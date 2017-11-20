اهم المناطق السياحية بتونس

تونس هي عاصمة تونس . تبلغ مساحة منطقة العاصمة الكبرى نحو 2،700،000 نسمة . تقع على البحر الأبيض المتوسط ، وراء بحيرة تونس وميناء حلق الوادي ، وتمتد المدينة على طول السهل الساحلي والتلال التي تحيط بها . في وسطها هناك التنمية الحديثة التي تكمن بها المدينة القديمة . خارج هذه المنطقة تقع في ضواحي قرطاج ، والمرسى ، وسيدي بو سعيد . السياحة في تونس السياحة في تونس تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد ، حيث انها تستقطب حوالي 7 مليون سائح كل عام . هناك العديد من الفنادق والمطاعم والمقاهي التي يستمتع بها الزوار ، بالإضافة إلى وسائل النقل العام الرخيصة . تعتبر تونس من البلاد الأكثر مضيافاً في شمال أفريقيا . نطرح إليكم في موضوعنا هذا لمجموعة من عوامل الجذب في تونس بإعتبارها كنز للمعالم السياحية الجميلة جنبا إلى جنب مع الروعة الثقافية والتاريخية . تونس هي البلد الغارقة بعناصر الجذابة المميزة من المعابد والقلاع التي ترجع إلى العصور القديمة . أهم الاماكن السياحية في تونس تونس من البلاد التي تتميز بالمناطق السياحية المتنوعة جدا والتي توفر أشياء كثيرة للدردشة بها سواء كنت في نزهة انفرادية أو نزهة عائلية أو نزهة رومانسية ، حتى في رحلة شهر عسل مميزة . سوف تستمتع بوجهات السياحة الجذابة في تونس ، ومنها :دوغلاس متحف قرطاج الوطني جامع الزيتونة متحف سوسة الأثري متحف بباردو الوطني حديقة بسيدي الطوي الوطنية بحيرة إشكل متحف شمتو الكنيسة الغريبة اهم الاماكن السياحية غالبا ما ينظر إلى الشواطئ بإعتبارها من وجهات السفر الجذابة ، كما ان تونس تحتوي على العديد من المفاجآت لقضاء مغامرة ممتعة قبالة الشواطئ الرملية . تونس بها مساحات كبيرة من الكثبان الرملية والآثار القديمة العملاقة والمدن الغريبة بإعتبارها موطن لمجموعة متشابكة ومترامية الأطراف من الأسواق . كانت تونس من البلاد التي تضم الثروات الثقافية الرومانية والتي تركت وراءها العديد من العناصر الجذابة والتي تعود إلى تاريخ الامبراطوريات العربية مع أجمل الأمثلة للعمارة الإسلامية في المنطقة . هناك الشواطئ المشمسة على ساحل البحر المتوسط ، والتي يحيط بها أشجار النخيل مع متعة موجات الطيف . إليكم إطلالة على اهم الاماكن السياحية في تونس : المدرج الروماني El Djem Amphitheatre المدرج الروماني هو من الأثر الروماني المحفوظ بشكل لا يصدق ، وهو واحدة من أفضل الأمثلة على العمارة المدرجة في العالم . يمكنك الصعود إلى الطبقات العليا مع التحديق في الساحة لتتخيل المعارك التي وقعت في هذه المنطقة . جزيرة جربة Djerba إذا كنت تبحث عن صورة مثالية للشواطئ في تونس ، فلن تجد جمالا مثل جمال هذا الشاطئ . تقع الجزيرة الرئيسية في حومة السوق بما لديها من منطقة البلدة القديمة من المنازل البيضاء ، بإعتبارها من عوامل الجذب مع الكثير من فرص التسوق بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على الاستمتاع بالشاطئ . سيدي بو سعيد Sidi Bou Said سيدي بوسعيد هي قرية لطيفة على أعلى الجرف ، وهي مميزة بأبعادها الصغيرة . تجذب هذه القرية للعديد من الزوار ، بإعتبارها من الأماكن المثيرة للدهشة ، والتي تحتفى بالفنانون في هذه القرية الصغيرة على مدى عقود . هناك الأزقة البيضاء والنوافذ والأبواب الحديدة الزرقاء والملونة ، وهناك القرية المعمارية التونسية التي تظهر في أحسن حالاتها . قرطاج Carthage تقع مدينة قرطاج العظيمة على الساحل الشمالي لأفريقيا والتي ترجع إلى العصور القديمة ، والتي أصبحت الآن هي الضاحية السكنية في مدينة تونس ، تأسست قرطاج من قبل الفينيقيين في عام 814 قبل الميلاد . تم ادراج الموقع الأثري في قرطاج إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979 . متحف باردو Bardo Museum متحف باردو هو من المتاحف التي تحتوي على عدد من الفسيفساء الجميلة في باردو ، انه أحد أكبر المتاحف في شمال أفريقيا والذي يضم واحدة من أهم مجموعات الفسيفساء في العالم . كما انه معرضا للآثار القديمة الفنية العالمية والتي لا ينبغي تفويتها في تونس . ساعات العمل: 9:00 حتي 05:00 المفتوحة مايو-سبتمبر . مفتوحة 9:30 حتي 4:30 أكتوبر-أبريل القبول: 11 TND القيروان Kairouan القيروان من المناطق التي تقع في تونس والتي تضم عدد من المساجد والمدارس الدينية ، والمقابر . كما ان القيروان تحتوي على العديد من المعالم الأثرية . العمارة العربية القيروان هي العمارة المميزة والملهمة مع المآذن والقباب الضخمة . هناك الممرات التي تشبه المتاهات الضيقة والتي يصطف بها المنازل المتداعية الملونة ، وهناك البلدة القديمة الساحرة في الوقت المناسب . شط الجريد Chott el Djerid شط الجريد هو أحد الاماكن التي تقع في الصحراء التونسية ، وهو الشط المليئ بالسراب المتلألئمع اطلالته المترامية الاطراف . يقبل الزوار إلى هذا الشط للإستمتاع بزيارة المعالم السياحية مع أغرب المناظر الطبيعية . الحمامات Hammamet الحمامات هي المدينة التي تقع في تونس والمميزة بشواطئها مع المباني البيضاء الجذابة بجانب البحر الأزرق المشرق . يمكنك الاستمتاع بسحر الاسترخاء في هذه المدينة . يقبل الزوار للإستمتاع بحمام الشمس على الرمال البيضاء ، أو للتنزه في أسواق البلدة القديمة . انها نوع من التوتر لا من المكان الذي يلخص ملذات تونس في حزمة واحدة جميلة .