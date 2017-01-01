=>الكروكي<= بشكلين مختلفين من مطبخي ^^

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة ضيوف وسـنغادر, ‏15 ديسمبر 2017 على 19:32.

  1. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    [​IMG]
    ان شاء الله احوالكم بخير
    وددت اليوم ان اضع هنا وصفة     ''الكروكي''
    طبعا اظن ان الكل يعرفها لكن وددت ان تبقى في أرشيف اللمة ليستفيد الغير يوما ما
    ان شاء الله ^^
    وددت ايضا طرح شكلين مختلفين
    الأول (المعروف):
    أعددته طباحا
    أعتذر لعدم تصوير كل الخطوات لأنني كنت مستعجلة
    المقادير :
    06 بيضات
    كاس سكر
    02فآني
    02كاس زيت
    3خميرة كيميائية
    كيلو فرينة أو أقل(عينك ميزانك)
    طريقة التحضير:
    -قومي باشعال الفرن أولا على 180 درجة وادهني الصينية بالزيت
    -اخفقي البيض جيدا
    - ثم أضيفي السكر والفاني واستمري في الخفق
    -اضيفي الزيت تدريجيا
    -قومي بغربلة الفرينة للتخلص من اي شوائب
    - أضيفي اليها الخميرة وجانسيهما جيدا
    -أضيفيهما تدريجيا(الفرينة والخميرة) على الخليط (البيض ولسكر...)
    -عندما يتماسك الخليط ويصبح عجينة يسهل عليك تشكيلها
    {انا هنا افضلها ان تكون طرية ليكون فيما بعد الكروكي هشًآ}
    -قومي بتشكيل أعمدة او حربوش كما تسموه سموه وعدلي شكله
    -أحضري شوكة ومرري فوقهم
    -أخفقي 03 صفار بيض ومرريها على الحرابيش الاخرى (خخخ آسفة على التعبير الكارثي)
    عادة تضاف القهوة او الحليب مع الكاكاو الى صفار البيض لكنني افضل الصفار فقط ^^
    -وللتزيين استعملت الجلجلآنية
    [​IMG]
    وهذا هو الشكل     النهآئي ^^
    [​IMG]
    الثآني:
    هنا =>أول مرة جربته :giggle:
    نفس المقآدير
    فقط العجينة يتم تقسيمها لاثنتين
    الاولى تبقى بيضاء والثانية استخدمت الكاكاو لتلوينها
    اختصارا للكلام طريقة التحضير
    هآهي
    [​IMG]
    الشكل     النهآئي^^
    [​IMG]

    آسفة على الإطآلة ^♥^
    لآ تحرمنني تفآعلكن ^♥^
    [​IMG]
     
    ضيوف وسـنغادر, ‏15 ديسمبر 2017 على 19:32
    #1

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