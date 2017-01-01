=>الكروكي<= بشكلين مختلفين من مطبخي ^^

ان شاء الله احوالكم بخير وددت اليوم ان اضع هنا وصفة ''الكروكي'' طبعا اظن ان الكل يعرفها لكن وددت ان تبقى في أرشيف اللمة ليستفيد الغير يوما ما ان شاء الله ^^ وددت ايضا طرح شكلين مختلفين الأول (المعروف): أعددته طباحا أعتذر لعدم تصوير كل الخطوات لأنني كنت مستعجلة المقادير : 06 بيضات كاس سكر 02فآني 02كاس زيت 3خميرة كيميائية كيلو فرينة أو أقل(عينك ميزانك) طريقة التحضير: -قومي باشعال الفرن أولا على 180 درجة وادهني الصينية بالزيت -اخفقي البيض جيدا - ثم أضيفي السكر والفاني واستمري في الخفق -اضيفي الزيت تدريجيا -قومي بغربلة الفرينة للتخلص من اي شوائب - أضيفي اليها الخميرة وجانسيهما جيدا -أضيفيهما تدريجيا(الفرينة والخميرة) على الخليط (البيض ولسكر...) -عندما يتماسك الخليط ويصبح عجينة يسهل عليك تشكيلها {انا هنا افضلها ان تكون طرية ليكون فيما بعد الكروكي هشًآ} -قومي بتشكيل أعمدة او حربوش كما تسموه سموه وعدلي شكله -أحضري شوكة ومرري فوقهم -أخفقي 03 صفار بيض ومرريها على الحرابيش الاخرى (خخخ آسفة على التعبير الكارثي) عادة تضاف القهوة او الحليب مع الكاكاو الى صفار البيض لكنني افضل الصفار فقط ^^ -وللتزيين استعملت الجلجلآنية وهذا هو الشكل النهآئي ^^ الثآني: هنا =>أول مرة جربته نفس المقآدير فقط العجينة يتم تقسيمها لاثنتين الاولى تبقى بيضاء والثانية استخدمت الكاكاو لتلوينها اختصارا للكلام طريقة التحضير هآهي الشكل النهآئي^^ آسفة على الإطآلة ^♥^ لآ تحرمنني تفآعلكن ^♥^