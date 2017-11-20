لعبة الحوت الأزرق

الموضوع في 'منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم' نشر بواسطة أم لينة, ‏20 نوفمبر 2017.

  1. أم لينة

    أم لينة :: عضو فعّال ::

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    بسم الله الرحمن لرحيم

    [​IMG]

    انتشرت في الاونة الاخيرة لعبة بين الأطفال والمراهقين في مختلف أنحاء العالم المدعوة با لعبة الحوت الازرق (blue whale game) التي تبدو مثل لعبة بسيطة ولكن للأسف اللعبة تستخدم أساليب نفسية معقدة للتأثير على الحالة النفسية وتدهور ايضا الحالة النفسية والاجتماعية وايضا تحرض على الانتحار وقتل النفس تأخذ اللعبة اسمها من ظاهرة انتحار الحيتان الزرقاء.

    تبدأ اللعبة والمسؤولين عنها بإعطاء مجموعة من الأوامر وتحديات بين اللاعبين على مدى 50 يوما في بدايتها تبدو بسيطة وغير مضرة ولكن مع زيادة الوقت تبدا اللعبه باعطاء اوامر وطلبات غريبة مثل الاستيقاظ في منتصف الليل ومشاهدة فيلم رعب أو الروابط التي يضعها المسؤولون عن اللعبة ثم تبدأ اللعبة بإعطاء أوامر أكثر غرابة من سابقاتها مثل جرح الجسم كل يوم في موضع مختلف وبعدها رسم حوت أزرق بشفرة حلاقة وايضا تحرض اللعبة اللاعبين على التخلص من مخاوفهم و التحلي بشجاعة او مثلا لاتتحدث مع اي شخص لمدة يوم كامل وبعد انتهاء الخمسين يوما تقوم اللعبة بطلب من اللاعبين انجاز الامر الاخير والذي ينهي اللعبة بفوزهم والأمر هو تحريضهم على الانتحار شنقا

    [​IMG]⬅من إخترع هذه اللعبة؟؟؟؟؟
    هو philip boudeikin وهو طالب علم نفس روسي وعند القبض عليه صرح أن هدفه هو التخلص من الأطفال عديمي الفائدة والذين سماهم بالقمامة البيولوجية....وقد خلفت اللعبة أكثر من 130 قتيل كلهم أطفال أنتحروا بالشنق او برمي أنفسهم..​


    [​IMG]⬅كيف يصل الأمر الى حد الإنتحار؟؟؟؟؟؟؟
    تعتمد اللعبة على طرق نفسية وكذلك البرمجة اللغوية العصبية لتدمير المقاومة لدى الطفل أو المراهق وخلق السلطة بحيث يصير الضحية غير قادر على رفض أي أمر وهذا مايسمى:
    obidéance to authority.............
    ويقومون بعزل الضحية عن المجتمع وقصف دماغه بالرسائل الخفية التي تبرمج العقل الباطن دون وعي من الطفل يسمعونه موسيقى حزينة مع أقوال تدخله في حالة من اليأس التام.....يطلبون منه تصوير نفسه في حالة إذلال وخزي وأخيرا الأمر الأخير وهو وضع حد للحياة والذي ينفذه المراهق أو الطفل بسهولة ودون أدنى تردد.....​


    [​IMG]⬅ماذا أفعل لو أكتشف أبني أو أخي أو أختي يلعب هذه اللعبة؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
    [​IMG]➖أعزله مباشرة عن أي وسيلة اتصال فايس انستغرام سنابشات.....كل شيء
    [​IMG]➖أطمئنه أنه لن يحدث له شيء وأن تلك مجرد لعبة وأن أفراد العائلة سالمون من أي سوء (لان القائمين على اللعبة يهددونه بإلحاق الضرر بعائلته).
    [​IMG]➖نأخده لطبيب نفسي فورا
    [​IMG]➖نراقبه بشكل دائم ليلا ونهارا دون انقطاع
    [​IMG]➖نتركه يتحدث عن تلك اللعبة بحرية ونحدثه عن ضحاياه وسلبياتها
    [​IMG]➖نأخده الى اماكن مختلفة للتسلية والترفيه.
    [​IMG]➖ندفعه لممارسة الرياضة ومن المفضل أن تكون رياضة ذات إندفاع بدني​


    أسأل الله أن يحمي أطفالنا من كل سوء.

     
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    أم لينة, ‏20 نوفمبر 2017
    #1
  2. louloucha19

    louloucha19 :: عضو منتسِب ::

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    جزاكي الله خيرا أفدتينا كثيرا <3 <3
     
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    louloucha19, ‏20 نوفمبر 2017
    #2
  3. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    سمعت كثيرا عن هذه اللعبة و عن ضحاياها و مدى خطورتها على الاطفال . لازم الاباء يعسو اولادهم .
    ربي يقدر الخير . بارك الله فيك اختي
     
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    طيب الكلام, ‏20 نوفمبر 2017
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    هاد الاسبوع مات طفل بالشرق الجزائري بسبب هاد اللعبة وسمعت ان هاد اللعبة تهدد الاطفال باهلهم يقولولهم نعرفو اهلكم وين يسكنو ديروا واش نقولولكم مثلا يقتل نفسه ولا يقتلوله اهله هو ينفذ الامر.. الله يستر وخلاص
     
    yaso ياسمين, صمت المشاعر, حلم كبير و 2 آخرون معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏20 نوفمبر 2017
    #4
  5. قلم مغرور

    قلم مغرور :: عضو مُتميز ::

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    روســــــــــــيكــــــاد
    مشكورة على الموضوع اختي
    أظن ان طفلا من ولاية سكيكدة قد توفي امس او قبل امس بسبب اللعبة .. لم الع على التفاصيل
     
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    قلم مغرور, ‏20 نوفمبر 2017
    #5
  6. أم لينة

    أم لينة :: عضو فعّال ::

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    الاولياء لازم عليهم يعسو ولادهم في كل تحركاتهم و يفرضو عليهم رقابة شديدة على الالعاب الالكترونية هاذي و كل ماهوقادر يهدد حياتهم ربي يستر اولادنا و يبعد عليهم كل شر يارب .
     
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    أم لينة, ‏21 نوفمبر 2017
    #6
  7. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ...
    بوركتم فعلا يلزمنا توعية لأبنائنا ومراقبة مستمرة...
     
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    قمر الوادي, ‏21 نوفمبر 2017
    #7
  8. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك على نقل المعلومات عافانا الله وإياكم
    جزاكي الله خيرا
     
    صمت المشاعر, yaso ياسمين و أم لينة معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏21 نوفمبر 2017
    #8
  9. أم لينة

    أم لينة :: عضو فعّال ::

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    تسلمي ان شاء الله يطلع عليها اكبر قدر من الاشخاص للتوعية
     
    صمت المشاعر معجب بهذا.
    أم لينة, ‏22 نوفمبر 2017
    #9
  10. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    بارك الله فيك اختي
     
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    صمت المشاعر, ‏22 نوفمبر 2017
    #10
  11. أشــواق 19

    أشــواق 19
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    فعلا لعبة خطيرة
    الأسبوع لي فات تسببت في انتحار ابن جاري يبلغ من العمر 11 سنة
    ربي يستررر
    لازم الأولياء يعسو ولادهم
    بارك الله فيك اختي
     
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    أشــواق 19, ‏22 نوفمبر 2017
    #11
  12. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    منتدى المرحلة الثانوية
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    السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


    اولا اهلا بقلمك من جديد
    يا ام لينة

    هذه اللعبة مؤخرا صنعت ضجة
    كبيرة بسبب ما أدت إليه
    انتحار الأطفال وتأثر على
    نفسيتهم بشكل مباشر و مما
    يجعله هدف اللعبة في الأخير
    كما قلت مؤخرا تم القبض
    على مبرمج هذه اللعبة

    مايجب ان يفعله الأولياء
    بشكل اخص مراقبة اطفالهم
    بشكل مستمر دون انقطاع


    بوركتي اختي
     
    أم لينة معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏22 نوفمبر 2017
    #12
  13. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    السلام عليك
    فعلاً لعبۃ مضرۃ لحياۃ الاظفال,فعل الاولياء مرقبۃ ابناءهم لإستمار
     
    أم لينة معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏22 نوفمبر 2017
    #13
  14. أم لينة

    أم لينة :: عضو فعّال ::

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    شكرا سرني مروركم يارب يبعد على اطفالنا كل ما هو مضر لهم .
     
    أم لينة, ‏26 نوفمبر 2017
    #14
  15. Dadialife

    Dadialife :: عضو منتسِب ::

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    جيجل الجزاير
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سمعت عن هذه اللعبة في النشرات التلفزيونية وأن السلطات الجزائرية سوف تقوم بمنعها في الجزائر.
     
    Dadialife, ‏11 ديسمبر 2017 على 09:28
    #15

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