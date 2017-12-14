من مطبخي طاجين كرات لحم المفروم بالبطاطا و القرعة بالصور

اولا نحضرالمرققي طنجرة نديرو شوية زيت او زبدة يسخن ثم نضيف عليه البصل مقطع رقيق ولا مسكرفج نقليوه شوية ونزيدو عليه البهارات (فلفل اسود. قرفة. زنجبيل. كركم) والدرسة (ثوم والملح والكروية ندقوهم مليح) ونحركه شوية ثم نمرق بالماء ساخن كي يغلي نضيفو الحمض (يكون طايب نصف طياب)