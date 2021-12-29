قالك خطرة واحد الراجل مايعرفش يحكي مع مرتو راح قال لصاحبو علمني واش نقولها
قالو كي تدخل للدار مثلا تلقاها رافدة وردةقولها الورد رافد الورد، قالك السيد كي رجع للدار لقى مرتو رافدة القرنون قالها وجه القرنون رافدة القرنون مرتو زعفت راحت تبكي
مالي السيد عاود رجع لصاحبو وقالو شوف شا قلتلها قالو انا مثلتلك بالحاجة المليحة قالو معليه خلينا من ذي، قالو روح للدار كي تدخل وتلقاها تمشي قولها مشيتك كي مشية الحمامة، قالك السيد كي دخل لدارو لقى مرتو رايحة للكوزينة قالها مشيتك كي مشية الحمامة، مرتو فرحت وقالتلو يقولو مشيتك كي مشية الغزالة،قالها كي الحمامة كي الغزالة كي الجرانة قاع كيف كيف ياك قاع حيوانات ههههه، قالتلو دايما تجرحني بهدرتك
مالي السيد عاود رجع لصاحبو قالو شوف واش قلتلها قالو صاحبو ماعرفت كي ندير معاكقالو نرايي عليك كي يلحق الليل روح تخبى مور الباب تاع الصالون و اسمع خوك شا يقول لمرتو، ايا انت ثاني روح قول لمرتك السيد كي لحق الليل تخبى مور الباب سمع خوه يقول لمرتو شحال عندنا من قمر قالتلو باينة واحد قالها لا لا زوج قالتلو كيفاش زوج قالها اللول في السماء والزاوج نتي،
قالك السيد راح يجريلمرتو قالها شحال عندنا من قمرقالتلو واحد قالها لا لا عندنا زوج
قالتلو كيفاش زوج
قالها اللول اللي في السماءوالزاوج مرت خوياهههههه
قالو كي تدخل للدار مثلا تلقاها رافدة وردة
مالي السيد عاود رجع لصاحبو وقالو شوف شا قلتلها قالو انا مثلتلك بالحاجة المليحة قالو معليه خلينا من ذي، قالو روح للدار كي تدخل وتلقاها تمشي قولها مشيتك كي مشية الحمامة
مالي السيد عاود رجع لصاحبو قالو شوف واش قلتلها قالو صاحبو ماعرفت كي ندير معاكقالو نرايي عليك كي يلحق الليل روح تخبى مور الباب تاع الصالون و اسمع خوك شا يقول لمرتو، ايا انت ثاني روح قول لمرتك السيد كي لحق الليل تخبى مور الباب سمع خوه يقول لمرتو شحال عندنا من قمر قالتلو باينة واحد قالها لا لا زوج قالتلو كيفاش زوج قالها اللول في السماء والزاوج نتي،
قالك السيد راح يجري
قالتلو كيفاش زوج
قالها اللول اللي في السماء