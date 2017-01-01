رحلتي للجهاد في فلسطين ... اكتفيت

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة أبـFARIDـوفيصل, ‏8 ديسمبر 2017 على 22:31.

  1. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو شرفي ::

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    كفى كفى
    قررت الانطلاق وتلبية النداء
    وعد الانتقام قد دنى زمن الماسي والمباكي قد ولى و فنى
    اجل عزمت وهممت وودعت الاهل والاحبة فالى اللقاء .
    الى الارض المقدسة لنكنس عنها اوساخ بني صهيون ونطرد هذا البلاء
    اودعك يا وطني فلي ايضا هناك وطن

    وهذه حكاية مسيرتي :
    نحو تونس الخضراء انطلقت بالمسير .
    وبين الحدود استوقفني حرسنا من انت والى اين يا فتى قلت استبشروا وافتخروا فانا ابن الشهداء سيحمل عنكم الواجب وينوب في الفدى
    دعوني فاني سانفجر من القهر والصمت بالبكاء
    نادى المشرف من بعيد اخلوا سبيله لا بد انه فتى من الكشافة او مجنون او دخن شيئا من الافيون .

    وفي تونس سالوني اين مقصدك ؟
    قلت : فلسطين .
    اذا انت يهودي .
    قلت : لماذا هل فلسطين بلاد لليهود .
    قالوا لا تحيرنا اعملك تحويسة في تونس واتفسح ومن ثما سرح رانا غارقين وعندنا برشى مشاكل موش مخصوصين مشكلتك .

    غادرتهم واختفيت من ورائهم وحاولت التسلل عبر حدودهم مع ليبيا وعملت نفسي يهودي على راي الحارس التونسي وهناك بقيت كاللعبة بين الجيوش و الميليشيات الكل يهلل ويكبر الكل مدجج بشتى الاسلحة كم تمنيت ان احمل البعض منه للصامدين في ارض المقدس .

    وهكذا من جبهة لجبهة ومن عاصمة لعاصمة في نفس بلاد عمر المختار حتى صرت بين يدي كتائب الدولة المشهورين بداعش وعندها ارتحت وزال عني الرعب لعلمي انهم لا يقتلون سوى المسلمين وبركان غضبهم وكل سلاحهم في محاربة بني جلدتهم وليس من اوجدهم . ومرة اخرى وجدت نفسي عالحدود المصرية هذه المرة بماذا اتصنع واي شخصية انتحل لكني اختبئت بشاحنة وبين صناديقها ارتميت وبرائحة القنب انتشيت .
    وفجاة على صوت الرصاص صحصحت وانقلبت الشاحنة بما عليها وما صحيت الا وانا في مخبر البوليس المصري وكل جسدي كدمات وجراح ودماء قالوا من انت والى اين لكن باللهجة السينمائية ( انت ياواد مين ورايح على فين يا ابن ... ) وبسطة كفه فوق راسي انظرها كالغمام المتلبد ...
    اخوكم دزيري دزيري قصدي جزايري جزايري .

    هل كنت في ام درمان ؟
    لا والله وراس اما انا لا اتابع الكورة ولا حتى احبها حتى كاس العالم ماتابعتها لكن احب ام كلثوم وعبد الحليم وسلوى ( ضننتها مصرية حينها من الخوف)
    والله وارتسم الخط الاستوائي على تضاريس وجهه الواسع ماتسمعنا حاجة عالماشي وساعتها حاولت تذكر كل حرف كل ااه سمعته من مذياع جدي رحمه الله الاطلال قارئة الفنجان اسمر يا اسمراني الارض بتتكلم عربي قوم للمعلم وفه تبجيلا... الحقيقة انهم انبسطوا وقرروا فك وثاقي على انغام اعطني حريتي اطلق يدي
    ولم اتوقف عن الغناء حتى ابتعدت عن مخفر البوليس وجلست على المقهى استرجع انفاسي وافكر في اتجاهي واسترجاع انفاسي .
    بعدها ركبت اتوبيس متوجه للحدود وانا اشاهد مظاهر البؤس والشقاء والظنك للانسان المصري على ضفاف النيل والمزارع طول الطريق . يا اسفي على دخولي لمصر .
    ولما وصلت قررت التسلل في جنح الظلام ولما دخلت الحدود غمرني ضوء الكشاف من الناحية المصرية والسلاح من جهة جنود الاحتلال فقبضوا عني وفي الزنزانة كنت اسمع القرعة من ياخذني الصهاينة او المصريين وتنفست الصعداء لما وقعت القرعة لصالح الاشقاء . كانو املي الوحيد في النجاة واكمال المشوار ولكن تبخر الامل وياليت وقعت القرعة لصالح الصهاينة المهم سبعة ايام بلاياليها انسوني اسمي واصلي وفصلي وجنسي ورموني في صحراء سيناء ومرة اخرى اصدقاء اليهود اعني اصدقائي الدواعش يعطيهم العافية استقبلوني وحتى افك اسري منهم واتملص بقاعدة شرعية طلبت السفر للجهاد في سوريا فهي فرصة للتسلل من الحدود السورية في قرارة نفسي وكان المبتغى في صبيحة اليوم التالي الارسال كان سريعا ماشاء الله يا ريت ارسلوني مباشرة الى الارض المحتلة استغربت حقيقة ذلك رغم ان المسافة اقصر .
    والعنوان دوما ساحات العرب الا يوجد رحلات اظافية الى بلاد العجم او حتى رحلات سياحية للمقاتلين ..!!

    وكنت فعلا في سوريا ومن زهري وحضي في اللحظات الاولى لقصف جوي مهول حزموني بحزام ناسف وانا اتسائل هل سيقذفوني بمضادات الطيران او كيف ... وقالوا نلقاك في الجنة اذهب للمدينة واستشهد وبالضبط في سوق الخضار !!
    لكن القصف نازل من الجو فما الفائدة من تفجير السوق ؟
    . قالوا لا تعترض ولا تسال هل تذهب براس او تاخذ راسك معك واخرج كل واحد منهم سيفا اطول من صاحبه . ارغموني على ركوب سيارة اسعاف وهنئوني بالشهادة . وصلت لمدخل المدينة لا ادري هل كانت فعلا مدينة او مقبرة او تلال من المباني المهدمة هم على طرفها والمدافع على الطرف الاخر وبينهما صبيان ونساء وعوائل مشتتة في كل مكان . فككت الحزام وشققت طريقي وسط الركام حتى اوقفتني ... مدفعية وعليها مكتوب الجيش السوري . حمدت الله ونزلت رافعا يدي واخذني الجيش النظامي لسوريا الفداء وكما تعودت طول المسيرة انت من ومن اين ؟
    اجبت بفخر وفيه نوع من التودد بالحيلة انا حفيد الامير عبد القادر ومقصدي بيت المقدس واخواننا المرابطين فيه . ضحكوا طويلا وقهقهوا كثيرا حتى كادوا يختنقون و شككت في صحة عقلي وفيما قلت.
    قالوا انت اكيد مجنون ومؤثر فيك باب الحارة لكن عندنا الحل راح نبعثك لجنوب لبنان وهنيك راح تلقى غرضك .
    وكان ذلك بالفعل ولاحت اخيرا اعلام بني الصهيون وانا على راس الجبل انتضرحلول الظلام اكثر من ظلام اوطاني للتسلل بامان ولما اظلمت ما كنت اظنه شجر ظهر انه رجل ويتكلم بكلام البشر قال انت من والى اين ؟
    لاحول ولاقوة الا بالله كرهت من واخواتها .
    قلت باسم الله الرحمن الرحيم انا مقاوم .
    مقاوم ؟
    مقاوم سني او شيعي ؟
    قلت وماهو الاختلاف ؟ هل للمقاومة اصناف .
    نحن المقاومة وانتم الارهاب ان كنت سنيا .
    لكن هذا تصنيف الصليبيين و اليهود .
    قالوا لا تتشاطر راح نحجزك في الحزب للتحقيق . ممكن تكون عميل .
    وحققوا واعادوا التحقيق وسالوني على رايي في الرئيس الايراني والملك السعودي . ومن شدة انزعاجي وتعبي وغيضي قلت لهم في الاثنين اصلهم يهودي .
    يا جماعة انا مقصدي الارض المحتلة ليس لي لا في السياسة ولا في الشيع سني ولا شيعي ولا صوفي ولا اتبع مشروع القدس مقصدي وصوت النداء هو دليلي والله نصيري . دعوني دعوني ..
    قالوا دعوه يدخل المهم ان يخرج عن مناطقنا .
    دخلت عبر المزارع ثم المباني ومشيت طويلا وفي الصباح اندمجت مع الاهالي . وفي بحث حثيث عن الجهاد والمجاهدين تهت في وسط السرايا والفصائل .
    لكنهم دلوني في الاخير على مبتغاي واوصوني بالحرص والاحتراز من الخونة و الاعوان المزروعين في كل مكان وهممت بعزيمة وشوق للقاء وفي الطريق توقفت سيارة مسرعة مظلمة نزل منها اثنان دكوني بينهما وعصبوا عيناي وارخوا اكتافهوا على جنباي وانطلقوا بي بجنون .
    اخرجوني ثم رموني في مكان واوصدوا الباب وبعد ساعات اعادوا حملي الى وجهة اخرى حينها اختفت الالسنة العربية وحل محلها ضجيج بالعبرية . عندها عرفت فقط المكان وتاكدت من خيانة العربان .
    لكي الله يا فلسطين الحبيبة
    كيف اليك السبيل لنلبي النداء والعرب من حولك خانوا الارث واعانوا العدى
    ووالوا الصليبي الجبان ليعيش المحتل الغاصب في امن وامان .


    انتهت رحلتي في الاسر حتى قبل ان اطلق رصاصة الغضب


    اخوكم فريد ابو فيصل اسير معكم في زنزانة خذلان العرب .
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏8 ديسمبر 2017 على 23:37
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    أبـFARIDـوفيصل, ‏8 ديسمبر 2017 على 22:31
    #1
  2. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو شرفي ::

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    ما يعزينا في ارض فلسطين والاقصى الشريف هو وعد الله بالنصر في زمان ومن مكان وبجنود هو يعلمهم فاللهم سهل علينا تحقيق اسباب النصر وعجل به .
     
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    أبـFARIDـوفيصل, ‏8 ديسمبر 2017 على 23:02
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    زنزانۃ قاسيۃٌ فِدَاها لباسُ دِيننا نُرقِّعُه و نعۡتني به , ننظفه و نطببه , و من ثم ننطلق و سنجدُ لذَّۃَ :
    (و ما رُميتَ إذ رميت و لكنَّ ﷲ رمیٰ)
    نعم
    " إن قمة المأساة في قضية القدس هي مأساة القدس، فإن الأفراد والجماعات على السواء، هي مخلوقات عابرة وذات أجلٍ،
    وتنتهي مآسيها بزوالها عن الحياة،
    ولكن هذا الشيء لا يَنطبق على الحضارات التاريخية، والتي تشكِّل أبنيتها وحجارتها وأزِقَّتها وأماكنها المقدسة،
    وذكرياتها والارتباط بها، رمزًا تاريخيًّا وحضاريًّا لا يُمكن نسيانه، إنها رُوح وجزء من دين،
    وإنها حضارة وتاريخ، وهذا هو حال الفلسطينيين والعرب المسلمين مع القدس" .

    اخي كُنۡ بِخَير
     
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    *حزن النبلاء*, ‏8 ديسمبر 2017 على 23:15
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    اهنيك علی جودۃ ادبك و جمال الحبكۃ النثريۃ
     
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    *حزن النبلاء*, ‏8 ديسمبر 2017 على 23:25
    #4
  5. Skor m@k

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    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    اهلا بك عمي فريد ان شاء الله تكون بخير
    علينا أولا بتقوى الله حيث ماكنا واصلاح انفسنا كما قال
    عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله
    فكيف بالعرب كل واحد يسير بحاله ويجري وراء مصالحه فقط
    فكيف بنا ان نكون قوة ونحن متشتتون

    قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : (يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ) ..
    قالوا : أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟
    قال : (لا ، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن ) .
    قيل : وما الوهن يا رسول الله ؟
    قال: (حب الدنيا وكراهية الموت؟ )

    فمن منا يحب الموت كما كان الصحابة رضوان الله عليهم
    كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه -... أسلموا وإلا فأدوا الجزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة
     
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    Skor m@k, ‏8 ديسمبر 2017 على 23:30
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم
    أهنئك من أجمل ما قرأت تابعت قصة رحلتك لفلسطين حرف حرف وأنا أتخيل كا أحداثها أوصلت رسالتك بطريقة رائعة وصفت خيانة العرب فعلا كما تحدث وحدثت دوما
    ليتنا نعرف الطريق لفلسطين فكل ما حولها خائن باع العروبة والأخوة بأرخص الأثمان لكنها أرض وطئها رسولنا الحبيب حادثة الإسراء والمعراج ولن يتركها الله لو خانها كل العرب فالله حاميها قلوبنا معهم لو فقط بفتحون لنا الطريق فلا أحد سوف يتردد ثانية في الجهاد وحماية القدس لكن ما باليد حيلة لقد قلتها خانوها وربطو أيادينا
    شكرا لك موضوع رائع بكل المقاييس ولو كان هناك ختم أكثر من التميز لختمته به
    شكرا
     
    ماجدة لربها ساجدة معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏8 ديسمبر 2017 على 23:41
    #6
  7. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    سلام عليكم ورحمة الله
    يعطيك الف عافية اخي فريد على قصتك الجميلة التي تحمل في طياتها معاني عظيمة
    للاسف هذا هو حال الامة الاسلامة العربية .... (امة يخجل منها البصر)
    ماعلينا الا بالدعاء يا اخوتي

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    ماجدة لربها ساجدة, ‏9 ديسمبر 2017 على 00:00
    #7

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