الفأر و المصيدۃ / قصۃ الحذر

قصة تستحق القراءة



قصة وعبرة



كان فأر يعيش في مزرعة ​

فرأى يوما صاحبها يخرج مصيدة من صندوق ،

فاندفع الفأر كالمجنون

في أرجاء المزرعة وهو يصيح:

لقد جاؤوا بمصيدة الفئران ..

يا ويلنا ..هنا صاحت الدجاجة محتجة :

تزعجنا بصياحك وعويلك

فالمصيدة سيتم إعدادها لك ..

هذه مشكلتك أنت وحدك ..

فتوجه الفأر إلى الخروف :​



الحذر، الحذر ففي البيت مصيدة .. ​

فابتسم الخروف وقال :

يا جبان يا رعديد، لماذا تمارس السرقة والتخريب طالما أنك تخشى العواقب ثم إنك المقصود بالمصيدة فلا توجع رؤوسنا بصراخك،

وأنصحك بالكف عن سرقة الطعام وقرض الحبال والأخشاب ..​



هنا لم يجد الفأر مناصا من الاستنجاد بالبقرة التي قالت له باستخفاف : هنا لم يجد الفأر مناصا من الاستنجاد بالبقرة التي قالت له باستخفاف :

في بيتنا مصيدة ..! !

يبدو أنهم يريدون اصطياد الأبقار بها ..

هل أطلب اللجوء السياسي في حديقة الحيوان؟

و بعد ما تبين له أن لاأحد يهتم

قرر أن يتدبر أمر نفسه

و واصل التجسس على المزارع حتى عرف موضع المصيدة،

و قرر الابتعاد من مكمن الخطر

ونام بعدها قرير العين ..

وفجأة شق سكون الليل صوت المصيدة وهي تنطبق على فريسة ..​



وهرع الفأر إلى حيث المصيدة ليرى ثعبانا يتلوى بعد أن أمسكت المصيدة بذيله ​

ثم جاءت زوجة المزارع

و بسبب الظلام حسبته فأرا وأمسكت بالمصيدة فعضها الثعبان

فذهب بها زوجها على الفور إلى المستشفى حيث تلقت إسعافات أولية،​



وعادت إلى البيت وهي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.



فقام المزارع بذبح الدجاجة لتوفير حساء لزوجته ..



وتدفق الأهل والجيران لتفقد أحوالها، ​

فكان لابد من ذبح الخروف لإطعامهم ..

ولكن الزوجة المسكينة توفيت بعد صراع مع السموم دام عدة أيام

وجاء المعزون بالمئات

واضطر المزارع إلى ذبح بقرته لتوفير الطعام لهم ..​



و بذلك يكون الحيوان الوحيد الذي بقي على قيد الحياة هو الفأر



الذي كان مستهدفا بالمصيدة و كان الوحيد الذي استشعر الخطر ..بينما الآخرون حسبوا أنهم بعيدون عن المصيدة فلم يستشعروا الخطر ​

بل استخفوابمخاوف الفأر

الذي كان يعرف بالغريزة والتجربة

أن ضحايا المصيدة

قد يكونون أكثر مما يتصورون ..​



خلاصة : ​

حتى لو كـانت المشكـله التي تحدث قريباً منك لاتعنيـك

فلا تستخف بهـا

لأنه من الممكن آن تؤثر عليك نتائجها لاحقا​