أيهما تختار ......الصغيرة أم الكبيرة

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏12 ديسمبر 2017 على 16:40.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم جميعا

    أهلا بالجميع في قسم الحياة الزوجية
    اليوم سوف نتطرق إلى موضوع يحير جميع الرجال ولنقل المترددين في الإختيار

    أيهما تختار ......صغيرة السن أم الكبيرة

    أولا دعوني اقول كلام عن النظر لكبيرة السن .....
    في مجتمعنا فقط ينظر لصاحبات الثلاثينات على أنهن العجائز اللواتي لم يعدن صالحن وهنا أعني الغير متزوجات ...مجتمع ظالم كعادته افواه تفتح حينما تقول إحداهن عمري كذا لا أدري كأن السامع للرقم لن يصل لذاك السن مع أنني أعتبره أحلى سن حبث النضج والوعي والزواج من عدمه للناس الواعية تعلم أن المرأة ليست هي التي تخطب مطلوبة لا طالبة وليس ذنبها فإن بحثت عن رجل قيل فسقة وفيها وفيها وان بقيت في بيتها عانس وعجوز غريب أمرك يامجتمع والله

    نعود للموضوع ......
    شبابنا يحبون الزواج من العشرينيات دعونا من كلام الحكم واامواعظ أخلاقها ودينها وحجابها وكونو صرحاء
    طولها وبياضها ورشاقتها وسنها وميزانها اهم مميزات التي يريدها الرجل العربي في المرأة بشكل عام والجزائري بشكل خاص
    بعد الزواج ينتبه الرجل أنه بحث عن القشر وترك اللب حينما يجد نفسه أمام طفلة عليه مراعاتها وإنتظار تفهمها لمعنى الزواج وهذا ما يخلق مشاكل كثيرة لكن لحظة ......هذا لو كاز معيار رجاحة العقل ورزانته مرتبط بالسن فكثيرات هن العشرينيات عقلهن أكبر بكثير من سنهن والعكس كم من إمرأة نجدها بالغة لكنها تافهة ومراهقة في جسد بالغة وهنا الحيرة ......كيف يعرف الرجل أنك بالغة في عقلك لا في سنك .....
    بالنسبة لي ورأيي البسيط في الموضوع سهل جدا أن تعرف انت الرجل ان كنت أمام فتاة أكبر من سنها أو أمام بالغة تافهة .....
    *المواقف*
    مواقفك أيها الرجل ما تملك وقدراتك وإمكانياتك وحياتك عندما تصفها للخطيبة كن صريح أو إعرض عليها أقسى ما لديك ولو كذبا لتكتشف مدى تقبل هذه اامرأة للحياة معك ....موقف قد تمرض فيه ....موقف قد تكون يوم بعمل وآخر لا .....موقف السكن العائلي .....موقف كونك بدون سيارة .....أمور قد تعتبرها المرأة أساسية في حياتها ...انظر الى ردة فعلها مع الإنتباه لتمثيلها قد تظهر أنها تتقبل وامام أمر الواقع تتغير الأمور

    *الحوار*

    أدخل خطيبتك في حوار معمق كلما غصت في تفكيرها تعرفت عليها أكثر دعك من كلام الغزل عمري وحياتي كفانا كذبا ....تحدث في أمور مهمة تحتاجانها في حياتكما


    *المعاملة *
    معاملة المرأة لك ولأهلك أكبر دليل على رزانتها رغم صغر سنها أو العكس ربما الكبيرة تراعيك وتحن عليك وتحبك والصغيرة تريد هي كل هذا منك تدلل دائما المرأة كلها تحب الدلال مهما كان سنها لكن الكبيرة أكثر وعي بمعنى تخطت مرحلة الرومانسية والورود والافلام وتتفهم نسيان الرجل أو حنانه الذي دائما لا يظهر بسرعة عكس المرأة
    معاملة المرأة لك اكبر دليل في نظري كونها تثبت ذكائها أو تفاهتها أو إندفاعها في التصرف معك لتعرف ما ان كنت أمام واعية ورزينة أو مدللة

    انا إقترخت عليكم هاته الأمور الأساسية وأنتم كل ووجهة نظره
    الرجل الجزائري في كلتا الحالتين لا يبحث عن عقل ليتزوجه للأسف الزواج سكن ومودة ورحمة ولكنه أصبح غريزة وجسد وفراش وعند الإصطدام بواقع الحياة المر تعصف المشاكل بينهما فينهار في نظر الرجل ذاك الإستقرار الذي سعى له وينهار في نظر المرأة ذاك الغزل والحب الذان ظنت أنها تصحو وتنام عليهما
    الزواج مفهومه أعمق بكثير وكلما تحاورتما عرفتما ان كان عقلاكما مكملان لبعضهما قبل القلبين والجسدين

    رأيكم يهمني

    انت كرجل أيهما تفضل الصغيرة أم الكبيرة ولما؟
    أنت كإمرأة تحبين الرحل البالغ أم الشاب ولما؟
    في الحالتين برأيكما كيف نتأكد من كبر عقل الزوج أو الزوجة ؟

    أعطوني رأيكم بكل صراحة

    وفي الأخير أقول أنتمنى للثلاثينيات رغم أنني أبدو في العشرينات أبدا لا استحي من سني على العكس أحب حياتي كلها مهما كان سني الحمد لله وصلت لمرحلة ازن فيها الأمور أتصرف بعقلي كثيرا أحس نفسي سيدة نفسي أتخذ القرارات
    عشت العشرينات والمراهقة وأتفهم كل جيل وتفكيره
    وانا مع العشرينات والثلاثينات ولدي صديقات من كل الأعمار
    لا داعي لفتح الأفواه هنا والكلام عنا الحمد لله من يراني عجوز اراه طفل بحفاظات

    شكرا لكم
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏12 ديسمبر 2017 على 17:34
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    ليليا مرام, ‏12 ديسمبر 2017 على 16:40
    #1
  2. saleh ahmad

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    saleh ahmad, ‏12 ديسمبر 2017 على 16:45
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    ليليا مرام, ‏12 ديسمبر 2017 على 16:47
    #3
  4. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم
    كي تكون انت كيما هذا
    [​IMG]
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏12 ديسمبر 2017 على 16:51
    #4
  5. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    قبل الرد على الموضوع اشكرك ليلوشة على الطرح القيم غاليتي
    حقيقة افكارك و عقلك قد ما نتعمقو فيه نلقو عندك بزاف تجارب وافكار و معلومات
    ربي يحفضك و يبارك فيك حبيبتي و يجازيك كل خير و يشفيك
     
    بشرى ملاك و ليليا مرام معجبون بهذا.
    فيتامين سي, ‏12 ديسمبر 2017 على 16:58
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم
    مصورتنا المحترفة أهلا وسهلا والله أبهرتني بالصور يعطيك الصحة
    شكرا رأيك أعتز به جدا جدا
    آمين ويفرحك ويهنيك يا رب شكرا أنتظر رأيك
     
    فيتامين سي و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏12 ديسمبر 2017 على 17:02
    #6
  7. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    بالنسبة لردي على السؤال
    أنت كإمرأة تحبين الرحل البالغ أم الشاب ولما؟
    حقيقة افضل يكون فرق في السن بين الرجل و المرأة و لكل نضرته في الحياة
    اكره ما عندي تعيشي حياتك مع مراهق دار خرج دخل حكا طفل مشربش عقله مجربش ميعرفش معنى المسؤولية متعلمش من الدنيا
    ممكن حتى ميغيرش على اهله غير واعي و هذي من تجربة بسيطة نقدر نقولها
    يقدر يسمح فيك في اول مشكلة و ميقدرش ضروفك علاش و هو اصلا مشاربش عقله
    و بزاف يقولك انت عندك 22 ادي عنده 23 يفرضو عليك السن لوين تتخيلي روحك سلعة للبيع لا اكثر لا اقل بغض النضر عن اهم اسس فتح بيت و تكوين عائلة السن لا يهم المهم الاخلاق الوعي التربية و القدرة على تحمل المسؤولية و هذو يكونو في واحد جرب و جرب و عاش و تعلم
    في الحالتين برأيكما كيف نتأكد من كبرعقل الزوج أو الزوجة ؟
    من المعاملة تعرفي مع من راكي و الكلام تاعه اكيد
    تعرفي حدود تفكيره و واش هما اهدافه و نتم تبقي تحطي النقط
     
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    فيتامين سي, ‏12 ديسمبر 2017 على 17:13
    #7
  8. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    وانا معك المعاملة تبين الشخص وعقليتو لأنو ة فعل المرأة وتصرفاتها تبين الرجل او للمرأة الطرف الثاني كيفاه يفكر
     
    فيتامين سي و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏12 ديسمبر 2017 على 17:26
    #8
  9. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    مميزة حبيبتي دائمة وكلامك دواء بل شفاء وفقط اصحاب العقول النيرة من يفهم كلامك وتفكيرك يا عبقرية...

    المهم أنت كإمرأة تحبين الرجل البالغ أم الشاب ولما؟
    احب الناضج طبعا بل الاكثر نضوجا ليس شيخا طبعا هههه قصدي اكبر مني سنا ويكون فوق 30 لانه اكثر حكمة وعقلانية حتى انه يصحح اخطائي ويوجهني ويتحمل حماقاتي بينما الشاب او الاصغر سنا لا اظنه يفعل...

    في الحالتين برأيكما كيف نتأكد من كبر عقل الزوج أو الزوجة ؟
    من التصرفات واوقات المشاكل لان الازمة هي من تظهر معدن الشخص...
    شكرا للموضوع المميز واسفة لردي الموجز انوسي مريض جدا...
     
    فيتامين سي معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏12 ديسمبر 2017 على 17:40
    #9
  10. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    حقيقة المعاملات هي لي تعرفي هذا الشخص كفاش داير و كما يقولو ناس بكري العشرة فتاشة
     
    فيتامين سي, ‏12 ديسمبر 2017 على 18:05
    #10
  11. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    اخجلتيني حبيبتي
    الله يسلمك
    ماشي محترفة نهائيا
    فقط هواية :giggle: و مقتصرة على الطبيعة فقط :D و الحشاوش هذوك :geek: و ممكن في المستقبل نرجع محترفة :D باذن الله
    اللهم امين :Love::Love::Love:
    احبك في الله
     
    فيتامين سي, ‏12 ديسمبر 2017 على 18:09
    #11

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