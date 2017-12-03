لغز جريمة القتل

القاتل الاول الاستاذة

الميت قتل بدليل لم استطع ان اكمل حياتي معناها لم استطع ان اقتل نفسي

القاتل الثالث مراد لا يحب بكاء الاطفال والطفلة بقيت بدون اكل ولا شرب 3 ايام اكيد تبكي

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