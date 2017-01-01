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~كيكة الكراميل~ خطوة خطوة من مطبخي ^^

الموضوع في 'وصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة' نشر بواسطة ضيوف وسـنغادر, ‏19 ديسمبر 2017 على 13:43.

  1. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    [​IMG]
    كيف حالكم جميعا ادعو الله ان تكونوا بخير وان يشفي مريضكم ويفرج كربكم ويقضي حوائجكم^^
    اما بعد أضع اليوم خطوات تحضيري لكيكة الكراميل التي شاركت بها في عيـــد لمّتي♥
    كانت هاته محاولتي الثانية مازلنا في طريق النمو خخخ لذلك أتمنى من الاخوات الخبيرات وهنّ كثر هنا ان يفيدوننا بنصائحهن
    ~ هنا اذان صاغية ~
    أتمنى ان ينال الموضوع استحسانكم^^
    فالنبدأ نشمروا على ايدينا ومبعد خخخ
    قبل كل شيء نشعل الفرن + ندهن المول بالزبدة والفرينة^^
    الكيكة الاسنفجية:
    04 بيضات
    كاس سكر
    كاس ونصف فرينة
    ملعقة صغيرة فانيلا
    1خميرة(الوصفة الاصلية بدون خميرة ولكن زيادة الخير خيرين )
    [​IMG]
    طريقة التحضير:
    نخفق البيض مع السكر
    (مع الاسف بمجرد ان وضعت البيض كاملا مع السكر تذكرت
    انه من المستحسن فصل البياض عن الصفار لأنني جربته في البيسكوي رولي
    وكانت النتيجة رائعة حقا لذلك من الان فصاعدا ان شاء الله ساقوم بالفصل )
    [​IMG]
    بعد الخفق لمدة 10 دقائق نضيف الفاني
    ونغربل الفرينة مع الخميرة ونضيفها تدريجيا
    [​IMG]
    ~~
    [​IMG]
    والان الى المول المدهون أكيد خخ
    [​IMG]

    وهنا كانت الكآرثة T-T
    أخي ظن ان الفرن يشتعل وحده فقام بفتح الفرن قبل النضج
    فالكيكة الاسنفجية لم تتفسنج T-T
    (عمي مليح وزادوا لهوا والريح)
    ولكم ان تتصوروا حآلي...
    المهم...
    بعد النضج نتركها ترتاح من المستحسن ليلة
    لكن بسبب دراستي لم أتركها ليلة كاملة بل انتظرتها حتى تبرد تماما تماما
    سقيتها بـ:كاس سكر+02 كاس ماء على نار هادئة لمدة10 دقائق(انتظرته حتى يبرد)
    [​IMG]
    الحشـــــو:
    كريم باتسيير + كريم شونتيي
    كريم باتسيير:
    بيضة
    03 مغارف كبار سكر
    كاس حليب مقسوم على 02 بارد وساخن
    ملعقة كبيرة نشاء
    فانيليا
    طريقة التحضير:
    نخلط البيضة مع السكر جيــــدا
    [​IMG]
    ثم نضيف نصف كاس حليب ساخن ونستمر بالخفق مع اضافة الفاني
    [​IMG]
    ونضعها فوق النار حتى يسخن تماما
    في جهة أخرى النصف البارد نذيبه مع النشاء
    ونضيفه فوق الخليط الساخن ونستمر في الخفق دون توقف حتى تعقد الكريمة هكذا^^
    ونضعها فوق القسم الاول للكيكة^^
    [​IMG]
    ثم الى الثلاجة
    بعد ان تبرد وتتماسك نطلع كريم شونتي
    [​IMG]
    ونضعها فوقها ^^
    [​IMG]
    ~~
    [​IMG]
    ونضيف القسم الثاني من الكيكة
    االتزيين بسيط ومستعجل خخخ:
    كريم شونتي
    كاوكاو محمص
    وصلصلة الكراميل
    [​IMG]
    ~~
    [​IMG]
    ~~
    [​IMG]
    ~~
    [​IMG]

    والله خدمتها من الgلب وعلاجالكم وكأنكم رايحين تذوقوا منها كامل
    (مرات الانسان يعيش في الخيال ياك تصرالكم؟ ايه هكاك خخخ)
    مع الاسف خانتنا المسافات
    ستجمعنآ جنّة باذن الله
    دمتم بخير اخوتي بانتظار ارائكم نصائحكم المهم ان أرى خطوط كتاباتكم تزور موضوعي^^
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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏19 ديسمبر 2017 على 15:34
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    ضيوف وسـنغادر, ‏19 ديسمبر 2017 على 13:43
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


    ياااس وضعتيلنا الوصفة كنت حابة
    نطلبها منك من بعدها قلت اكيد
    رح توضعيهالنا يعطيك الصحة(y)
    اختي و الله عندي يومين و انا نحوس
    على و صفة لكيكة تكون ساهلة و صالحة
    يعني تنجح و بسبب الانترنت مقدرتش نحوس
    وهانتي وضعتيلنا الوصفة الف شكر ليكي:giggle:
    عجبتني طريقتك و رح نجربها باذن الله اليوم او غدا
    و نجيبلكم النتيجة ههه:Love:
     
    missing heart معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏19 ديسمبر 2017 على 13:50
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    يا عيني يا عيني على الكيكة التححححححححفة :Love::Love:
    لك عن جد رووووعة
    تسلم ايديكِ حبيبة قلبي، ريتو مطرح ما يسري يمري :kiss:
    وتسلميلي على الدعوة يا عيوني
    الله لا يحرمني منك :kiss:
     
    قمر الوادي و missing heart معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏19 ديسمبر 2017 على 14:21
    #3
  4. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    ماشاء الله
    لي عودة ان شاء الله
     
    missing heart, ‏19 ديسمبر 2017 على 14:28
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يخزي العين يخزي العين
    الله يبارك اختي خدمتيها تسخف وزينتيها وجاتك باهية تهبل تسلم يديك :Love::Love::Love::Love::Love::Love:
    قلتي راني في طريق النمو مالا نهار تولي محترفة كيفاه راكي تطيريها لام وليد وجماعتها:giggle:
    يعطيك الف عافية ويكفينا المشاعر الصادقة نحونا ونحو اللمة:kiss::kiss::kiss:
     
    أم ياسمينdz, ‏19 ديسمبر 2017 على 15:25
    #5
  6. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    اممممممم باينة من القلب ...
    يعطيك الصحة ،تاكليها بالصحة والهناء
    تسلم الأيادي...
    موفقة ان شاء الله شطورة
     
    قمر الوادي, ‏19 ديسمبر 2017 على 16:10
    #6
  7. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    نسيت حاجة ههههههه
    لمزية خوك حل الفور برك
    انا درت كيك شيكولا عندي يومين
    بنتي حاكمتلي الشيكولا من جيهة
    وخويا حاكم الموس وصحن و(خلاص بردت هاتيلي راح نخرج خخخخ)..
    ونزيدك يدوموندي عليها يقلي واحد مايقربلها،
    يعني نخدم ×2 ديما هههه
    ريي يسعدك...
     
    قمر الوادي, ‏19 ديسمبر 2017 على 16:17
    #7

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