تحب تضحك ادخل تحب تبكي روح لبوح القلم ههه

وحد النهار دخل جنرال على ثكنة عسكرية

زيارة مفاجئة

وبعد ان اصطف الجنود

بدا الجنرال يشوف فيهم بالواحد



عجبو واحد الجندي



شاف معاه الجنرال وقال :

وش اسمك ؟



قال : سعيد يا حضارات

قال له : واش راك هاز في يديك ؟



(يقصد السلاح )

قال له : السيمونوف (نوع من الأسلحة )

قبضوا ضربو وعذبوا , :

هذه ليست سيمونوف هذه شرفك هذه عرضك هذه وطنك ... بل أكثر اعتبرها زوجتك

المهم

الجنرال رح للجندي الي بعدو وسقصاه :

وش اسمك ؟

قال : عبد القادر





فقال الجنرال : واش تهز في يديك؟



( السلاح طبعا )

أجاب الجندي وهو يرتجف : زوجة السعيد يا سيدي





هههههههههههههههههه