نصيحة من طالبة بكالوريا

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



ما شاء الله اختي

معدلك ممتاز

(ممكن تقولينا تخصصك في الجامعة )

و بارك الله فيك على النصائح الجد القيمة

و المهمة التي يجب ان لا يغفل عليها تلامذتنا

بخصوص البرنامج المتبع ان معك في هذا كل تلميذ و محيطه و ظروفه لذلك يجب هو ان يحدد برنامج ياسعده بامتياز و انتظام

و دائما نتمنى التوفيق لتلامذتنا الكرام

+ يثبت ​