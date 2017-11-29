ترحبو بيا ولا نرووووح

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة ♥نجلاء♥, 29 نوفمبر 2017.
السلام عليكم
انا نجلاء عجبني منتداكم بزاف ❤❤❤
حبيت نكون معاكم أن شاءالله ترحبو بيا ولا نروح
مرحبا بك أختي نجلاء البيت بيتك
و ان شاء الله تلقاي إخوة و اخوات
وعليكم السلام
نجلاء يا نجلاء
لا ترحلي لا ترحلي
سنرحب بك حتما
فلا ترحلي
مرحبا يسم أولتما
مراااحب
اقامة طيبة أتمناها لك هنا مع أهلك اللماوين
راهو الليل ما تلقايش الترونسبور
واذا لقيتي يحسبولك بالغالي ننصحك تباتي اليوم
وغدوا يرحمها ربي
أهلا و سهلا بالاخت نجلاء
اقامة ممتعة ...
شكرا اخي على ترحيب
ربي يحفظك ختيتي ههه
ههههههههه معليش راح نبات
يعيشك خويا
شكرا اخي
اهلًا وسهلا بك
ههههه معليش نروح معاك نجيبو قاطو راكي نسيتيه كفاه تحبينا نرحبو بيك بلا قاطو
welcome to algeria
ههههههه يعيشك خويا عماد
ويعطيك الصحة على القاطو ههه بصح ماشفتش والو هه
مرحبا.. وأهلا.. وسهلا
بك يا أخيتي نجلاء
إقامة طيبة وممتعة في وسطنا..
نعدك أنك ستقضي برفقة منتدانا أطيب الأوقات..
بالتوفيق
شكرا اختي الغالية
نسيتو عند نسيبتي هههه
خايف نروح نجيبو ألتقي بي لوستي ههههه
هه لا.ق روحي كما يقول حبشي تعنا ، معنداك هو يقول ق بصح يقول مرحبا وبالعافية هه
مرحبا بيك ختي نجلاء ، ها بصح جيتي ولا كارت ديدونتيتي مجبتيهاش هه مهم انا جونداغم فاللمة ، اعطينا وثائق اللمة ، كي سموك ووشحال فعمرك ووش ديري ووش طموحك ؟
ىها اكسكيز موا جو فيان سون قاتو سون لي سون دات الوغ جيسبيغ كو متزعفيش
مهم او مرحبا
قول لزوجتك تجيبو ههههه
ك نرتاح في العقل نخدملك ترتولات أو رولي هههه
يعطيك الصحة اختي سمية على ترحيب
انا اسمي نجلاء
من العاصمة
عمري 22
حلاقة
في عرسك ارواحي عندي وماتندميش ههههههه
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).