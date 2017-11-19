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تحب تضحك ادخل تحب تبكي روح لبوح القلم ههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏19 نوفمبر 2017.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    قالك واحد شرا زوج تاع لي شورت (short) . وين راح بيهم ؟

    للبحرين
    [​IMG][​IMG][​IMG]

     
    صفاءdz, Malika Tlm و حلم كبير معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 نوفمبر 2017
    #1
  2. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    قالك تقدر تسوطي من دار على طريق الأنترنات يوم الخميس[​IMG][​IMG]
    سور الانترنات راح تكون خفيفة ع لى لخفيف [​IMG]
     
    Malika Tlm, صفاءdz, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 نوفمبر 2017
    #2
  3. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    حكمة الضحكة
    تنبيه أحكم كرشك هههههه
    ذهب رجل ليكتشف كيد النسااء ولليوم مارجع يستاهل الفضولي [​IMG] هههههههههههههههههه
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     
    Malika Tlm, صفاءdz, طيب الكلام و 2 آخرون معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 نوفمبر 2017
    #3
  4. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    موزمبيق
    شايب جالس يقص لأحفاده
    عن ايام الاستعمار
    ويقول لهم ايام الاستعمار كانوا جنود الاستعمار
    يجمعوا الأطفال بكل منطقة
    ويقسموهم قسمين قسم من الأطفال يقتلوهم
    والقسم الثاني يغتصبوهم
    قفز واحد من أحفاده وسأله جدي
    انت كنت من اي قسم
    قال له : أنا من اللي قتلوهم ياحيوووان هههههههههه
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     
    Malika Tlm و صفاءdz معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 نوفمبر 2017
    #4
  5. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    هههههههههههههههههههههههه


    DOKhkooWsAAtSsM.jpg
     
    صفاءdz, Malika Tlm و طيب الكلام معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 نوفمبر 2017
    #5
  6. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    هههههههههه...يعطيك الصحه عمادو ...ههههههه
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏27 نوفمبر 2017
    #6
  7. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    كيما يقولو في الافلام اشتقت لك
    راكي غايبة عن الساحة وين راكي نجي ندور معاك هههههه

     
    صفاءdz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏27 نوفمبر 2017
    #7
  8. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    راني ندور في الدار برك ...ههههههه. ...وعن جد تسلم الله يخليك...هههه
     
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    صفاءdz, ‏19 ديسمبر 2017
    #8
  9. nadir-18

    nadir-18 :: عضو مُشارك ::

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    :cautious::cautious::cautious::cautious:
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    nadir-18, ‏19 ديسمبر 2017
    #9
  10. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    ههه مشتاق لك هههه

     
    عماد خطاب, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:35
    #10
  11. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    "أيا قالك هذا واحد فقير , راح طلب واحد في 10 دينار , عطاه 10 دينار وقالو يا ولدي 10 دينار ماديرلك والو في أيامنا , قالو نروح نوزن بيها روحي عندي يومين ماكليتش
     
    عماد خطاب, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:36
    #11
  12. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    واحد جا فايت على جدار فيه ثقب , سمع من ورا الجدار 12 . 12 .12 ....
    قتلو الفضول شاف من هذاك الثقب
    ثقبولو عينه سمع بعدها 13 13 13 .
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


    إحذرو التقرعيج ههههه

     
    عماد خطاب, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:37
    #12
  13. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    وحد النهار دخل جنرال على ثكنة عسكرية
    زيارة مفاجئة
    وبعد ان اصطف الجنود
    بدا الجنرال يشوف فيهم بالواحد

    عجبو واحد الجندي

    شاف معاه الجنرال وقال :
    وش اسمك ؟

    قال : سعيد يا حضارات
    قال له : واش راك هاز في يديك ؟

    (يقصد السلاح )
    قال له : السيمونوف (نوع من الأسلحة )
    قبضوا ضربو وعذبوا, :
    هذه ليست سيمونوف هذه شرفك هذه عرضك هذه وطنك ... بل أكثر اعتبرها زوجتك
    المهم
    الجنرال رح للجندي الي بعدو وسقصاه :
    وش اسمك ؟
    قال : عبد القادر


    فقال الجنرال : واش تهز في يديك؟

    ( السلاح طبعا )
    أجاب الجندي وهو يرتجف : زوجة السعيد يا سيدي


    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    هههههههههههههههههه
     
    عماد خطاب, ‏30 ديسمبر 2017 على 01:29
    #13

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