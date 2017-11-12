نَبَضَآتْ قَلْبّْ ~



سمفونية حزينة



تصافحت تلك الغيمات الحزينة

مع قلب جبلي قد ولى على زمنه

لتعقد صفقة ً أحد أطرفها وتر حساس

أبى أن يعزف لحناً كلماته من ألـــــم

أو لم يكـــن ترويــض ذلك الألم صعب

إختلفت الطرق و تقاطعت من جديد

لترسم طريقا واحدا ترابه من أشواك

قد كآن إجتياز ذلك الطريق من المعجزات

و هل في كل مرة تحدث المعجزات

ذلك الزمن خان و غدر و توقف هناك

في هذآ اليوم ستأخد كل خطوة هناك

هنــــــآء ً جميلآ قد يصبح في زمن كانَ. ​