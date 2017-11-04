°•••••°

ش

شامخة كنخيل بلادي

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
2 فيفري 2014
المشاركات
52
الإعجابات
80
النقاط
3
#2
و لو أن الكتابة تعرية

فإني لأجلك سأكتب
فما أبجديتي إلا ترجمة لما ضمه داخلي

هنا ستزهر زنابق النثر و الخواطر

/ شموخ إبراهيم /
 
ش

شامخة كنخيل بلادي

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
2 فيفري 2014
المشاركات
52
الإعجابات
80
النقاط
3
#3
سأعانق ذاك الخد الأسيل
و الوجه الجميل
ليتهادى بي المسير
جسد ألق يشع يباضا
و أطبع قبلاتي عليه
قبلات بألوان الطيف
···
على أوتار تشرين
و صقيع تشرين
تدثرني لياليه بحكايا الألف ليلة
ليسلو القلب ·· و أحيك لك من سحر الفجر
حروفا تغازل الجفا .. الإبتعاد .. و و الإشياق
···
من ياسمين آذار ، و شمس نيسان
ارسم يمامات زاجل
محملة بقيود يأس اللقاء
و يبقى أمل
···
في حقول تموز و حزيران
اسمي و رسمك سيوشم
على شموخ السنابل
في هدهدة خيوط السماء الذهبية

···
و أخيرا يحل شيخ الفصول
و أجالس أصيله
لنرتشف أنا و طيفك جرعات مسكرة من حساء الذاكرة
···
فهنيئا لك بغفوات الهجير

/ شموخ إبراهيم /
 
ش

شامخة كنخيل بلادي

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
2 فيفري 2014
المشاركات
52
الإعجابات
80
النقاط
3
#4
كبرياء يصدني

و وصال ينشدني

أجد نفسي بين مدائن الكلمات

و أزقة الحروف

أحمل نول النسيج ، لأخط عباراتي

بين أحياء مرقدك

تؤرقني قصاصات رسائلنا

و أنتشي من عطر حبرك القرب

أسامر الليل ،، القمر ،، و طيفك

لأنسخ خيال صباح بمذاق البنفسج يجمعنا

لأجلك سأشرب ، سأحبك شهد القهوة

فقط عد ···· فقد طال المغيب

لا ترحل ·· و ترفق بفؤاد أنهكه الانتظار

بروح ثملة بخمرة اللظى
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.