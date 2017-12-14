من مطبخي طاجين كرات لحم المفروم بالبطاطا و القرعة بالصور

الموضوع في 'ركن الأطباق الرئيسية' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏14 ديسمبر 2017 على 19:39.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 نوفمبر 2017
    المشاركات:
    111
    الإعجابات المتلقاة:
    229
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المانيا
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اليوم حبيت نشاركم هذي الوصفة السهلة واللذيذة
    اولا نحضرالمرق
    قي طنجرة نديرو شوية زيت او زبدة يسخن ثم نضيف عليه البصل مقطع رقيق ولا مسكرفج نقليوه شوية ونزيدو عليه البهارات (فلفل اسود. قرفة. زنجبيل. كركم) والدرسة (ثوم والملح والكروية ندقوهم مليح) ونحركه شوية ثم نمرق بالماء ساخن كي يغلي نضيفو الحمض (يكون طايب نصف طياب)
    2017-12-14-19-03-30.jpg
    من جهة اخرى نقطعو البطاطا دوائر و القرعة ونحضرو لحم المفروم مع البصل والمعدنوس و البهارات وحبة بيض نخلطوه مليح 2017-12-14-19-04-21.jpg
    وناخذ شوية من اللحم نبسطوه في كف اليد ونحشوه بحبة زيتون ونكوره 2017-12-14-19-05-17.jpg نديرو مقلة تسخن ونقلوهم 2017-12-14-19-07-19.jpg 2017-12-14-19-08-25.jpg بعد مقليناهم نديرهم في المرق ونقسو الفرن ونخلوهم يتكتكو غير بالعقل 2017-12-14-19-09-02.jpg نقليو البطاطا والقرعة
    ونفرشوهم في طبق التقديم ونسقو فوقهم المرقة وكرات اللحم والحمص
    ملاحظة.. تقدير بدل الحمص ديري الزيتون
    واحذري تكثري الملح
    مرقي مرة وحدة متبقايش تزيد غير في الماء

    القرعة هي (كورجات. القليشة. الكوسا)
    2017-12-14-19-10-20.jpg شهية طيبة
     
    قطر الندىdz, ‏14 ديسمبر 2017 على 19:39
    #1
  2. البدر المشرق

    البدر المشرق :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أوت 2014
    المشاركات:
    288
    الإعجابات المتلقاة:
    1,195
    نقاط الجوائز:
    41
    الجنس:
    أنثى
    مممممممم يشهي
    يعطيك الصحة حنونة
     
    البدر المشرق, ‏14 ديسمبر 2017 على 19:50
    #2

مشاركة هذه الصفحة