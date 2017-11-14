@@ أين أنتم يا تاليين القرآن...؟؟!!

أنتم فى القلب كالشمس فى كبد السماء أسأل الله لكم من فضله خير العطاء و أن يعطكم الخير و يكفيكم الشر و البلاء و يرزقكم ربى خافض الأرض و رافع السماء و يعطكم سؤلكم فى الخير بلا دعاء و لا رجاء و يبعد عنكم كيد و شر الأصدقاء و الأعداء اللهُمَّ آجعَل كلّ دُروبنَا سَعادة واستَجِب دُعائنَا كُلّ ساعَه وفآجئنَا بِـ المَسرّات الغَير مُعتادَه اللهم علمنا أن نحب الناس كما نحب أنفسنا وعلمنا أن نحاسب أنفسنا كما نحاسب الناس ولا تدعنا نشعر بالغرور إذا نجحنا ولا نصاب باليأس إذا فشلنا وإذا أساء لنا الناس فامنحنا القدرة على كظـــــــم الغيظ وشجاعة العفـــــــو اللهم آميــــــــــــن