لغز جريمة القتل

اليوم جبت لكم 3 الغاز جريمة قتل ركز جيدا ثم قرر من القاتل انتبه في القضية فيها قصة حياة او موت اللغز الاول : وجدت طفلة مقتولة في فناء المدرسة يوم الرجوع المدرسي فاستدعاك احد الاشخاص وطلب منك ان تحل هذه القضية فاستدعيت 3 مشتبه فيهم مدير المدرسة قال : انا كنت في مكتبي طوال اليوم أستاذة الرياضيات قالت : انا كنت أعيد نقاط الفرض للتلاميذ العامل قال : كنت أنظف المدرسة طوال اليوم من هو الكاذب والقاتل الذي ستقبض عليه ؟ اللغز 2 : وجد رجل جاره مقتولا فاتصل بك فعندما كنت تبحث عن أدلة وجدت شريط يقول بصوت هذا الرجل يقول ( لم استطع ان اكمل حياتي فقد تراكمت علي الديون ) ثم توقف هذا التسجيل هل هذا الرجل قتل ام انتحر ؟ ولماذا ؟ اللغز 3 : كانت هناك طفلة اسمها ليلة يحبها والداها و يقومون بكل شيء تطلبه منهم في احد الايام كانت ليلى تلعب في الحديقة فمرت سيارة وخطفتها وبقت ليلى محتجزة في زلزالة دون اكل وشرب مدة 3 ايام من قتل ليلى من اعضاء هذه المجموعة ؟ علما ان المجموعة تتكون من مراد : مريض عصبيا ويكره بكاء الاطفال عيسى : كان يحب الاطفال كثيرا فكان له طفل وتوفي رضا : يكره الاطفال جداً تحت اشــــــــــــ رؤوف المستقبل ب ـــــراف