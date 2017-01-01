~ شوصون بالسلق ~

الموضوع في 'ركن السندويشات والمعجنات والمخبوزات' نشر بواسطة ضيوف وسـنغادر, ‏15 ديسمبر 2017 على 20:09.

  1. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    [​IMG]
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    أدعو الله ان تكون أحوالكم بخير ان شاء الله ^^
    لي وصفات كثيرة أريد طرحها هنا وقد وجدت بعض الوقت فقلت لما لا اشاركها اخواتي
    اخترت وبما انه موسم البقول (عدنا للبقول مرة اخرى خخ)
    [​IMG]
    اخترت لكم شوصون بالسلق
    والله سهلة وسريعة أتمنى ان تعجبكم
    [​IMG]
    العجينة:
    بيضة
    زيت
    حليب
    خميرة خبز
    سكر
    ماء دافيء
    قليل من الملح
    نلموا بالفرينة
    نخلوها ترتاح حتى تتخمر العجينة
    في هاته الاثناء
    [​IMG]
    الحشوة:
    نقلي قطع دجاج مع بصل مفروم وتوابل وملح جيدا
    ثم نضيف الطماطم المصبرة
    ونستمر في القلي و نضيف السلق المغلى من قبل
    ونتركه يتقلى جيدا
    (اضفت قطع فلفل حآر) ثم نطفيء النار^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    بعد نضج العجينة نقوم بحلها
    ووضع الحشوة في منتصفها
    [​IMG]
    نقوم بغلقها بهاته الطريقة
    [​IMG]
    نخفق بيضة ونضعها فوقها
    ثم الى الفرن
    وصآر الآن جآهزا للهمهمة^♥^
    [​IMG]
    أتمنى ان موضوعي نالي اعجابكم
    لا تبخلوني تفاعلكم
    دمتم بخير♥

     
    ضيوف وسـنغادر, ‏15 ديسمبر 2017 على 20:09
    #1

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