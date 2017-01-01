ما تحشموش سراقين تفو ......حاشاكم طبعا

السلام عليكم جماعة اللمة الزينونيين واش راكم وشعال راكم ولزوا ديرولي بلاصة بيناتكم اليوم درتلكم هذا العنوان ما تحشموش سراقين .....تفو نونو مانيش عليكم ولا على السراقين العاديين ولا السراقيين الإفتؤاضيين ....جماعة سرقة المواضيع نونونو خاطر راكم Gاع فالحبس اليوم نقولكم هذا عنوان نتاع واش ياو الويفي نتاعي ههه كل ويفي عندو إسم انا لما رحت نفلاشيه قاتلي مادام واشبيه مودام .....قتلها أولا يسموني مادموزال بكل فخر ... دوزبامو ماشي مودام اللي واشبيه شعبنا واشبيه ديري تشوفي هذا الإسم للمودام نتاعي ما تحشموش سراقين تفووو وما نقولكمش تفو نتاعي لا بوتيت ماش نتاعها طلعت وهبطت قتلها ديزولي السيد واقف شاف فيا شفت فيه من ساسو لراسو نتاع بلع فمك تفو الدوزيام جاياتك جال فوق ذيك الهيدورة قتلها هذي للناس اللي تحوس تكونيكتي من ويفي نتاعي راني خليتو بلا مود باس نفتح باب نلقى قدام بابنا جماعة يكونيكتيو يا سلام خصهم غير قهوة ودومين ديري تشوفي هذا الإسم ومود باس ما نحكيلكمش فيه 12حرف السيد قالي عليها ما عنديش كونيكسيو فالدار وانا نقول معليش خليه مفتوح قتلو ربي يسهلك يا خويا انا ماشي نخلص والناس تكونيكتي انا مانيش لوتيل وديجا لوتيل لازم يكون حاجة كلاص فيه الويفي ومانيش مرت اردوغان نديرلهم الويفي فالبلاد ناس عايشة تبروفيتي وبلا حشمة يجو عند بيبان الناس ويكونيكتيو الصراحة ما نقدرش نديرها لأنو هذي خصوصية الناس ومخلصين عليها دراهم وتجي هذي الكائنات كدودة القز تزحف قدام بيبان الناس وريتهم يمدو الحرير قولولي هذو الزواحف عندكم منهم والويفي نتاعكم دايرنلو كادنة والا طالقينو للريح اعطوني رايكم فالموضوع واش رايكم فإسم الويفي نتاعي هههههه وزيرة الإتصال قاتلهم جيبوهالي حية أو ميتة ميغسي على قولة مديرتنا