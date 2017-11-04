سأعانق ذاك الخد الأسيل

و الوجه الجميل

ليتهادى بي المسير

جسد ألق يشع يباضا

و أطبع قبلاتي عليه

قبلات بألوان الطيف

···

على أوتار تشرين

و صقيع تشرين

تدثرني لياليه بحكايا الألف ليلة

ليسلو القلب ·· و أحيك لك من سحر الفجر

حروفا تغازل الجفا .. الإبتعاد .. و و الإشياق

···

من ياسمين آذار ، و شمس نيسان

ارسم يمامات زاجل

محملة بقيود يأس اللقاء

و يبقى أمل

···

في حقول تموز و حزيران

اسمي و رسمك سيوشم

على شموخ السنابل

في هدهدة خيوط السماء الذهبية



···

و أخيرا يحل شيخ الفصول

و أجالس أصيله

لنرتشف أنا و طيفك جرعات مسكرة من حساء الذاكرة

···

فهنيئا لك بغفوات الهجير



/ شموخ إبراهيم /