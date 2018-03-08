بطبوط معمر رائع

العجينة250 غ دقيق ابيض 250غ دقيق قمح ملح شوية خميرة الماء الدافئ الحشوة صدر الدجاج 2 جزر محكوك زيتون مقطع دوائر 1 بصلة مشلضة حامض مصير 1 باكية شعرية صينية عطرية :الملح،الكركم،القزبر والمعدنوس،التحميرة،ابزار،زعفران،سكنجبير الطريقة العجينة: نخلط جميع العناصر ونعجن العجينة جيدا و نصنع منها كويرات كبيره و تغطى بمنديل نتركها تخمر قليلا حتى يسهل بسطها . تبسط العجينة فوق طاولة مرشوشة بالدقيق تم تقطع منها دوائر متساوية بفم كاس كبير ثم توضع تختمر فوق صحيفة ثم تخبز فوق مقلاة ساخنة وتقلب على الجهتين كي تطهو.الحشوة:في مقلاة نضع الجزر المحكوك ونشحره مع العطرية(تحميرة+ابزار+ملح+كركوم) في مقلاة اخرى نضع صدر الدجاج المقطع مكعبات مع البصل ليتشحر مع العطرية(كركوم+ابزار+زعفران+سكنجبير+قزبور ومعدنوس +ملح) ونضيف الحامض المصير المقطع قطع صغيرة. ونترك الكل يطهو . بعدما ينضج الكل نضيف له الزيتون والجزر والشعرية الصينية التي سبق ان طهوناه في ماء مغلى وصفيناها وقطعناها. نمزج الكل ونتركه جانبا ناخد البطبوطة نفتحها قليلا من جانب واحد ونحشوها بالخليط ،ويمكن ان نضيف لها الفرماج الاحمر المحكوك.