نصيحة من طالبة بكالوريا

بسم الله الرحمان الرحيم انا طالبة بكالوريا لسنة 2016 متحصل على معدل 17 شعبة علوم تجريبية اردت ان اقدم لكم مجموعة من النصائح لعلها تفيدكم تجربتي اول شئ و هو الاهم تنظيم الوقت من اول يوم دراسي لابد من وضع برنامج خاصة بك حسب طاقتك لا انصح باتباع برامج اخرى فحسب نظري لكل شخص عالمه الخاص في الدراسة و المراجعة لابد من اختيار برنامج مساعد للدراسة المواد العلمة لابد من ان تكون لهم حصة الاسد ان صح التعبير لابد من المراجعة اليومية حفظ و فهم وحل التمارين احبذ ان تكون في الفترة الصباحية لان في تلك الفترة يكون التركيز و الاستيعاب جيدا اما مواد الحفظ اسلامية و اجتماعيات الدرس يحفظ فور تلاقيه خاصة اجتماعيات لكثرة المصطلحات و شخصيات و تواريخ وو المهم احفظ الدرس ومعه الشخصيات و التواريخ فهذا امر لابد منه اما الخرائط فحفظهم ممتع جدااا انا كنت اخصص نصف ساعة قبل النوم لحفظ خريطة اللغات الاجنبية تعتمد على مدى كون التلميذ متمكن منها فانا الحمد لله لم اعاني من مشاكل فمن بداية العام الدراسي اقوم بحل يوميا موضوع بكالوريا في اللغة الفرنسية واخر في الانجليزية اما التلميذ الذي يعاني من ضعف نوعا ما فهذا ليس هاجزا ابدا يمكن تخصيص نهاية الاسبوع للغات الاجنبية اللغة العربية يحدث فيها بعض التغيرات في كيفية دراسة النص او الشعر و نظرة الشاعر و ميوله لابد من قيام ببحدث حول جميع الشعراء و تنذيمهم في اوراق و حفظ بعض خصائصهم في الكتابة فهذه الطريقة تسهل كثييرا التمكن من حل المواضيع الكتب التي استعملتها المغني في رياضيات و الفيزياء اما العلوم كتاب احمد امين خليفة وسلاسل استاذ بو ريش احمد فهو استاذ قييييم و مواضيعه تشبه مواضيع البكالوريا ا ضافة الى سلاسل استعد في اللغة العربية و الانجليزية و الفرنسية و اكيد الحوليات و الخرائط و كتاب للمصطلحات اتمنى لكم التوفيق