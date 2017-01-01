رحلتي للجهاد في فلسطين ... اكتفيت

زنزانۃ قاسيۃٌ فِدَاها لباسُ دِيننا نُرقِّعُه و نعۡتني به , ننظفه و نطببه , و من ثم ننطلق و سنجدُ لذَّۃَ :

(و ما رُميتَ إذ رميت و لكنَّ ﷲ رمیٰ)

نعم

" إن قمة المأساة في قضية القدس هي مأساة القدس، فإن الأفراد والجماعات على السواء، هي مخلوقات عابرة وذات أجلٍ،

وتنتهي مآسيها بزوالها عن الحياة،

ولكن هذا الشيء لا يَنطبق على الحضارات التاريخية، والتي تشكِّل أبنيتها وحجارتها وأزِقَّتها وأماكنها المقدسة،

وذكرياتها والارتباط بها، رمزًا تاريخيًّا وحضاريًّا لا يُمكن نسيانه، إنها رُوح وجزء من دين،

وإنها حضارة وتاريخ، وهذا هو حال الفلسطينيين والعرب المسلمين مع القدس" .



اخي كُنۡ بِخَير