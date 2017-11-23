الناجحون هم “بعد توفيق الله” (غير ذاتك)

الناجحون هم “بعد توفيق الله” من صنعوا لأنفسهم تاريخ يتغنى به من بعدهم وجعلوا لهم الأثر الباقي ..

والنجاح الحقيقي هو أن تنجح ليس في مجال واحد من حياتك ..

بل أن تنجح في جميع أطياف حياتك بدأً بنجاحك بدينك ثم نجاحك مع أهلك وأبنائك وأيضاً نجاحك في عملك ومع زملائك ..

لكي تحقق النجآح في حياتك ..هذه وصفة .. من خمسين خطوة ..

أقدمها لكم .. واسأل الله أن يجعل فيها خيراً كثير ..

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1/ ثق بالله أولاً ثم بقدراتك وإمكاناتك وبعقلك .

2/ حدد أهدافك وقاتل من أجلها .

3/ لا تقل “سوف أفعل كذا” بل قل “الآن أفعل” .

4/ ضع في ذهنك ما تريد أن تفعله وفكر به دائماً تجد أن ما تفكر به يتحول إلى واقع ملموس .

5/ لا تتوقف عن العمل حتى لا تتوقف همتك وتخور قواك الداخلية .

6/ إبدأ بالإستخارة تأتيك البشارة , فالخيرة في ما أختاره الله لك لا ما تختاره أنت لنفسك .

7/ أستفد من تجارب نفسك وتجارب الأخرين وأعلم أن هذا هو السلاح الفعال للتغلب على المشكلات .

8/ تحديد مدة زمنية للإنجاز يساعدك على تنظيم عملك وتحقيق أهدافك .

9/ ضع في ذهنك أن الشهرة والمال لا تجلب السعادة بل هي وسائل تساعد على النجاح .

10/ ليكن لك مستشار ممن تثق بعلمه وعقله ونزاهته خذ برأيه ولا تتردد .

11/ رتب الأولويات في الحياة بشكل عام بحيث لا تقدم المهم على الأهم .

12/ لا تجعل مواقف الفشل مصدر للقلق أو الخوف أو الخجل بل إجعلها المصباح الذي ينير طريقك نحو النجاح .

13/ خذ الحكمة والفائدة من أي أحد حتى لو كانت من ألد أعدائك وأعلم أنك أولى بها منه .

14/ لا تظن أن الحياة صافية لا يشوبها ضيق أو مشكلة وهذه محطات تتوقف عندها قليلاً لكنك لا تمكث فيها طويلاً !

15/ التفاؤل يجعلك تنظر للغد على أنه الأجمل فكن متفائلاً .

16/ لا يمكن أن تنجح لوحدك بل يجب أن تستثمر جهودك وجهود من حولك ممن تحتاج مساعدتهم .

17/ أجعل لحياتك طعم وهذا الطعم يتغير كل يوم ومع كل نجاح .

18/ لا تخشى أحد ولا تخاف من أي عائق فكلها أوهام سرعان ما تزول كلما تقدمت .

19/ طوّر من نفسك ومن قدراتك دائماً وأبحث عن الأفضل لك , بقراءة الكتب وبتصفح المواقع المفيدة وبحضور الدورات .

20/ ليس المهم أن تعمل ما تحب , بل أن تحب ما تعمل فهذا يساعدك على الإبداع والتألق والإبتكار .

21/ إحرص كل الحرص على البيئة المحفزة والناجحة وإبتعد كل البعد عن البيئات المحبطة والمدمرة .

22/ الإبداع هو أن تقوم بعمل شي جديد وفريد فإحرص على أن تكون من المبدعين .

23/ البيئة الهادئة والمريحة تساعد على التفكير والتأمل في ما أنجزت وما تريد أن تنجز .

24/ أغتنم الحياة واعلم أن الحياة فرص , متى ما استغليتها تكون قد خطوت الخطوة الأكبر نحو الهدف .

25/ إستفد قدر الإمكان من وسائل التقنية الحديثة فهي تساعدنا على التقدم بخطوات أسرع نحو أهدافنـا .

26/ لا للقلق لا للأوهام وأعلم أن 85% من الأفكار التي تراودنا حول المستقبل المخيف لا تتحقق , فأقدم ولا تخف .

27/ تذكر أن الإنسان الواقف في مكانه يتعب أكثر من الذي يتحرك بإستمرار !

28/ أجعل من تجاربك الفاشلة مصادر للقوة لا مصادر للضعف والهزيمة .

29/ الفرق بين الناجح وغيره في أنه يستغل قدراته وإمكاناته التي وهبها له خالقه إلى أقصى ما يمكن .

30/ أعلم أن الدنيا دار ممر لا دار مقر فأجتهد فيما هو باقي وأترك ماهو فاني .

31/ التوازن مطلوب في كل الأمور فلربك حق ولصحتك حق ولأهلك حق ولنفسك حق ولعملك حق ولعقلك حق !

32/ مفتاح النجاح الصبر , به تنال مرادك وتحقق أهدافك وتصل إلى غايتك .

33/ اسأل نفسك بعد نهاية كل يوم “ماذا أنجزت ؟”

34/ إعلم أن الحياة فيها مكاسب وفيها خسائر ولا يمكن أن تكسب دائماً .

35/ لا للفوضى فكلما كنت مرتباً في عملك إستطعت المحافظة على تركيزك العالي .

37/ تذكر أن النجاحات الصغيرة هي التي تصنع النجاحات الكبيرة .

38/ لا تقبل أبداً أن تعمل في بيئة لا تحترمك ولا تأخذ برأيك (لا أريكم إلا ما أرى) .

39/ إذا وقعت بالمشكلة فبادر بإيجاد البدائل والحلول ولا تتركها فتصعب أكثر وأكثر .

40/ يجب أن تقول “لا” وبكل ثقـة وجـرأة لكل ما يعارض أهدافك .

41/ النجاح يصنع الأصدقاء ويصنع أيضاً الأعداء “والحساد” .

42/ إقبل وبكل رحابة صدر من يقدم لك مواطن الخلل لديك , ولا تقبل أبداً من يبحث عنها !

43/ إحرص على نظام غذائي يساعدك على القيام بمهامك بكل يسر وسهولة .

44/ البرنامج الرياضي مهم جداً لإعداد الجسم وتحسين الصحة النفسية العامة وإستعادة الطاقة .

45/ الصدقـة سر الناجحين الذين يعلمون حقيقة النجاح .

46/ إبتســم وقت الشدة والأزمات وقل :

(إن بعد العسر يسراً) .

47/ يرى البعض بأن شرب المنبهات “الشاي – القهوة” يساعد على التركيز فلا أمانع “أنا شخصياً” بهذا الإعتقاد .

48/ إحفظ كل إنجازاتك من شهادات ودروع ودورات وغيرها وأجعلها دائماً أمامك لكي تشعل همتك .

49/ أدع الله في كل وقت أن يجعل النجاح حليفك أينما رحلت وأرتحلت .

50/ إنطلـق ولا تعجـز وأعلـم أن اللـه معك .