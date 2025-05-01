كل ما تودّ أن تعرفه عن لعبة Ghost of Yotei

Oussama.GF
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كل ما تودّ أن تعرفه عن الجزء الثاني من لعبة Ghost of Tsushima والذي يحمل العنوان الجديد Ghost of Yotei
أعلنت سوني وبشكل رسمي عن الجزء الثاني من لعبة Ghost of Tsushima بعنوان جديد يحمل الأسم Ghost of Yotei
في حلقة State of Play الأخيرة وإليكم العرض الرسمي
لعبة Ghost of Yotei هي تكملة لـ Ghost of Tsushima بمعنى أنها جزء ثاني
من السلسلة بأحداث جديدة وقصة جديدة ومكان جديد وبطل جديد!
تدور أحداث لعبة Ghost of Yotei في عام 1603 (بعد 300 عام من شبح تسوشيما) وتقدم اللعبة بطل جديد بإسم Atsu وهي شخصية انثوية محاربة تسعى للانتقام لمقتل عائلتها.
تقع أحداث اللعبة في الأراضي المحيطة بجبل Yōtei وهو قمة شاهقة في قلب إيزو، وهي منطقة في اليابان تُعرف باسم هوكايدو في الوقت الحاضر. في عام 1603، كانت هذه المنطقة خارج حكم اليابان، ومليئة بالمراعي المترامية الأطراف والتندرا الثلجية والمخاطر غير المتوقعة. إنها بعيدة كل البعد عن عشائر الساموراي المنظمة التي عاشت في تسوشيما، وهي مكان لقصة أصلية جديدة.
يمكنك اللعب كمحارب متجول في اليابان الإقطاعية، وتوفّر اللعب الحرية الكاملة للاستكشاف بالسرعة التي تناسبك، وتسليط الضوء على جمال العالم المفتوح.
أول لعبة من إنتاج Sucker Punch تم تصميمها بالكامل على PS5! ستتميز اللعبة بمشاهد بانورامية واسعة، ونظام جديد للسماء يعرض الشفق القطبي والنجوم المتلألئة وعالم مفتوح نابض ومتفاعل وحركة رياح أكثر واقعية على العشب والنباتات.
ستوفر اللعبة أسلحة وادوات جديدة، وتحسينات في عناصر اللعب، وميكانيكا جديدة والكثير من المفاجآت!
سيكون الذئب هو مرافقك في لعبة Ghost of Yotei
تفاصيل جديدة عن لعبة Ghost of Yōtei عبر مدونة بلايستيشن:
"يسعدنا اليوم أن نعلن عن Ghost of Yōtei، أحدث لعبة من Sucker Punch وتقديم بطلنا الجديد، Atsu.
عندما شرعنا في صنع لعبة Ghost جديدة، أردنا الحفاظ على الركائز الأساسية التي تأسست في Ghost of Tsushima: اللعب كمحارب متجول في اليابان الإقطاعية، وتوفير الحرية للاستكشاف بالسرعة التي تناسبك، وتسليط الضوء على جمال العالم.
أردنا أيضًا أن نستمر في الابتكار. ولإنشاء شيء جديد ولكن مألوف، نظرنا إلى ما هو أبعد من قصة جين ساكاي وجزيرة تسوشيما، وحولنا تركيزنا إلى فكرة الشبح بدلاً من ذلك. في Sucker Punch، نحب قصص الأصل، وأردنا استكشاف ما قد يعنيه وجود بطل جديد يرتدي قناع شبح، وكشف أسطورة جديدة. قادنا هذا إلى Ghost of Yōtei: بطل جديد، وقصة جديدة تتكشف، ومنطقة جديدة من اليابان لاستكشافها.
في حين أننا لم نتعمق في تفاصيل القصة بعد اليوم، يمكننا أن نكشف أن رحلة أتسو تجري في عام 1603، بعد أكثر من 300 عام من أحداث Ghost of Tsushima. تدور أحداث قصتنا في الأراضي المحيطة بجبل يوتي، وهو قمة شاهقة في قلب إيزو، وهي منطقة في اليابان تُعرف باسم هوكايدو في الوقت الحاضر. في عام 1603، كانت هذه المنطقة خارج حكم اليابان، ومليئة بالمراعي المترامية الأطراف والتندرا الثلجية والمخاطر غير المتوقعة. إنها بعيدة كل البعد عن عشائر الساموراي المنظمة التي عاشت في تسوشيما، وهي مكان لقصة أصلية لا نستطيع الانتظار لروايتها.
هذه أيضًا أول لعبة من Sucker Punch تم بناؤها من الألف إلى الياء لجهاز PlayStation 5، ونحن متحمسون للبناء على الأساس المرئي الذي أسسناه في Ghost of Tsushima من خلال جعل العالم يبدو أكثر واقعية. لدينا خطوط رؤية ضخمة تتيح لك النظر بعيدًا عبر البيئة، وسماوات جديدة تمامًا تتميز بالنجوم المتلألئة والشفق القطبي، وحركة أكثر قابلية للتصديق من الرياح على العشب والنباتات، والمزيد من التحسينات التي سنشاركها في المستقبل. يمنحنا إعدادنا الجديد أيضًا الفرصة لتقديم ميكانيكا جديدة وتحسينات في اللعب، وحتى أسلحة جديدة.
“يقدم لنا مقطعنا الدعائي اليوم لمحة عن هذا العالم، ولكن هناك الكثير لنعرضه، وسيكون لدينا الكثير لنشاركه في الأشهر المقبلة، بما في ذلك تفاصيل حول رحلة أتسو والأشخاص (والحيوانات) التي ستقابلها على طول الطريق. نحن ممتنون إلى الأبد لنجاح Ghost of Tsushima، ولا نستطيع الانتظار حتى تتمكنوا جميعًا من تجربة Ghost of Yōtei في عام 2025.”
يبدو أن فريق Sucker Punch قد زار منطقة هوكايدو في اليابان مرتين بالفعل من أجل Ghost of Yotei وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز! حيث تم تسجيل الأصوات الطبيعية في اللعبة في حديقة شيريتوكو الوطنية، حيث يتعرف الفريق على الخوف من الدببة. وهناك أيضًا أسلحة نارية غير السيوف. وتم وصف القصة بقصة انتقام المستضعف.
أعلنت سوني وبشكل رسمي عن الجزء الثاني من لعبة Ghost of Tsushima بعنوان جديد يحمل الأسم Ghost of Yotei
في حلقة State of Play الأخيرة وإليكم العرض الرسمي
لعبة Ghost of Yotei هي تكملة لـ Ghost of Tsushima بمعنى أنها جزء ثاني
من السلسلة بأحداث جديدة وقصة جديدة ومكان جديد وبطل جديد!
تدور أحداث لعبة Ghost of Yotei في عام 1603 (بعد 300 عام من شبح تسوشيما) وتقدم اللعبة بطل جديد بإسم Atsu وهي شخصية انثوية محاربة تسعى للانتقام لمقتل عائلتها.
تقع أحداث اللعبة في الأراضي المحيطة بجبل Yōtei وهو قمة شاهقة في قلب إيزو، وهي منطقة في اليابان تُعرف باسم هوكايدو في الوقت الحاضر. في عام 1603، كانت هذه المنطقة خارج حكم اليابان، ومليئة بالمراعي المترامية الأطراف والتندرا الثلجية والمخاطر غير المتوقعة. إنها بعيدة كل البعد عن عشائر الساموراي المنظمة التي عاشت في تسوشيما، وهي مكان لقصة أصلية جديدة.
يمكنك اللعب كمحارب متجول في اليابان الإقطاعية، وتوفّر اللعب الحرية الكاملة للاستكشاف بالسرعة التي تناسبك، وتسليط الضوء على جمال العالم المفتوح.
أول لعبة من إنتاج Sucker Punch تم تصميمها بالكامل على PS5! ستتميز اللعبة بمشاهد بانورامية واسعة، ونظام جديد للسماء يعرض الشفق القطبي والنجوم المتلألئة وعالم مفتوح نابض ومتفاعل وحركة رياح أكثر واقعية على العشب والنباتات.
ستوفر اللعبة أسلحة وادوات جديدة، وتحسينات في عناصر اللعب، وميكانيكا جديدة والكثير من المفاجآت!
سيكون الذئب هو مرافقك في لعبة Ghost of Yotei
تفاصيل جديدة عن لعبة Ghost of Yōtei عبر مدونة بلايستيشن:
"يسعدنا اليوم أن نعلن عن Ghost of Yōtei، أحدث لعبة من Sucker Punch وتقديم بطلنا الجديد، Atsu.
عندما شرعنا في صنع لعبة Ghost جديدة، أردنا الحفاظ على الركائز الأساسية التي تأسست في Ghost of Tsushima: اللعب كمحارب متجول في اليابان الإقطاعية، وتوفير الحرية للاستكشاف بالسرعة التي تناسبك، وتسليط الضوء على جمال العالم.
أردنا أيضًا أن نستمر في الابتكار. ولإنشاء شيء جديد ولكن مألوف، نظرنا إلى ما هو أبعد من قصة جين ساكاي وجزيرة تسوشيما، وحولنا تركيزنا إلى فكرة الشبح بدلاً من ذلك. في Sucker Punch، نحب قصص الأصل، وأردنا استكشاف ما قد يعنيه وجود بطل جديد يرتدي قناع شبح، وكشف أسطورة جديدة. قادنا هذا إلى Ghost of Yōtei: بطل جديد، وقصة جديدة تتكشف، ومنطقة جديدة من اليابان لاستكشافها.
في حين أننا لم نتعمق في تفاصيل القصة بعد اليوم، يمكننا أن نكشف أن رحلة أتسو تجري في عام 1603، بعد أكثر من 300 عام من أحداث Ghost of Tsushima. تدور أحداث قصتنا في الأراضي المحيطة بجبل يوتي، وهو قمة شاهقة في قلب إيزو، وهي منطقة في اليابان تُعرف باسم هوكايدو في الوقت الحاضر. في عام 1603، كانت هذه المنطقة خارج حكم اليابان، ومليئة بالمراعي المترامية الأطراف والتندرا الثلجية والمخاطر غير المتوقعة. إنها بعيدة كل البعد عن عشائر الساموراي المنظمة التي عاشت في تسوشيما، وهي مكان لقصة أصلية لا نستطيع الانتظار لروايتها.
هذه أيضًا أول لعبة من Sucker Punch تم بناؤها من الألف إلى الياء لجهاز PlayStation 5، ونحن متحمسون للبناء على الأساس المرئي الذي أسسناه في Ghost of Tsushima من خلال جعل العالم يبدو أكثر واقعية. لدينا خطوط رؤية ضخمة تتيح لك النظر بعيدًا عبر البيئة، وسماوات جديدة تمامًا تتميز بالنجوم المتلألئة والشفق القطبي، وحركة أكثر قابلية للتصديق من الرياح على العشب والنباتات، والمزيد من التحسينات التي سنشاركها في المستقبل. يمنحنا إعدادنا الجديد أيضًا الفرصة لتقديم ميكانيكا جديدة وتحسينات في اللعب، وحتى أسلحة جديدة.
“يقدم لنا مقطعنا الدعائي اليوم لمحة عن هذا العالم، ولكن هناك الكثير لنعرضه، وسيكون لدينا الكثير لنشاركه في الأشهر المقبلة، بما في ذلك تفاصيل حول رحلة أتسو والأشخاص (والحيوانات) التي ستقابلها على طول الطريق. نحن ممتنون إلى الأبد لنجاح Ghost of Tsushima، ولا نستطيع الانتظار حتى تتمكنوا جميعًا من تجربة Ghost of Yōtei في عام 2025.”
يبدو أن فريق Sucker Punch قد زار منطقة هوكايدو في اليابان مرتين بالفعل من أجل Ghost of Yotei وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز! حيث تم تسجيل الأصوات الطبيعية في اللعبة في حديقة شيريتوكو الوطنية، حيث يتعرف الفريق على الخوف من الدببة. وهناك أيضًا أسلحة نارية غير السيوف. وتم وصف القصة بقصة انتقام المستضعف.