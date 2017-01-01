العلم يطبق على الأجساد ولكن أين تذهب الارواح؟

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏10 ديسمبر 2017 على 20:04.

  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلاااام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم
    نتمنى تكونو كامل بخير وعلى خير
    موضوعي اليوم هو استفسار شخصي أكثر منو موضوع خاطر شفت حاجة وحبيت نتناقشو فيها ونوصلو لإجابة
    كامل نعرفو أنو العلم راهو يتطور وفي كل المجالات بما في ذلك مجال الطب
    لكن حنا سمعنا نجاح عمليات زرع الكثير من الاعضاء بما فيها القلب، يعني حتى كي تسمع عملية ناجحة لزراعة القلب
    تقول ماشاء الله العلم وين وصل يعني نحن أكيد مع تطور العلم بما في ذلك مجال الطب
    ولكن أنك تسمع عملية زراعة رأس :unsure: هنا الأمر شوي غريب مع أنو ماكانش شي غريب مع العلم
    ولي ما يعرفش علاواه راني نهدر، هو أنو قريبا سيشهد مجال الطب عملية زرع رأس حيث كاين شخص معاق رايح يزرع راسو في جسم واحد يمشي والانسان هذا صرح وقال بلي راني فرحان خاطر رايح نولي نمشي
    درك هادا إنسان حي يجيبولو جسم انسان ميت ويربطوهم ببعض بصح كي ينوض ينوض بالروح تاع صاحب الرأس ولا صاحب الجسم ههههههه والله ماتضحكو عليا لأني أنا نفسي مستغربة ومحتاجة اجوبة
    كيفاه تحافظ على روح إنسان يتمحور جسدو في رأس فقط وتربطلو الروح تاعو بجسد آخر ميت أنا ماش مستغربة من العلم ولكن حابة نفهم العلم هذا كيفاه رايحة تكون نتيجتو؟ هل فعلا نقدرو نهزو روح انسان في رأس برك
    ونحطوها في جسم آخر، لو تقول نزرعو رجلين نقول بالاك مازال محافظين على القلب وبقية الأعضاء يعني تصلح
    لكن أنك تحتفظ بالرأس برك جاتني بيزار
    المهم لي عندو معلومات ولا يقدر يفهمنا في هاد العملية مايبخلش علينا باه نفهمو كيف كيف
    اتهلاو في رواحكم
    سلام

     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 ديسمبر 2017 على 20:04
    #1
  2. hakim story

    hakim story
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    موضوعك فلسفي اكثر من كونو علمي
    لانو لحد الآن العلماء الدينيون والعلماء التجريبيون والرياضيون والسحرة والمشعوذين ولاعبي كرة القدم خخخ
    مختلفين في ماهية الروح وكيفاه مدايرة
    عملية زراعة الراس ما تخرجناش لانو هكاك وحد العبد يقدر يترشح للعهدة الخامسة
    طبياا صعب العملية لانو تحتاج وصل للاعصااب والاعصااب ارواحي انت وافهميها ولسقيها مع بعضها البعض
    انا نضن انو هذي دعاية اكثر من كونها عملية بامكانية التحقيق على ارض الوااقع
    شكرا لك
     
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    hakim story, ‏10 ديسمبر 2017 على 20:18
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    اهلا بيك خويا حكيم نورتني بمرورك
    هاديك هي والله راني نتساءل بيني وبين نفسي ونحوس على إجابة رايحة ماش غير تدخل في الفلسفة
    أنا باه نهز راس بوبية نحطو في جسم بوبية خلاف وتجيني صعيبة هههه خلي يا إنسان
    أنا صراحة لا علاقة لي بالطب لكن نحس أنو باه تبدل عضو بعضو آخر وتبقى بقية الأعضاء تخدم بالاك تقدر
    كيما مثلا عملية زرع القلب صح القلب رايحين نستبدلوه لكن الرئتين يخدمو والكبد يخدم وغيرهم من الاعضاء
    بصح أنك تنحي الاعضاء كامل وتبدل جسم بجسم تجيني واعرة وغير مقبولة
    تفاجأت لما شفت هاداك الانسان المعاق قالهم رايح نتبرع برأسي وفرحان رايح نولي نمشي يعني قلت
    هو مد راسو وروحو وين تروح تنتقل مع راسو تاني؟ ولا تبقى حاكمة في العصب وتنتقل هههههه
    وزعما قالك جربناها على افئران ونجحت وزعما الروح لي تمشي داخل الفأر تاع من؟
    تاع صاحب الرأس ولا الجسم هههه والله وسوسوني
    شكرا خويا حكيم على المعلومات بارك الله فيك وشكرا على كرم المرور
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 ديسمبر 2017 على 20:30
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ...
    موضوع في الصميم اختي مريم ... و لدي ما أقول بهذا الخصوص ...

    سمعنا بأن طبيبا ايطاليا قد اعلن انه سيقوم بعملية زرع رأس .نهاية السنة الحالية

    و لكن في الحقيقة هي عملية زرع جسد و ليس رأس ... لكن ما يجب معرفته ... ان هذه العملية ... غير ممكنة و مستحيلة جدا

    فالطب الحديث رغم تطوره لم يصل الى نقطة زرع النخاع الشوكي و ما فيها من معضلات و تعقيدات

    فكيف بزراعة رأس أو جسد ان صح القول

    ثانيا ... زرع الاعضاء الاخرى من قلب و أعضاء و انسجة و حتى مجموعة خلايا ...... فانه حسب تجارب قام بها باحثون

    فانهم وجدو تغيرا لدى الشخص المزروع له ... تغيرا سلوكيا و نفسيا ...لدى المريض " الشخص المعطى له " .. أي ان الامر يخلق خللا في جسد المريض و نفسيته

    و قد لا يتعايش مع الاعضاء الجديدة ...

    اما عن عملية زراعة الرأس ... فهي خرافة العصر ... و من المؤكد أنها ستفشل فشلا ذريعاً ... و لن يجنوا منها الا موت المريض

    لان مخ الانسان يموت بمجرد فصله عن الجسد ... فكيف بحفظه طوال مدة العملية ...

    و قولي بفشل التجربة ... ليس لنقص خبرة الاطباء المقدمين عليها ... انما ايماناً ... انا الانسان ليس مجرد دابة فوق الارض تدب كغيرها

    انما الانسان أرقى من ذلك بكثير ... الانسان روح و جسد ... روح الله التي نفخها فيه

    و هم بذلك مستمرون في تكذيبهم للأمر ... و ما سعيهم الا محاولةً لاثبات العكس

    و يأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون

     
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    habchisalaheddin, ‏10 ديسمبر 2017 على 20:33
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    اهلا بيك خويا صلاح وشكرا جزيلا على ردك القيم
    لأنو استفدنا وتلقينا الاجابة بطريقة علمية ولقينا أجوبة على اسئلتنا
    وراك قلت كلمة عجبتني بزاف وهي أنو العملية هي زراعة جسم وليس رأس
    خاطر كيما قلت للأخ حكيم في ردي أنو ماراهمش رايحين يعوضو عضو بعضو راهو رايحين
    يعوضو جسم بجسم ولهذا تسمى عملية زرع جسم وليس رأس بعبارة أوضح
    وبارك الله فيك على كلمة وهي أنو الانسان من أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى ومهما واش يديرو
    مستحيل يخلقو انسان ولا يغيرو جسم بجسم كأنو لعبة بل الامر معقد أكتر
    يعطيك الصحة خويا صلاح نظن ردك كافي ووافي وماعندي مانزيد عليه بارك الله فيك
    وشكرا على كرم المرور ربي يهنيك
    تحياتي


     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 ديسمبر 2017 على 20:56
    #5
  6. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة
    السلام عليكم ورحمة الله

    الموضوع هذا ديجا تناقشت فيه مع :Love: وكان رايي كيف رايك ! أوك فهمنا رح يزعو راس بصح باه ينحيو راس الشخص معناها يموت ! كيفاه رح يحطوه في جسم ثاني !

    يعني مثلا الكبش يوم العيد واش نديرولو ! ياك نذبحوه ونقطعولو الشريان والوريد وواش يصرالو ! يموت :cool:

    مالا كيفاه ينحو راس من جسم ويقطعو الوريد والشريان والأوردة والأنسجة والخلايا والملايا خخخ هذي خرطتها ويحطوه في جسم واحد ثاني مبعد ؟؟ ينفخو فيه الروح ولا واش !!

    العلم أو الطب ممكن يتحكم بالجسم بصح ما تدخلش في راسي بلي وصل أنو يتحكم بالروح ! يعني الروح لله وواحد ما يقدر يتحكم فيها. هكاك مالا واحد ما يموت !! ديجا الروح مش مفهومة وين مركزة ! في الراس ولا في القلب ولا في الأعصاب ولا وين بالضبط ! الروح شي مش ملموس كيف الجسم !

    المهم ممكن أحنا أو نهرسو برك عن جهل بالمجال بصح قانعة قناعة بلي الروح واحد ما يتحكم فيها وكان دارو عملية هك ونجحت أو من درك نقوللكم أو فيها آفاغ شمهروش :ROFLMAO:

    مغسي حبيبتي ع الموضوع :kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏10 ديسمبر 2017 على 21:13
    #6
  7. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا بيك حبيبتي نورتيني بمرورك العطر
    ههههههههه عجبتني تاع شمهروس هههه ماش غير شمهروس داخل فيها شمهروس وخربنوس وبرنوس ههههه
    والله عندك الحق انا تاني توسوست مهما يلحق العلم لدرجة كبيرة ماش لدرجة تبدل جسم بجسم
    تبدل عضو بعضو نقولو معليش خاطر اثناء العملية بقية الأعضاء راهي تعمل وتمشي الجسم وهكاك وفيها خطر
    على الانسان، ودرك جابلي جسم وحدو وراس وحدو وتلصقهم في بعض والروح تبقى تستناك؟ ولا تتنقل معاك؟
    ونفرضو السيد عاش واش من روح راهي تدور لداخل تاع مول الراس ولا مول الكور هههههه
    وكيما قلتيها أفضل مثال كبش العيد كي نذبحوه ونقطعولو راسو خلاص رانا نقصولو القصبة الهوائية ولا معرف كيفاه اسمها
    يعني القلب ماكانش والتنفس مكاناش وحتى حاجة ماكاينة ونجيب الراس يشطح وحدو ونركبو كي نلعب في puzzle
    وكيما قلتيها اذا نجحت أكيد فيها أمور خفية
    شكرا حبيبتي على كرم مرورك ربي يهنيك
    تحياتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 ديسمبر 2017 على 21:24
    #7
  8. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

    موضوع قيم جدا يعطيك الصحة اختي لؤلؤة
    منكدبش عليك مام انا تبادر في فكري دات يوم هذا الموضوع
    وبحتت عليه لذلك ساثرثر علما قليلا ههه قريت انو نسبة نجاح العملية راهي قليلة بزاف بالنسبة للانسان البشري
    قالوا الصينيين رايحين يديروا وحدة في اواخر 2017 ومازال ماسمعنا والو
    في عالم الحيوان باءت معظم التجارب بالفشل وماتوا الحيونات ولكن كانت اخرى ناجحة لوقت الله به اعلم
    اما بالنسبة للروح والجسد فالامر باين بلي الانسان مادام حي الروح فيه سواء كان
    في غيبوبة او في غرفة عمليات او اي مكان لا يعلم ساعة خروجها غير الله
    وصح تيجي غريبة كيفاه راس تع انسان يعيش بيه انسان اخر
    مي لازم نبينوا بلي الروح ماراهيش متمركزة في الراس قال تعالى (ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي)
    لازم نأمنو بفكرة انو كيما يتم تبادل الكلى والقلب وكل الاعضاء الراس تاني راهو عضو من اعضاء الجسم
    والروح ماراهيش متمركزة فيه كما هو كيما اي عضو صافي عادي جدا ان يتم زرع راس في جسد آخر
    ولكن نحطوا سطرين تحت سواء نجحت العملية ام لا الامر عائد لربي سبحانو والروح اجلها مايتبدلش
    لانو لما يموت الانسان الروح راهي تنفصل على الجسد وتطلع عند ربي سبحانو وبقية الامر امور غيبية والله بها اعلم
    اما الجســـد فيبقى هامدا لا يتحرك حتى يوم البعث
    نحكيو شوية على العملية هادي انا شفيت على موضوع تع باحث مسلم
    كي تربط راس انسان بجسد اخر ماراهيش ساهلة يا جماعة
    الجهاز العصبي وش هو راه بحر من الاشارات الكهربائية مبعد يرسل هو هادي الاشارات للدماغ والدماغ يبدا يحللها
    شغل راهي تع الانسان اللي كان فيه ومبعد نحطوه حنا في جسد جديد رايحين نجيبو انسان مختل عقليا
    لانو الاشارات العصبية كيما قالوا راح تكون مختلفة تماما
    والدماغ يضطرب من كل هذا وراح يكون خطر كبير
    يعني كان عندنا انسانين الاول نحتاجو راسو والثاني نحتاجو جسدو الاول معليش ميت والثاني أكيد رايحين نخسروه صافي بش طيرنالو راسو برك مسكين

    ديجا الطب راه حاصل في عملية زرع الجسد باش يقبل الجسم الطعم اللي حطوه
    وبش ينسجم ووو وبزاف عمليات اخرى ساهلة مانجحوش فيها
    وجايين يقولوي عملية الراس تنجح انقرضوا ! تموا شغلكم لهيه ومبعد
    وكي عدتوا لقيتو الراس ممكنة وفريولنا المشاكل والامراض الصغيرة
    راك تلعب مع الاعصاب والحبل الشوكي وجماعتو
    في رايي يطور العلم لوش يطور ماراحش ينجح في هاد العملية
    لانو ومااتيتم من العلم الا قليلا وجسم الانسان معقد بزاف واذا نجحت ماتطولش ونرجع نقول سواء نجحت ولا منجحتش راه الاجل تع الانسان
    و الروح باجلها ماتتحكم فيها ني زراعة القلب ني الراس ني اللفت ني البصل
    اذا كتب الله لاحدنا عمرا جديدا والله تعيش كيف في راسك وقلبك ورجلك ويدك وكلشي كاين اpاراي
    واذا ماكتبش تموت واقف
    فكلشي اذن راه بعلم ربي وحكمة ربي وامر ربي
    ومشيئة ربي يعجبوني بزاف مواضيع كيما هادو تحس بالنقص وتحس بالضعف وتحس بمدى الصغر تع الانسان امام قدرة الله سبحانه وتعالى وامره
    شكرا لكِ ودمتي بخير♥


     
    ضيوف وسـنغادر, ‏10 ديسمبر 2017 على 21:25
    #8

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