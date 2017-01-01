سعر البنزين يرتفع بالسعودية بقيمة 80%

علي غرار الأزمات التي تواجه المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات في الموازنة العامة للملكة، قامت وزارة الطاقة السعودية بالإعلان عن زيادة سعر البنزين والمواد البترولية في الفترة القادمة ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات الإقتصادية الإصلاحية المزمع إتخاذها في الفترة القادمة. القرارات الإقتصادية للسعودية الهدف منها هو تعزيز الإقتصاد السعودي بعد فترة التدهور في السنوات الأخيرة الماضية حيث تم إيضاً إصدار قانون حساب المواطن بغرض وصول الدعم الي مستحقيه من الأسر الأقل دخلاً في السعودية. سعر البنزين في السعودية يرتفع 80% أكدت وزراة الطاقة السعودية أن رفع سعر البنزين بنسبة 80% عن السعر الحالي سيتم العمل به في ببداية العام المُقبل، حيث ترغب السعودية في الوصول الي المعدلات العالمية للطاقة بحلول عام 2020، وأكدت الزارة أن البنزين والمواد البترولية تباع للجميع بسعر موحد فلا تفرقة بين الشعب السعودي والأجانب في المملكة. أسعار البنزين الجديدة لعام 2018 من الجدير بالذكر أن السعودية تعد من أكبر مصادر النفط في العالم، وقد قرر مجلس الوزراء السعودي رفع أسعار البنزين في الربع الأول من العام القادم 2018، فقامت الحكومة بوضع سعر جديد كخطوة أولى في رفع الأسعار. أسعار البنزين لعام 2018 *سعر اللتر لبنزين “91 أوكتان” يرتفع بنسبة 67% من 45 هللة “12 سنتا” إلى 75 هللة “20 سنتا”. *سعر اللتر لبنزين “95 أوكتان” يرتفع بنسبة 50% من 60 هللة “16 سنتا” إلى 90 هللة “24 سنتا”.