نصيحة من طالبة بكالوريا

الموضوع في 'منتدى الثالثة ثانوي والتحضير لشهادة البكالوريا 2018' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏8 ديسمبر 2017.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    بسم الله الرحمان الرحيم
    انا طالبة بكالوريا لسنة 2016 متحصل على معدل 17 شعبة علوم تجريبية اردت ان اقدم لكم مجموعة من النصائح لعلها تفيدكم تجربتي
    اول شئ و هو الاهم تنظيم الوقت من اول يوم دراسي لابد من وضع برنامج خاصة بك حسب طاقتك لا انصح باتباع برامج اخرى فحسب نظري لكل شخص عالمه الخاص في الدراسة و المراجعة لابد من اختيار برنامج مساعد للدراسة
    المواد العلمة لابد من ان تكون لهم حصة الاسد ان صح التعبير لابد من المراجعة اليومية حفظ و فهم وحل التمارين احبذ ان تكون في الفترة الصباحية لان في تلك الفترة يكون التركيز و الاستيعاب جيدا
    اما مواد الحفظ اسلامية و اجتماعيات الدرس يحفظ فور تلاقيه خاصة اجتماعيات لكثرة المصطلحات و شخصيات و تواريخ وو المهم احفظ الدرس ومعه الشخصيات و التواريخ فهذا امر لابد منه اما الخرائط فحفظهم ممتع جدااا انا كنت اخصص نصف ساعة قبل النوم لحفظ خريطة
    اللغات الاجنبية تعتمد على مدى كون التلميذ متمكن منها فانا الحمد لله لم اعاني من مشاكل فمن بداية العام الدراسي اقوم بحل يوميا موضوع بكالوريا في اللغة الفرنسية واخر في الانجليزية اما التلميذ الذي يعاني من ضعف نوعا ما فهذا ليس هاجزا ابدا يمكن تخصيص نهاية الاسبوع للغات الاجنبية
    اللغة العربية يحدث فيها بعض التغيرات في كيفية دراسة النص او الشعر و نظرة الشاعر و ميوله لابد من قيام ببحدث حول جميع الشعراء و تنذيمهم في اوراق و حفظ بعض خصائصهم في الكتابة فهذه الطريقة تسهل كثييرا التمكن من حل المواضيع

    الكتب التي استعملتها المغني في رياضيات و الفيزياء اما العلوم كتاب احمد امين خليفة وسلاسل استاذ بو ريش احمد فهو استاذ قييييم و مواضيعه تشبه مواضيع البكالوريا ا ضافة الى سلاسل استعد في اللغة العربية و الانجليزية و الفرنسية و اكيد الحوليات و الخرائط و كتاب للمصطلحات

    اتمنى لكم التوفيق
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏9 ديسمبر 2017
    عآشقة الجنـة و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏8 ديسمبر 2017
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
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    السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

    ما شاء الله اختي
    معدلك ممتاز
    (ممكن تقولينا تخصصك في الجامعة )
    و بارك الله فيك على النصائح الجد القيمة
    و المهمة التي يجب ان لا يغفل عليها تلامذتنا
    بخصوص البرنامج المتبع ان معك في هذا كل تلميذ و محيطه و ظروفه لذلك يجب هو ان يحدد برنامج ياسعده بامتياز و انتظام
    و دائما نتمنى التوفيق لتلامذتنا الكرام
    + يثبت
     
    عآشقة الجنـة و Ryry_Ndj معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏9 ديسمبر 2017
    #2
  3. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    الله يبارك اختي
    موفقة في مسيرتك
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏9 ديسمبر 2017
    #3
  4. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام والرحمة
    تخصصي الجامعي هو الطب
    ان شاء الله بالتوفيق للجميع والله مرحلة جد رائعة بالنسبة لي افضل عام دراسي تعب يتوج ب نجاح:Love::Love::Love:
     
    عآشقة الجنـة و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏9 ديسمبر 2017
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
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    مآشاء الله تبارك الرحمان
    و نتمناه لكامل تلاميذنا اللماويين خاصة و الجزائرين عامة

    @جيهان جوجو
    @sقطر الندىs
    @saho souhila
    @Princesse Diyor
    @هديل الرحمن
    @فجري لا وربي

    بارك الله فيك اختي لا
    تحريمنا من جديد مواضيعك هنا.
     
    عآشقة الجنـة و Ryry_Ndj معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏9 ديسمبر 2017
    #5
  6. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    شكرا لكي ربي يوفقهم جميعاا اكييد رايحة نفيدهم ان شاء الله
     
    عآشقة الجنـة و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏9 ديسمبر 2017
    #6
  7. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم
    اهلا بصديقتي الدكتورة
    جميل جدا ما قلته فهو بالتأكيد موضوع تحفيزي لطلاب البكالوريا أسأل الله التوفيق لهم
    اجمل مرحلة في حياة الطالب هي البكالوريا و ما يميز هذا العام هو الاجتهاد في طلب العلم
    ففي هذه السنة بالذات اغلب التلاميذ لايصابون بالملل و ذلك لرغبتهم الكبيرة في النجاح
    و هذه النصائح قيمة جدا و مفيدة
    أتمنى أن تساعد طلابنا و بالتوفيق لهم
     
    عآشقة الجنـة, ‏16 ديسمبر 2017 على 17:37
    #7

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