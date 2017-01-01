السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدعو الله ان تكون أحوالكم بخير ان شاء الله ^^ لي وصفات كثيرة أريد طرحها هنا وقد وجدت بعض الوقت فقلت لما لا اشاركها اخواتي اخترت وبما انه موسم البقول (عدنا للبقول مرة اخرى خخ) اخترت لكم شوصون بالسلق والله سهلة وسريعة أتمنى ان تعجبكم العجينة: بيضة زيت حليب خميرة خبز سكر ماء دافيء قليل من الملح نلموا بالفرينة نخلوها ترتاح حتى تتخمر العجينة في هاته الاثناء الحشوة: نقلي قطع دجاج مع بصل مفروم وتوابل وملح جيدا ثم نضيف الطماطم المصبرة ونستمر في القلي و نضيف السلق المغلى من قبل ونتركه يتقلى جيدا (اضفت قطع فلفل حآر) ثم نطفيء النار^^ بعد نضج العجينة نقوم بحلها ووضع الحشوة في منتصفها نقوم بغلقها بهاته الطريقة نخفق بيضة ونضعها فوقها ثم الى الفرن وصآر الآن جآهزا للهمهمة^♥^ أتمنى ان موضوعي نالي اعجابكم لا تبخلوني تفاعلكم دمتم بخير♥