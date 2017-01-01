تبييض الجسم

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏13 ديسمبر 2017 على 16:16.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    مساء الخير
    حبيت نشارك معاكم بعض الافكار لتبييض المناطق الداكنة في الجسم خاصة المنطقة الحساسة وهي افكار منقولة
    ان شاء الله تعحبكم و اذا عندكم طرق اخرى مدابيا تشاركوها معانا:giggle:
    نخليكم مع الصور

    [​IMG]
    أفضل كريم فعال ومجرب لتفتيح المنطقة الحساسة بالخطوات

    ستحتاجين الى:
    ملعقة كبيرة من نيفيا
    ملعقة لوشن فازلين زبدة الكاكاو
    ملعقة فازلين الجلى النقى
    ملعقة صغيرة من العسل + ملعقة صغيرة زيت زيتون
    ملعقة صغيرة كركم و ملعقة نشاء


    هكا الخليط يجي شكلو

    [​IMG]

    قومى بخلط جميع المقادير جيدى حتى يتكون لديك كريم متماسك (كما بالصورة) , يمكنك استعماله قبل النوم مباشرة وغسل المنطقة بالصباح عند الاستيقاظ , وان شاء الله بعد فترة ليست طويلة ستجدين نتيجة ترضيك وستلاحظين الفرق بنفسك
    الكريم لايسبب الحساسية .. كما يمكنك الاحتفاظ به خارج الثلاجة لأول يومين فقط , ثم احفظيه بالثلاجة.. ويفضل لبس الملابس التحتية قطنية طويلة الى حد ما لأن الكركم يلون ..وهذا هو عيب الكريم الوحيد للأمانة..
    ..المهم المداومة:giggle:
    هذا هو الشكل النهائي
    [​IMG]

    ان شاء الله يعبكم الموضوع في امان الله:kiss:
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏13 ديسمبر 2017 على 16:16
    #1

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