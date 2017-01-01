العلم يطبق على الأجساد ولكن أين تذهب الارواح؟

السلاااام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم نتمنى تكونو كامل بخير وعلى خير موضوعي اليوم هو استفسار شخصي أكثر منو موضوع خاطر شفت حاجة وحبيت نتناقشو فيها ونوصلو لإجابة كامل نعرفو أنو العلم راهو يتطور وفي كل المجالات بما في ذلك مجال الطب لكن حنا سمعنا نجاح عمليات زرع الكثير من الاعضاء بما فيها القلب، يعني حتى كي تسمع عملية ناجحة لزراعة القلب تقول ماشاء الله العلم وين وصل يعني نحن أكيد مع تطور العلم بما في ذلك مجال الطب ولكن أنك تسمع عملية زراعة رأس هنا الأمر شوي غريب مع أنو ماكانش شي غريب مع العلم ولي ما يعرفش علاواه راني نهدر، هو أنو قريبا سيشهد مجال الطب عملية زرع رأس حيث كاين شخص معاق رايح يزرع راسو في جسم واحد يمشي والانسان هذا صرح وقال بلي راني فرحان خاطر رايح نولي نمشي درك هادا إنسان حي يجيبولو جسم انسان ميت ويربطوهم ببعض بصح كي ينوض ينوض بالروح تاع صاحب الرأس ولا صاحب الجسم ههههههه والله ماتضحكو عليا لأني أنا نفسي مستغربة ومحتاجة اجوبة كيفاه تحافظ على روح إنسان يتمحور جسدو في رأس فقط وتربطلو الروح تاعو بجسد آخر ميت أنا ماش مستغربة من العلم ولكن حابة نفهم العلم هذا كيفاه رايحة تكون نتيجتو؟ هل فعلا نقدرو نهزو روح انسان في رأس برك ونحطوها في جسم آخر، لو تقول نزرعو رجلين نقول بالاك مازال محافظين على القلب وبقية الأعضاء يعني تصلح لكن أنك تحتفظ بالرأس برك جاتني بيزار المهم لي عندو معلومات ولا يقدر يفهمنا في هاد العملية مايبخلش علينا باه نفهمو كيف كيف اتهلاو في رواحكم سلام