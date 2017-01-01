تبييض الجسم

مساء الخير حبيت نشارك معاكم بعض الافكار لتبييض المناطق الداكنة في الجسم خاصة المنطقة الحساسة وهي افكار منقولة ان شاء الله تعحبكم و اذا عندكم طرق اخرى مدابيا تشاركوها معانا نخليكم مع الصور أفضل كريم فعال ومجرب لتفتيح المنطقة الحساسة بالخطوات ستحتاجين الى: ملعقة كبيرة من نيفيا ملعقة لوشن فازلين زبدة الكاكاو ملعقة فازلين الجلى النقى ملعقة صغيرة من العسل + ملعقة صغيرة زيت زيتون ملعقة صغيرة كركم و ملعقة نشاء هكا الخليط يجي شكلو قومى بخلط جميع المقادير جيدى حتى يتكون لديك كريم متماسك (كما بالصورة) , يمكنك استعماله قبل النوم مباشرة وغسل المنطقة بالصباح عند الاستيقاظ , وان شاء الله بعد فترة ليست طويلة ستجدين نتيجة ترضيك وستلاحظين الفرق بنفسك الكريم لايسبب الحساسية .. كما يمكنك الاحتفاظ به خارج الثلاجة لأول يومين فقط , ثم احفظيه بالثلاجة.. ويفضل لبس الملابس التحتية قطنية طويلة الى حد ما لأن الكركم يلون ..وهذا هو عيب الكريم الوحيد للأمانة.. ..المهم المداومة هذا هو الشكل النهائي ان شاء الله يعبكم الموضوع في امان الله