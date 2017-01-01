نصيبك من عمل الخير

السلام عليكم اسعد الله مسائكم رواد اللمة العمل عبادة قبل كل شيئ و وسيلة للحصول على الرزق بشتى أنواعه ،و اليد العليا خير من اليد السفلى ،لكن هل تتوفر فرص العمل للجميع. نرى الجميع يسعى للعمل في شتى الميادين من اجل تحقيق اغراض المعيشة و هناك من يحقق الاكتفاء الذاتي و يو فر الضروريات ليتعدى الى الكماليات و هناك من يكتفي.بالضروريات و فئة اخرى لا تجد قو ت يومها للاسف ،في الماضي كان هناك بيت مال المسلمين يوزع على الفقراء و المحتاجين و اليوم توجد الزكاة في المساجد لكنها لا توزع بل اصبحت على شكل قروض موجهة لانجاز مشاريع للشباب و نادرا ما تعطى للمحتاجين فاصبح االتسول هو الحل الوحيد بعد غلق جميع الابواب في وجوههم. وهناك فئة المستعففين لا يظهرون حاجتهم للناس و يتالمون في صمت لان عزة النفس تمنعهم من ذلك و يعلم امرهم البعض مع تجاهلهم سيسألنا الله عز و جل عنهم يوم يقوم الحساب هل فكرتم فيهم ذات يوم هل سعيتم الى مساعدتهم دون ان يطرقو بابكم هل خصصتم جزء من مدخولكم الشهري لباب الصدقة و هو ما ستجدونه يوم الرحيل هل فكرتم بالتجارة مع الله و تزودتم بزاد الاخرة