّبه، ومَن كانت هذه صفتَه عند تلاوته للقرآن وعند استماعه مِن غيره ،
    كان القرآنُ له شفاءً فاستغنى بلا مالٍ،
    وعَزَّ بلا عشيرةٍ،
    وأَنِسَ ممَّا يستوحش منه غيرُه،
    وكان همُّه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها: ❓« متى أتَّعظُ بما أتلو ؟ »،
    ولم يكن مرادُه:
    ❓« متى أختم السورةَ ؟ »،
    وإنما مراده:
    ❓« متى أَعْقِلُ عن الله الخطابَ ؟ متى أزدجِرُ ؟ متى أعتبر ؟ »،
    لأنَّ تلاوة القرآن عبادةٌ لا تكون بغفلةٍ، واللهُ الموفِّق لذلك ».
    [«أخلاق حَمَلة القرآن» الآجرِّي (١٠)]
     
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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #17
  18. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #18
  19. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    . .

    ❓كيف أنت مع القرآن !


    قد يذهب الشخص إلى أحد الحرمين ويترك كل شيء ليتفرغ للعبادة ، لكن يجد نفسه لا يُعان !!
    يجد نفسه نعسان ، يجد نفسه متشتت ، لماذا ؟!

    قال الشيخ عبد الكريم الخضير :
    لأنه لم يتعرَّف على الله في الرخاء ، يهجر القرآن طول العام ، وإذا ذهب إلى الأماكن الفاضلة يريد أن يقرأ القرآن في يوم كما كان عليه السلف أو في ثلاث أيام ! كلا ، لا يمكن .

    [ أ.أناهيد السميري ].

    . .

    لا تنقطع عن القرآن بسبب ظروفك
    فلن يعينك عليها إلا بركة تلاوته..
    اجعل لنفسك ورداً تقرأه كل يوم
    مهما كثرت أشغالك وأوجاعك..
    وستجد التيسير والإنشراح والفرج من حيث لا تحتسب . ..

    سعادتك في قرآنك
    لاتهجره فتهجُرك
     
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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #19
  20. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏30 أكتوبر 2017
    #20
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