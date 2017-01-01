=>الكروكي<= بشكلين مختلفين من مطبخي ^^

ان شاء الله احوالكم بخير

وددت اليوم ان اضع هنا وصفة

''الكروكي''

طبعا اظن ان الكل يعرفها لكن وددت ان تبقى في أرشيف اللمة ليستفيد الغير يوما ما

ان شاء الله ^^

وددت ايضا طرح شكلين مختلفين

الأول (المعروف):



أعتذر لعدم تصوير كل الخطوات لأنني كنت مستعجلة

المقادير :

06 بيضات

كاس سكر

02فآني

02كاس زيت

3خميرة كيميائية

كيلو فرينة أو أقل(عينك ميزانك)

طريقة التحضير:

- قومي باشعال الفرن أولا على 180 درجة وادهني الصينية بالزيت

-اخفقي البيض جيدا

- ثم أضيفي السكر والفاني واستمري في الخفق

- اضيفي الزيت تدريجيا

- قومي بغربلة الفرينة للتخلص من اي شوائب

- أضيفي اليها الخميرة وجانسيهما جيدا

- أضيفيهما تدريجيا(الفرينة والخميرة) على الخليط (البيض ولسكر...)

- عندما يتماسك الخليط ويصبح عجينة يسهل عليك تشكيلها

{انا هنا افضلها ان تكون طرية ليكون فيما بعد الكروكي هشًآ}

- قومي بتشكيل أعمدة او حربوش كما تسموه سموه وعدلي شكله

- أحضري شوكة ومرري فوقهم

- أخفقي 03 صفار بيض ومرريها على الحرابيش الاخرى (خخخ آسفة على التعبير الكارثي)

عادة تضاف القهوة او الحليب مع الكاكاو الى صفار البيض لكنني افضل الصفار فقط ^^

- وللتزيين استعملت الجلجلآنية



وهذا هو الشكل أعددته طباحاأعتذر لعدم تصوير كل الخطوات لأنني كنت مستعجلة06 بيضاتكاس سكر02فآني02كاس زيت3خميرة كيميائيةكيلو فرينة أو أقل(عينك ميزانك)قومي باشعال الفرن أولا على 180 درجة وادهني الصينية بالزيت-اخفقي البيض جيداثم أضيفي السكر والفاني واستمري في الخفقاضيفي الزيت تدريجياقومي بغربلة الفرينة للتخلص من اي شوائبأضيفي اليها الخميرة وجانسيهما جيداأضيفيهما تدريجيا(الفرينة والخميرة) على الخليط (البيض ولسكر...)عندما يتماسك الخليط ويصبح عجينة يسهل عليك تشكيلها{انا هنا افضلها ان تكون طرية ليكون فيما بعد الكروكي هشًآ}قومي بتشكيل أعمدة او حربوش كما تسموه سموه وعدلي شكلهأحضري شوكة ومرري فوقهمأخفقي 03 صفار بيض ومرريها على الحرابيش الاخرى (خخخ آسفة على التعبير الكارثي)عادة تضاف القهوة او الحليب مع الكاكاو الى صفار البيض لكنني افضل الصفار فقط ^^وللتزيين استعملت الجلجلآنيةوهذا هو الشكل

النهآئي



^^

الثآني:

هنا =>أول مرة جربته

نفس المقآدير



الاولى تبقى بيضاء والثانية استخدمت الكاكاو لتلوينها

اختصارا للكلام طريقة التحضير

هآهي



الشكل فقط العجينة يتم تقسيمها لاثنتينالاولى تبقى بيضاء والثانية استخدمت الكاكاو لتلوينهااختصارا للكلام طريقة التحضيرهآهيالشكل

النهآئي