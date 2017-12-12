أيهما تختار ......الصغيرة أم الكبيرة



السلام عليكم جميعا



أهلا بالجميع في قسم الحياة الزوجية

اليوم سوف نتطرق إلى موضوع يحير جميع الرجال ولنقل المترددين في الإختيار



أيهما تختار ......صغيرة السن أم الكبيرة



أولا دعوني اقول كلام عن النظر لكبيرة السن .....

في مجتمعنا فقط ينظر لصاحبات الثلاثينات على أنهن العجائز اللواتي لم يعدن صالحن وهنا أعني الغير متزوجات ...مجتمع ظالم كعادته افواه تفتح حينما تقول إحداهن عمري كذا لا أدري كأن السامع للرقم لن يصل لذاك السن مع أنني أعتبره أحلى سن حبث النضج والوعي والزواج من عدمه للناس الواعية تعلم أن المرأة ليست هي التي تخطب مطلوبة لا طالبة وليس ذنبها فإن بحثت عن رجل قيل فسقة وفيها وفيها وان بقيت في بيتها عانس وعجوز غريب أمرك يامجتمع والله



نعود للموضوع ......

شبابنا يحبون الزواج من العشرينيات دعونا من كلام الحكم واامواعظ أخلاقها ودينها وحجابها وكونو صرحاء

طولها وبياضها ورشاقتها وسنها وميزانها اهم مميزات التي يريدها الرجل العربي في المرأة بشكل عام والجزائري بشكل خاص

بعد الزواج ينتبه الرجل أنه بحث عن القشر وترك اللب حينما يجد نفسه أمام طفلة عليه مراعاتها وإنتظار تفهمها لمعنى الزواج وهذا ما يخلق مشاكل كثيرة لكن لحظة ......هذا لو كاز معيار رجاحة العقل ورزانته مرتبط بالسن فكثيرات هن العشرينيات عقلهن أكبر بكثير من سنهن والعكس كم من إمرأة نجدها بالغة لكنها تافهة ومراهقة في جسد بالغة وهنا الحيرة ......كيف يعرف الرجل أنك بالغة في عقلك لا في سنك .....

بالنسبة لي ورأيي البسيط في الموضوع سهل جدا أن تعرف انت الرجل ان كنت أمام فتاة أكبر من سنها أو أمام بالغة تافهة .....

*المواقف*

مواقفك أيها الرجل ما تملك وقدراتك وإمكانياتك وحياتك عندما تصفها للخطيبة كن صريح أو إعرض عليها أقسى ما لديك ولو كذبا لتكتشف مدى تقبل هذه اامرأة للحياة معك ....موقف قد تمرض فيه ....موقف قد تكون يوم بعمل وآخر لا .....موقف السكن العائلي .....موقف كونك بدون سيارة .....أمور قد تعتبرها المرأة أساسية في حياتها ...انظر الى ردة فعلها مع الإنتباه لتمثيلها قد تظهر أنها تتقبل وامام أمر الواقع تتغير الأمور



*الحوار*



أدخل خطيبتك في حوار معمق كلما غصت في تفكيرها تعرفت عليها أكثر دعك من كلام الغزل عمري وحياتي كفانا كذبا ....تحدث في أمور مهمة تحتاجانها في حياتكما





*المعاملة *

معاملة المرأة لك ولأهلك أكبر دليل على رزانتها رغم صغر سنها أو العكس ربما الكبيرة تراعيك وتحن عليك وتحبك والصغيرة تريد هي كل هذا منك تدلل دائما المرأة كلها تحب الدلال مهما كان سنها لكن الكبيرة أكثر وعي بمعنى تخطت مرحلة الرومانسية والورود والافلام وتتفهم نسيان الرجل أو حنانه الذي دائما لا يظهر بسرعة عكس المرأة

معاملة المرأة لك اكبر دليل في نظري كونها تثبت ذكائها أو تفاهتها أو إندفاعها في التصرف معك لتعرف ما ان كنت أمام واعية ورزينة أو مدللة



انا إقترخت عليكم هاته الأمور الأساسية وأنتم كل ووجهة نظره

الرجل الجزائري في كلتا الحالتين لا يبحث عن عقل ليتزوجه للأسف الزواج سكن ومودة ورحمة ولكنه أصبح غريزة وجسد وفراش وعند الإصطدام بواقع الحياة المر تعصف المشاكل بينهما فينهار في نظر الرجل ذاك الإستقرار الذي سعى له وينهار في نظر المرأة ذاك الغزل والحب الذان ظنت أنها تصحو وتنام عليهما

الزواج مفهومه أعمق بكثير وكلما تحاورتما عرفتما ان كان عقلاكما مكملان لبعضهما قبل القلبين والجسدين



رأيكم يهمني

