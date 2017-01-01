ما تحشموش سراقين تفو ......حاشاكم طبعا

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:34.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم
    جماعة اللمة الزينونيين واش راكم وشعال راكم ولزوا ديرولي بلاصة بيناتكم

    اليوم درتلكم هذا العنوان

    ما تحشموش سراقين .....تفو :mad:

    نونو مانيش عليكم
    ولا على السراقين العاديين
    ولا السراقيين الإفتؤاضيين ....جماعة سرقة المواضيع نونونو خاطر راكم Gاع فالحبس:cool:
    اليوم نقولكم هذا عنوان نتاع واش
    ياو الويفي نتاعي ههه
    كل ويفي عندو إسم انا لما رحت نفلاشيه
    قاتلي مادام واشبيه مودام .....قتلها أولا يسموني مادموزال بكل فخر :giggle::giggle::giggle: ...
    دوزبامو ماشي مودام اللي واشبيه شعبنا واشبيه
    ديري تشوفي هذا الإسم للمودام نتاعي
    ما تحشموش سراقين تفووو :alien:
    وما نقولكمش تفو نتاعي لا بوتيت
    ماش نتاعها طلعت وهبطت :p:p قتلها ديزولي :cautious:
    السيد واقف شاف فيا :rolleyes: شفت فيه من ساسو لراسو نتاع بلع فمك تفو الدوزيام جاياتك جال فوق ذيك الهيدورة :(

    قتلها هذي للناس اللي تحوس تكونيكتي من ويفي نتاعي
    راني خليتو بلا مود باس نفتح باب نلقى قدام بابنا جماعة يكونيكتيو يا سلام خصهم غير قهوة ودومين
    ديري تشوفي هذا الإسم ومود باس ما نحكيلكمش فيه 12حرف :LOL::LOL::LOL:
    السيد قالي عليها ما عنديش كونيكسيو فالدار وانا نقول معليش خليه مفتوح
    قتلو ربي يسهلك يا خويا انا ماشي نخلص والناس تكونيكتي
    انا مانيش لوتيل وديجا لوتيل لازم يكون حاجة كلاص فيه الويفي
    ومانيش مرت اردوغان نديرلهم الويفي فالبلاد :cautious::cautious:

    ناس عايشة تبروفيتي وبلا حشمة يجو عند بيبان الناس ويكونيكتيو الصراحة ما نقدرش نديرها لأنو هذي خصوصية الناس ومخلصين عليها دراهم
    وتجي هذي الكائنات كدودة القز تزحف قدام بيبان الناس وريتهم يمدو الحرير :unsure::unsure:

    قولولي هذو الزواحف عندكم منهم
    والويفي نتاعكم دايرنلو كادنة والا طالقينو للريح :p

    اعطوني رايكم فالموضوع

    واش رايكم فإسم الويفي نتاعي هههههه وزيرة الإتصال قاتلهم جيبوهالي حية أو ميتة :LOL:

    ميغسي على قولة مديرتنا :Love:
     
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    ليليا مرام, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:34
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    لي عودة حبيبتي ^^
     
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    Twinkle Stars, ‏16 ديسمبر 2017 على 19:13
    #2
  3. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    اهلا ليلوش انشالله لباس..
    انا شفتك تلعني وقريب تخرجيلي من البورتابل قلت نشوف المخلوقة كاش مادرتلها وسرقتلها
    ( انا لمواضيع ماتسرقش تعرفيني خخخخ)
    ...كاين واه امثالهم ياسر ، انا جاراتي يلعبوها يصبحو وتجي تكتب المود باس وتروح( تعرض روحعا بلا حشمة ههه) ونزيدك تقلي اكتبيه بيديك نشوف اذا حكم ولا لا ؟؟؟؟؟
    اما خلية النحل عندك ماتحكي ، عيشوش صدرت الكود لخوها محمود وصاحبو المسعود والتمت خلية النحل..ونهار يخلاصو الميgات ارواحي للسبات وتتغير الاتجاهات....وجارة اخرى من الجارات البهلولات ههه
    المشكل انك تسحقي واحد باه تبعثيه يجيبلك قضيان يدور راسو 180درجة ياااااو خلص شوي برك راك تظل تاكل في دريهماتي هههه
    ...
    والله عيب تلصاق هذاك الذبان حاشاك قدام البيبان وحيوط الناس ونقل اخبارهم قبل السرقة هذيك...
    ايا ربي يهدي ان شاء الله..
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏16 ديسمبر 2017 على 20:06
    #3
  4. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    ليليا مرام, ‏16 ديسمبر 2017 على 20:32
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اهلا اختي عبير
    شكرا على إعتماد الموضوع
    اهلا بعودتك الموضوع موضوعك
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏16 ديسمبر 2017 على 20:33
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    ربي يهديهم يا رب
    ميرسي زينة
     
    ليليا مرام, ‏16 ديسمبر 2017 على 20:39
    #6

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