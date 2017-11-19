تحب تضحك ادخل تحب تبكي روح لبوح القلم ههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة عماد خطاب, 19 نوفمبر 2017.
قالك واحد شرا زوج تاع لي شورت (short) . وين راح بيهم ؟
للبحرين
قالك تقدر تسوطي من دار على طريق الأنترنات يوم الخميس
سور الانترنات راح تكون خفيفة ع لى لخفيف
حكمة الضحكة
تنبيه أحكم كرشك هههههه
ذهب رجل ليكتشف كيد النسااء ولليوم مارجع يستاهل الفضولي هههههههههههههههههه
شايب جالس يقص لأحفاده
عن ايام الاستعمار
ويقول لهم ايام الاستعمار كانوا جنود الاستعمار
يجمعوا الأطفال بكل منطقة
ويقسموهم قسمين قسم من الأطفال يقتلوهم
والقسم الثاني يغتصبوهم
قفز واحد من أحفاده وسأله جدي
انت كنت من اي قسم
قال له : أنا من اللي قتلوهم ياحيوووان هههههههههه
هههههههههههههههههههههههه
هههههههههه...يعطيك الصحه عمادو ...ههههههه
كيما يقولو في الافلام اشتقت لك
راكي غايبة عن الساحة وين راكي نجي ندور معاك هههههه
راني ندور في الدار برك ...ههههههه. ...وعن جد تسلم الله يخليك...هههه
ههه مشتاق لك هههه
"أيا قالك هذا واحد فقير , راح طلب واحد في 10 دينار , عطاه 10 دينار وقالو يا ولدي 10 دينار ماديرلك والو في أيامنا , قالو نروح نوزن بيها روحي عندي يومين ماكليتش
واحد جا فايت على جدار فيه ثقب , سمع من ورا الجدار 12 . 12 .12 ....
قتلو الفضول شاف من هذاك الثقب
ثقبولو عينه سمع بعدها 13 13 13 .
إحذرو التقرعيج ههههه
وحد النهار دخل جنرال على ثكنة عسكرية
زيارة مفاجئة
وبعد ان اصطف الجنود
بدا الجنرال يشوف فيهم بالواحد
عجبو واحد الجندي
شاف معاه الجنرال وقال :
وش اسمك ؟
قال : سعيد يا حضارات
قال له : واش راك هاز في يديك ؟
(يقصد السلاح )
قال له : السيمونوف (نوع من الأسلحة )
قبضوا ضربو وعذبوا, :
هذه ليست سيمونوف هذه شرفك هذه عرضك هذه وطنك ... بل أكثر اعتبرها زوجتك
المهم
الجنرال رح للجندي الي بعدو وسقصاه :
وش اسمك ؟
قال : عبد القادر
فقال الجنرال : واش تهز في يديك؟
( السلاح طبعا )
أجاب الجندي وهو يرتجف : زوجة السعيد يا سيدي
هههههههههههههههههه
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).