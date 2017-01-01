روما يتعادل ويفقد فرصة الضغط على ثلاثي المقدمة

أهدر روما نقطتين ثمينتين لصراعه على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2001، وذلك بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه كييفو فيرونا الاحد في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ولم يستغل فريق المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو انتهاء مواجهة إنتر ميلان ومضيفه يوفنتوس حامل اللقب بالتعادل السلبي السبت، من أجل الدخول بقوة على خط الصراع، فبقي متخلفا عن انتر المتصدر بفارق 5 نقاط وسيصبح الفارق بينه وبين المركز الأول 6 نقاط في حال فوز نابولي على ضيفه فيورنتينا لاحقا. وقد يصبح الجار اللدود لاتسيو على المسافة ذاتها من "جالوروسي" في حال تغلبه على ضيفه تورينو الإثنين في ختام المرحلة، كونه يحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن رجال دي فرانشيسكو الذين سيطروا تماما على مباراة الأحد حيث سددوا على المرمى في 24 مناسبة، لكن الحارس المخضرم ستيفانو سورنتينو حرمهم من الوصول الى الشباك.