رونالدو يقود ريال مدريد للتتويج بكأس العالم للأندية 2017

توج فريق ريال مدريد الإسبانى بكأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى، عقب فوزه الغالى على جريميو البرازيلى، بهدف دون مقابل، فى المباراة النهائية التى جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على استاد "مدينة زايد الرياضية"، فى البطولة التى أقيمت بالعاصمة الإماراتية "أبو ظبى". سجل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، هدف المباراة الوحيد للفريق الملكى فى الدقيقة 53 من زمن المباراة عن طريق ركلة حرة رائعة. وعزز رونالدو صدارته لقائمة أفضل هدافى كأس العالم للأندية على مر التاريخ بالتساوى مع بيليه فى نظام البطولة الحديث والقديم التى كانت مسماه باسم "كأس انتركونتيننتال"، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف، كما أصبح أول لاعب يسجل فى نهائيين متتاليين من البطولة. وألغى الحكم هدفا لريال مدريد عن طريق رونالدو فى الدقيقة 57 من زمن المباراة بداعى التسلل. وسجل ريال مدريد رقما قياسيا جديدا بعدما أصبح أول فريق يحصد كأس العالم للأندية في نسختين متتاليتين، وأيضا أول فريق يفوز البطولة في 3 مدن مختلفة: مراكش 2014، يوكوهاما 2016، أبو ظبى 2017. ريال مدريد حجز مقعده فى النهائى بعد الفوز الصعب على الجزيرة الإماراتى بنتيجة 2/1 فى الدور نصف النهائى، بينما تأهل جريميو البرازيلى بعد عبور باتشوكا المكسيكى، بهدف دون مقابل. جدير بالذكر أن ريال مدريد رفع رصيده من الألقاب القارية إلى 24 مبتعدا عن الأهلى المصرى "الوصيف" برصيد 20 بطولة.