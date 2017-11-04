سأعانق ذاك الخد الأسيل
و الوجه الجميل
ليتهادى بي المسير
جسد ألق يشع يباضا
و أطبع قبلاتي عليه
قبلات بألوان الطيف
···
على أوتار تشرين
و صقيع تشرين
تدثرني لياليه بحكايا الألف ليلة
ليسلو القلب ·· و أحيك لك من سحر الفجر
حروفا تغازل الجفا .. الإبتعاد .. و و الإشياق
···
من ياسمين آذار ، و شمس نيسان
ارسم يمامات زاجل
محملة بقيود يأس اللقاء
و يبقى أمل
···
في حقول تموز و حزيران
اسمي و رسمك سيوشم
على شموخ السنابل
في هدهدة خيوط السماء الذهبية
···
و أخيرا يحل شيخ الفصول
و أجالس أصيله
لنرتشف أنا و طيفك جرعات مسكرة من حساء الذاكرة
···
فهنيئا لك بغفوات الهجير
/ شموخ إبراهيم /