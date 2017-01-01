روما ونابولي.. قمة ترفع شعار "مداواة الجراح"

بعد الإجهاد الكبير الذي بدا على لاعبي روما ونابولي خلال مباراتيهما ببطولة كأس إيطاليا، يتأهب الفريقان لمواجهة من العيار الثقيل، حينما يلتقيان معا غدا، السبت، بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري. ومع تبقي 12 مرحلة على انتهاء المسابقة، يسعى روما، صاحب المركز الثاني بفارق 7 نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، لمواصلة ملاحقة الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز"، الذي يحل ضيفا على أودينيزي بعد غدٍ، الأحد. ويرغب روما في مداواة جراحه عقب خسارته صفر-2 أمام جاره اللدود روما في ذهاب دور الـ16 لكأس إيطاليا أول أمس، الأربعاء، حيث فقد الفريق خلال اللقاء إيقاعه الرائع الذي بدا عليه خلال مبارياته الأخيرة. وتحدث لوتشيانو سباليتي، مدرب روما، عن انتصارات الفريق الكبيرة خلال لقاءاته الأربعة الماضية في المسابقة، والتي شهدت تسجيله 13 هدفا، مقابل هدفين منيت بهما شباكه. وقال مدرب روما عقب خسارة ديربي العاصمة "لم نستخدم الكرة بشكل جيد في المساحات الضيقة وفقدنا حيازتنا على الكرة كثيرا". أضاف سباليتي "سنرى ما سيحدث خلال المباريات القليلة المقبلة، لكننا سنستمر في العمل بنفس الطريقة التي كان يلعب بها اللاعبون في الفترة الأخيرة، ظهر الفريق أكثر نضجا، وسنرى مدى النضج الذي وصل إليه اللاعبون في اللقاءات المقبلة". ويبدو جدول روما مزدحما للغاية، حيث يتعين عليه خوض مواجهة صعبة أخرى أمام مضيفه ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل. ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لنابولي، الذي تلقى خسارة موجعة 1-3 أمام مضيفه يوفنتوس في كأس إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي. وعجز الفريق عن الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف في الشوط الأول، بعدما تلقت شباكه 3 أهداف من بينها ركلتا جزاء. وجاءت تلك الهزيمة، لتضاعف من أحزان نابولي، الذي يحتل المركز الثالث بفارق 12 نقطة خلف يوفنتوس، حيث أتت بعد 3 أيام فقط من خسارة الفريق صفر-2 أمام ضيفه أتالانتا في المرحلة الماضية بالدوري. ويواجه نابولي اختبارا شاقا آخر على الصعيد القاري، حينما يستضيف ريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، حيث يطمح الفريق في تعويض خسارته 1-3 ذهابا أمام منافسه الملكي. ورغم ذلك، يبدو بيبي رينا، حارس مرمى نابولي، حريصا على ضرورة التركيز في لقاء الفريق المقبل أمام روما. وقال رينا "سنحاول بذل أقصى الجهد أمام روما، إنها مواجهة صعبة للغاية ونريد الظهور بشكل قوي". ويسعى أتالانتا، صاحب المركز الرابع في البطولة برصيد 51 نقطة، للانقضاض على المركز الثالث المؤهل لبطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل، خاصة وأنه لا يبتعد عن نابولي سوى بـ3 نقاط فقط. ويواجه أتالانتا ضيفه فيورنتينا بعد غدٍ، فيما يحل لاتسيو، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة، ضيفا على بولونيا في نفس اليوم. ويلعب سامبدوريا مع ضيفه بيسكارا، وميلان مع كييفو غدا، فيما يلعب كالياري مع إنتر، وكروتوني مع ساسولو، وإمبولي مع جنوه، وتورينو مع باليرمو بعد غدٍ.