ما تحشموش سراقين تفو ......حاشاكم طبعا

اهلا ليلوش انشالله لباس..

أهلا الزينة

لاباس وانت ؟



انا شفتك تلعني وقريب تخرجيلي من البورتابل قلت نشوف المخلوقة كاش مادرتلها وسرقتلها



ايوا مليح منين ذاك نخوفكم غير من العنوان هههه

( انا لمواضيع ماتسرقش تعرفيني خخخخ)



راكي برا معناها ما تسرقيش المواضيع راهم فالحبس السراقين ههه



...كاين واه امثالهم ياسر ، انا جاراتي يلعبوها يصبحو وتجي تكتب المود باس وتروح( تعرض روحعا بلا حشمة ههه) ونزيدك تقلي اكتبيه بيديك نشوف اذا حكم ولا لا ؟؟؟؟؟



انا جارتي سبع سنين وهي تقولي غدوة نركب نت كل ما نبدل مود باس تجي تدي جديد بنتها تقرا بيها ضرك راني بلا ويفي جاتني البارح قتلها التلفون خسر راني مأكتيفيا فالتلفون ونهار درت هذا الإسم قاتلي غسلتيلي وجهي ههههه قتلها هذوك السراقين انت لالا تجي تطلبيه مني وانا فقلبي نقولها اسرقي وما تجيش تكرهيلي جد حياتي



اما خلية النحل عندك ماتحكي ، عيشوش صدرت الكود لخوها محمود وصاحبو المسعود والتمت خلية النحل..ونهار يخلاصو الميgات ارواحي للسبات وتتغير الاتجاهات....وجارة اخرى من الجارات البهلولات ههه

المشكل انك تسحقي واحد باه تبعثيه يجيبلك قضيان يدور راسو 180درجة ياااااو خلص شوي برك راك تظل تاكل في دريهماتي هههه

...



راكي جبت المفيد ذك المود باس يولي فاليدين والبلدية كامل تعرفو وكي تحتاجيهم ما تلقايهمش



والله عيب تلصاق هذاك الذبان حاشاك قدام البيبان وحيوط الناس ونقل اخبارهم قبل السرقة هذيك...

ايا ربي يهدي ان شاء الله..

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