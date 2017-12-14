من مطبخي طاجين كرات لحم المفروم بالبطاطا و القرعة بالصور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حبيت نشاركم هذي الوصفة السهلة واللذيذة اولا نحضرالمرق قي طنجرة نديرو شوية زيت او زبدة يسخن ثم نضيف عليه البصل مقطع رقيق ولا مسكرفج نقليوه شوية ونزيدو عليه البهارات (فلفل اسود. قرفة. زنجبيل. كركم) والدرسة (ثوم والملح والكروية ندقوهم مليح) ونحركه شوية ثم نمرق بالماء ساخن كي يغلي نضيفو الحمض (يكون طايب نصف طياب) من جهة اخرى نقطعو البطاطا دوائر و القرعة ونحضرو لحم المفروم مع البصل والمعدنوس و البهارات وحبة بيض نخلطوه مليح وناخذ شوية من اللحم نبسطوه في كف اليد ونحشوه بحبة زيتون ونكوره نديرو مقلة تسخن ونقلوهم بعد مقليناهم نديرهم في المرق ونقسو الفرن ونخلوهم يتكتكو غير بالعقل نقليو البطاطا والقرعة ونفرشوهم في طبق التقديم ونسقو فوقهم المرقة وكرات اللحم والحمص ملاحظة.. تقدير بدل الحمص ديري الزيتون واحذري تكثري الملح مرقي مرة وحدة متبقايش تزيد غير في الماء القرعة هي (كورجات. القليشة. الكوسا) شهية طيبة