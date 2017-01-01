~كيكة الكراميل~ خطوة خطوة من مطبخي ^^





كيف حالكم جميعا ادعو الله ان تكونوا بخير وان يشفي مريضكم ويفرج كربكم ويقضي حوائجكم^^

اما بعد أضع اليوم خطوات تحضيري لكيكة الكراميل التي شاركت بها في عيـــد لمّتي♥

كانت هاته محاولتي الثانية مازلنا في طريق النمو خخخ لذلك أتمنى من الاخوات الخبيرات وهنّ كثر هنا ان يفيدوننا بنصائحهن

~ هنا اذان صاغية ~

أتمنى ان ينال الموضوع استحسانكم^^

فالنبدأ نشمروا على ايدينا ومبعد خخخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهكيف حالكم جميعا ادعو الله ان تكونوا بخير وان يشفي مريضكم ويفرج كربكم ويقضي حوائجكم^^اما بعد أضع اليوم خطوات تحضيري لكيكةالتي شاركت بها في عيـــد لمّتي♥كانت هاته محاولتي الثانية مازلنا في طريق النمو خخخ لذلك أتمنى من الاخوات الخبيرات وهنّ كثر هنا ان يفيدوننا بنصائحهن~ هنا اذان صاغية ~أتمنى ان ينال الموضوع استحسانكم^^فالنبدأ نشمروا على ايدينا ومبعد خخخ

قبل كل شيء نشعل الفرن + ندهن المول بالزبدة والفرينة^^

الكيكة الاسنفجية:

04 بيضات

كاس سكر

كاس ونصف فرينة

ملعقة صغيرة فانيلا

1خميرة(الوصفة الاصلية بدون خميرة ولكن زيادة الخير خيرين )

طريقة التحضير:

نخفق البيض مع السكر

(مع الاسف بمجرد ان وضعت البيض كاملا مع السكر تذكرت

انه من المستحسن فصل البياض عن الصفار لأنني جربته في البيسكوي رولي

وكانت النتيجة رائعة حقا لذلك من الان فصاعدا ان شاء الله ساقوم بالفصل )

بعد الخفق لمدة 10 دقائق نضيف الفاني

ونغربل الفرينة مع الخميرة ونضيفها تدريجيا

والان الى المول المدهون أكيد خخ

وهنا كانت

الكآرثة

T-T

أخي ظن ان الفرن يشتعل وحده فقام بفتح الفرن قبل النضج

فالكيكة الاسنفجية لم تتفسنج T-T

(عمي مليح وزادوا لهوا والريح)

ولكم ان تتصوروا حآلي...

المهم...

بعد النضج نتركها ترتاح من المستحسن ليلة

لكن بسبب دراستي لم أتركها ليلة كاملة بل انتظرتها حتى تبرد تماما تماما

سقيتها بـ :كاس سكر+02 كاس ماء على نار هادئة لمدة10 دقائق(انتظرته حتى يبرد)

الحشـــــو:

كريم باتسيير + كريم شونتيي

كريم باتسيير:

بيضة

03 مغارف كبار سكر

كاس حليب مقسوم على 02 بارد وساخن

ملعقة كبيرة نشاء

فانيليا

طريقة التحضير:

نخلط البيضة مع السكر جيــــدا

ثم نضيف نصف كاس حليب ساخن ونستمر بالخفق مع اضافة الفاني

ونضعها فوق النار حتى يسخن تماما

في جهة أخرى النصف البارد نذيبه مع النشاء

ونضيفه فوق الخليط الساخن ونستمر في الخفق دون توقف حتى تعقد الكريمة هكذا^^

ونضعها فوق القسم الاول للكيكة^^

ثم الى الثلاجة

بعد ان تبرد وتتماسك نطلع كريم شونتي

ونضعها فوقها ^^

ونضيف القسم الثاني من الكيكة

االتزيين بسيط ومستعجل خخخ:

كريم شونتي

كاوكاو محمص

وصلصلة الكراميل

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