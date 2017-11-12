نَبَضَآتْ قَلْبّْ ~

لآ زال سكين ينخر ذلك الجسد في المكآن نفسه في الزمن نفسه
انين خافت لا يكاد يسمع ساعة الزمن تمشي كل ثانية
و النبضآت لآ تأبى إلآ أن تتوقف أن تستطيع البوح بما في داخلك هو هدية لا تباع ولا تشترى تهدى لمن تنبض نبضاتك من أجله
لمن ترى فيه أملا يزرع من اجلك
قد كآن العلم بما خلف ذلك البريق
سيغني عن آلام سنواتٍ توقف
الزمن عبرها ~
تصافحت تلك الغيمات الحزينة
مع قلب جبلي قد ولى على زمنه
لتعقد صفقة ً أحد أطرفها وتر حساس
أبى أن يعزف لحناً كلماته من ألـــــم
أو لم يكـــن ترويــض ذلك الألم صعب
إختلفت الطرق و تقاطعت من جديد
لترسم طريقا واحدا ترابه من أشواك
قد كآن إجتياز ذلك الطريق من المعجزات
و هل في كل مرة تحدث المعجزات
ذلك الزمن خان و غدر و توقف هناك
في هذآ اليوم ستأخد كل خطوة هناك
هنــــــآء ً جميلآ قد يصبح في زمن كانَ.