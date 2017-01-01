العلم يطبق على الأجساد ولكن أين تذهب الارواح؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

...

موضوع في الصميم اختي مريم ... و لدي ما أقول بهذا الخصوص ...



سمعنا بأن طبيبا ايطاليا قد اعلن انه سيقوم بعملية زرع رأس .نهاية السنة الحالية



و لكن في الحقيقة هي عملية زرع جسد و ليس رأس ... لكن ما يجب معرفته ... ان هذه العملية ... غير ممكنة و مستحيلة جدا



فالطب الحديث رغم تطوره لم يصل الى نقطة زرع النخاع الشوكي و ما فيها من معضلات و تعقيدات



فكيف بزراعة رأس أو جسد ان صح القول



ثانيا ... زرع الاعضاء الاخرى من قلب و أعضاء و انسجة و حتى مجموعة خلايا ...... فانه حسب تجارب قام بها باحثون



فانهم وجدو تغيرا لدى الشخص المزروع له ... تغيرا سلوكيا و نفسيا ...لدى المريض " الشخص المعطى له " .. أي ان الامر يخلق خللا في جسد المريض و نفسيته



و قد لا يتعايش مع الاعضاء الجديدة ...



اما عن عملية زراعة الرأس ... فهي خرافة العصر ... و من المؤكد أنها ستفشل فشلا ذريعاً ... و لن يجنوا منها الا موت المريض



لان مخ الانسان يموت بمجرد فصله عن الجسد ... فكيف بحفظه طوال مدة العملية ...



و قولي بفشل التجربة ... ليس لنقص خبرة الاطباء المقدمين عليها ... انما ايماناً ... انا الانسان ليس مجرد دابة فوق الارض تدب كغيرها



انما الانسان أرقى من ذلك بكثير ... الانسان روح و جسد ... روح الله التي نفخها فيه



و هم بذلك مستمرون في تكذيبهم للأمر ... و ما سعيهم الا محاولةً لاثبات العكس



و يأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون



​