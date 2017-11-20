لعبة الحوت الأزرق

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ





اولا اهلا بقلمك من جديد

يا ام لينة



هذه اللعبة مؤخرا صنعت ضجة

كبيرة بسبب ما أدت إليه

انتحار الأطفال وتأثر على

نفسيتهم بشكل مباشر و مما

يجعله هدف اللعبة في الأخير

كما قلت مؤخرا تم القبض

على مبرمج هذه اللعبة



مايجب ان يفعله الأولياء

بشكل اخص مراقبة اطفالهم

بشكل مستمر دون انقطاع





بوركتي اختي ​