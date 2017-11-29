ترحبو بيا ولا نرووووح

هه لا.ق روحي كما يقول حبشي تعنا ، معنداك هو يقول ق بصح يقول مرحبا وبالعافية هه

مرحبا بيك ختي نجلاء ، ها بصح جيتي ولا كارت ديدونتيتي مجبتيهاش هه مهم انا جونداغم فاللمة ، اعطينا وثائق اللمة ، كي سموك ووشحال فعمرك ووش ديري ووش طموحك ؟

ىها اكسكيز موا جو فيان سون قاتو سون لي سون دات الوغ جيسبيغ كو متزعفيش

مهم او مرحبا

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