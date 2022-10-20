ريال مدريد يسقط إلتشي بثلاثية

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا بنتيجة (3-0)، خلال مواجهة إلتشي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الليجا.
سجل أهداف ريال مدريد في المباراة، كل من فيدي فالفيردي وكريم بنزيما وماركو أسينسيو في الدقائق (11 و75 و89).
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 3 نقاط في المركز الأخير.
عناد الفار
بدأت المباراة بضغط من الضيوف، ونجح الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 6، لكن حكم المباراة عاد لتقنية الفيديو VAR وألغاه بداعي التسلل على فينيسيوس جونيور قبل صناعة الهدف.
ونجح فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد، في إحراز الهدف الأول للملكي في الدقيقة 11، بتسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، سكنت أقصى يمين الحارس باديا.
وجاء أول تهديد من إلتشي في الدقيقة 20، من ركلة ركنية وصلت إلى مورينتي داخل المنطقة، وسدد كرة قوية مرت أعلى مرمى الحارس أندري لونين لاعب ريال مدريد.
وأضاف دافيد ألابا الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 26، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على النمساوي.
وتألق لونين حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لتسديدة قوية من نيكولاس فيرنانديز لاعب إلتشي في الدقيقة 29، وحولها إلى الركنية.
وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.
تفوق ملكي
ومع بداية الشوط الثاني، كاد لوكاس بويي لاعب إلتشي أن يسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 46، بتسديدة على الطائر داخل منطقة، لكنها مرت أعلى العارضة الأفقية لمرمى الأوكراني أندري لونين حارس ريال مدريد.
وتألق باديا حارس مرمى إلتشي في التصدي لتسديدة من كريم بنزيما لاعب ريال مدريد في الدقيقة 50.
وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 61، وألغاه حكم المباراة بداعي التسلل للمرة الثالثة.
وتألق أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لكرة رأسية قوية داخل المنطقة من كليرك لاعب إلتشي، وحولها إلى ركنية في الدقيقة 70.
بنزيما وأسينسيو
وسجل كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 75، حيث تبادل الكرة مع البرازيلي الشاب رودريجو، قبل أن يسدد الفرنسي أسفل يمين الحارس باديا.
وأضاف البديل ماركو أسينسيو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 89، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر من زميله رودريجو داخل المنطقة، ومن لمسة واحدة وضع الكرة على يمين الحارس باديا ليؤمن النقاط الثلاث للملكي.