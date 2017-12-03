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لغز جريمة القتل

الموضوع في 'ركـن الألغـاز' نشر بواسطة رؤوف المستقبل ب, ‏3 ديسمبر 2017.

  1. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    [​IMG]
    اليوم جبت لكم 3 الغاز جريمة قتل ركز جيدا ثم قرر من القاتل انتبه في القضية فيها قصة حياة او موت
    اللغز الاول :
    وجدت طفلة مقتولة في فناء المدرسة يوم الرجوع المدرسي فاستدعاك احد الاشخاص وطلب منك ان تحل هذه القضية فاستدعيت 3 مشتبه فيهم
    مدير المدرسة قال : انا كنت في مكتبي طوال اليوم
    أستاذة الرياضيات قالت : انا كنت أعيد نقاط الفرض للتلاميذ
    العامل قال : كنت أنظف المدرسة طوال اليوم
    من هو الكاذب والقاتل الذي ستقبض عليه ؟
    اللغز 2 : وجد رجل جاره مقتولا فاتصل بك فعندما كنت تبحث عن أدلة وجدت شريط يقول بصوت هذا الرجل يقول ( لم استطع ان اكمل حياتي فقد تراكمت علي الديون ) ثم توقف هذا التسجيل
    هل هذا الرجل قتل ام انتحر ؟ ولماذا ؟
    اللغز 3 : كانت هناك طفلة اسمها ليلة يحبها والداها و يقومون بكل شيء تطلبه منهم في احد الايام كانت ليلى تلعب في الحديقة فمرت سيارة وخطفتها وبقت ليلى محتجزة في زلزالة دون اكل وشرب مدة 3 ايام من قتل ليلى من اعضاء هذه المجموعة ؟ علما ان المجموعة تتكون من
    مراد : مريض عصبيا ويكره بكاء الاطفال
    عيسى : كان يحب الاطفال كثيرا فكان له طفل وتوفي
    رضا : يكره الاطفال جداً
    [​IMG]
    تحت اشــــــــــــ رؤوف المستقبل ب ـــــراف
    [​IMG]
     
    سفيان اسلام, missing heart و ♥نجلاء♥ معجبون بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏3 ديسمبر 2017
    #1
  2. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    اللغز الأول نظن العامل هو القاتل
    واللغز الثاني انتحار
    اللغز الثالث مراد هو قاتل
     
    ♥نجلاء♥, ‏3 ديسمبر 2017
    #2
  3. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    للأسف كل الإجابات خاطئة حاولي مرة اخرى
     
    missing heart و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏3 ديسمبر 2017
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    القاتل الاول الاستاذة
    الميت قتل بدليل لم استطع ان اكمل حياتي معناها لم استطع ان اقتل نفسي
    القاتل الثالث مراد لا يحب بكاء الاطفال والطفلة بقيت بدون اكل ولا شرب 3 ايام اكيد تبكي
     
    missing heart و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017
    #4
  5. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    اعتقد ان اب ليلى انتحر لان العصابة تستدينه لذلك قامت بخطف ابنته ليلى و قتلوها و رموها في المدرسة اثناء عطلة الاسبوع
     
    missing heart و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    يونس قاسم, ‏4 ديسمبر 2017
    #5
  6. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    للأسف الاجابة خاطئة
     
    missing heart معجب بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏4 ديسمبر 2017
    #6
  7. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    الاولى صحيحة لكن قولي لمذا الأستاذة كاذبة
    الثانية
     
    missing heart و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏4 ديسمبر 2017
    #7
  8. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    الثانية أيضاً صحيحة والتعليل خاطئ
    الثالثة خاطئة الاجابة @بشرى ملاك
     
    رؤوف المستقبل ب, ‏4 ديسمبر 2017
    #8
  9. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    الاستاذة كاذبة لان موسم الدراسة في بدايته لا يوجد نقاط...
    والجواب الثاني ممكن القاتل صاحب الدين
    والثالث هو عيسى لان له طفل ميت ممكن
     
    missing heart معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017
    #9
  10. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    الاولى صحيحة الثانية والثالثة خاطئة
     
    missing heart معجب بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏4 ديسمبر 2017
    #10
  11. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    اللغز الاول كما قيل الاستاذة لانه لا يوجد اختبار بعد لتعطي لتلاميذها النقاط
    اللغز الثاني ،قتل وقتله جاره
    اللغز الثالث ،اعتقد توفيت وحدها لانها لم تاكل ولم تشرب لثلاثة ايام والرعب كفيل باكمال الباقي
     
    missing heart, ‏18 ديسمبر 2017 على 07:26
    #11
  12. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    بسكرة الحلوة
    اللغز الأول نظن العامل هو القاتل
    واللغز الثاني انتحار
    اللغز الثالث مراد هو قاتل
     
    missing heart معجب بهذا.
    جمال باتو, ‏23 ديسمبر 2017 على 13:43
    #12
  13. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    كلا الإجابات خاطئة
     
    رؤوف المستقبل ب, ‏24 ديسمبر 2017 على 14:39
    #13
  14. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    بسكرة الحلوة
    أين اجابة صحيحة ؟ ههههههه
     
    جمال باتو, ‏24 ديسمبر 2017 على 14:56
    #14

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