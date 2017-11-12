نَبَضَآتْ قَلْبّْ ~

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,818
الإعجابات
12,779
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
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أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أهلا بكم في هذه الصفحات المتواضعة


قرّرت أن أفتتحَ مُدوّنتِي في هذا اليوم { 12 نوفمبر 2017 }.



في هذا العالم ~
نبضات قلب
تصارع من اجل
الحياة ...
من أجل بصيص أمل
من أجل أن تحيا بين
أشواك الحياةِ لآ أحضانها.

كونوا بالقرب ~

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yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,818
الإعجابات
12,779
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2


غدر الزمن

لآ زال سكين ينخر ذلك الجسد
في المكآن نفسه في الزمن نفسه
انين خافت لا يكاد يسمع
ساعة الزمن تمشي كل ثانية
و النبضآت لآ تأبى إلآ أن تتوقف
أن تستطيع البوح بما في داخلك
هو هدية لا تباع ولا تشترى تهدى
لمن تنبض نبضاتك من أجله
لمن ترى فيه أملا يزرع من اجلك
قد كآن العلم بما خلف ذلك البريق
سيغني عن آلام سنواتٍ توقف
الزمن عبرها ~
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,818
الإعجابات
12,779
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3

سمفونية حزينة

تصافحت تلك الغيمات الحزينة
مع قلب جبلي قد ولى على زمنه
لتعقد صفقة ً أحد أطرفها وتر حساس
أبى أن يعزف لحناً كلماته من ألـــــم
أو لم يكـــن ترويــض ذلك الألم صعب
إختلفت الطرق و تقاطعت من جديد
لترسم طريقا واحدا ترابه من أشواك
قد كآن إجتياز ذلك الطريق من المعجزات
و هل في كل مرة تحدث المعجزات
ذلك الزمن خان و غدر و توقف هناك
في هذآ اليوم ستأخد كل خطوة هناك
هنــــــآء ً جميلآ قد يصبح في زمن كانَ.
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#4
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,818
الإعجابات
12,779
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#4

نَبّضُآتْ بّرَيَئةِ

إشتبكت الأيدي بقوة ٍ لتروي قصة

قلبآن بريئان خلقا في هذه الحياة

واحدة همها الحصول على الحنان

ليعوضها بُعدَ حنانِ أمٍ لم تكن ببعيدة

و أخرى تبحث عن استقرار في عالم

بريئ لم يأبى ذلك العالم الكبير ان يتبناه

بنبضآت بريئة، تبناها الصغار قبل الكبار

بضماتٍ حنونة و بهمسات حـــــــبِّ

علقت تلك الفتاة العشرينية في

ذلك العالم البريئ ~.

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yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#5
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,818
الإعجابات
12,779
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#5
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إلى إبنة قلبي



إحترت ماذا أكتب فيكي فأنتي كل شيئ


يا كل الحنان يا ملآكي


يآ هديتي يآ وردة في قلبي


أريد أن أخبرك أنكي نعمة


إستحلت قلبي فرحآ, ,


حينما تكوني حولي يبتسم كل شيئ


أحبك كطهر جمعني بك


كقدر كتب لي أن تكوني طفلتي


كأمل آحن إليه كل ما عانقت قلبك


و تظل أميرتي مختلفة حتى


السعادة التي تزرعينهآ بداخلي تختلف


سعآدتي تُختصر في قربك و ضحكتك


وخطواتك و كلماتك وكل شيئ


يتعلق بقربك يآ فرحتي
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#6
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,818
الإعجابات
12,779
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#6
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سـَأكْتُبُ شَيْئًا للْمـــــــــَاضِيْ



أَيُّها العَابِرُ قَدْ مَضَيْتَ وَ مضَى أَلمُكْ

و آنَ الأَوآنُ لزُهورِ الرَبِيعِ أنْ تتَفتحْ

لآَ أنْكُرْ كنْتَ قَوياً وَ لَكِنْ آثَارٌ نُدِبَتْ

لآ بدَ أنْ تتَحوَلَ إلىَ شيئٍ جَميلْ يَوماً ماَ

ودَعتُكَ عَلى أَمَلِ اللِقَاءْ، و الفَوزٌ سَيدُ الرَجاءْ

لكَ مِنِي وردةَ السَّلآمْ و آمَاليْ أنْ ترِينٍي الطَريْقْ

فَبِكَ اتضَحتْ المَسَافاتْ وَ بَرَزَتْ المَكَانَاتْ

وَ بِكَ ~ تَمْضِي الحَيَاةْ

فلآ مـَعْنَى للإنسَانْ بِدونِ مَاضٍ ~




نبضآت قلب ~

 
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