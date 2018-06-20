== حصاد المونديال == اليوم السابع ==

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ليلة اقصاء 3 فرق عربية .. اسبانيا تنعش الامال على حساب ايران .. و 1 - 0 تسيطر على المباريات الثلاث

حفل اليوم السابع من بطولة كأس العالم 2018 الأربعاء، بالعديد من الاحداث لعل أبرزها الخروج العربي من المونديال بعد أن خسر المغرب أمام البرتغال بهدف ليودع المجموعة الثانية، وخسرت السعودية أمام أوروجواى بنفس النتيجة لتودع البطولة أيضا مع المنتخب اللمصري الذى تقلصت آماله فى التأهل لتخرج الثلاث منتخبات العربية ولم يتبقى سوى تونس فقط، فى الوقت الذى أنعش فيه المنتخب الإسبانى آماله فى التأهل بعد فوزه على إيران بهدف دون رد.

المغرب ضد البرتغال :

ودع المنتخب المغربى نهائيات كأس العالم، بعد هزيمته من البرتغال بهدف نظيف، فى مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، التى جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "لوجنيكى".

وكان المنتخب المغربي قد خسر بهدف نظيف أيضا من إيران فى مباراة الجولة الأولى من المونديال، بعد تعادل المنتخب البرتغالى مع إسبانيا فى أولى مباريات البطولة، ليلقى الخسارة بنفس النتيجة أمام البرتغال فى الجولة الثانية.

لذا فإن المنتخب المغربى ليس لديه أى رصيد من النقاط فى المجموعة، فى حين يملك إيران ثلاثة نقاط والبرتغال 4 نقاط، وإسبانيا 4 نقاط مما سيحصر المنافسة على العبور لدور الـ 16 بين البرتغال وإيران وإسبانيا.

وللمرة الثالثة على التوالى تودع المغرب كأس العالم من الدور الأول وذلك من أصل 5 مشاركات لمنتخب أسود الأطلسى فى تاريخ المونديال.

وكانت المرة الأولى التى يودع فيها منتخب المغرب من الدور الأول وذلك عام 1970 فى المكسيك خلال مشاركته الأولى، وذلك بعد تلقيه الهزيمة فى أولى مباراتين أمام ألمانيا وبيرو.

وكانت المرة الثانية خلال مونديال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، بعد خسارته أمام كل من بلجيكا والسعودية، كما تعد المرة الثانية التى لا ينجح الفريق المغربى فى تسجيل أى هدف خلال أول مواجهتين كما فعل عام 1970.

وفاز النجم كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسبانى والمنتخب البرتغال، بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة بلاده مع المنتخب المغربى

وحصد رونالدو الجائزة بعد حصوله على أعلى نسبة من الأصوات فى استفتاء الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، كما نجح فى تسجيل هدف المباراة الوحيد، ورفع رصيد أهدافه إلى 4 أهداف فى البطولة، ليتصدر قائمة ترتيب هدافى المونديال.

السعودية ضد الاوروجواي :

وحسم المنتخب الأوروجويانى تأهله لدور الستة عشر عقب فوزه الغالى على نظيره السعودى، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "روستوف أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى التى تضم أيضًا منتخبى مصر وروسيا.

وسجل لويس سواريز هدف التقدم لصالح أوروجواى فى الدقيقة 23 من زمن المباراة بعد خطأ فادح من الحارس السعودى محمد العويس.

وخاض نجم أوروجواى لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسبانى، المباراة المئوية بقميص منتخب بلاده نجح خلالها فى تسجيل 52 هدفًا منذ عام 2007 حتى الآن، ليصبح الهداف التاريخى متفوقًا على كافانى الوصيف برصيد 42 هدفًا.

بهذه النتيجة، يودع المنتخبان السعودى والمصرى منافسات كأس العالم رسميا، بعدما فشل أى منهما فى حصد أى نقاط فى أول مباراتين من البطولة حيث خسر الأخضر أمام روسيا فى الافتتاح بخماسية نظيفة، كما تلقى المنتخب المصري هزيمتين متتاليتين أمام أوروجواى 1/0 ثم الدب الروسى بنتيجة 3/1



وحصل النجم لويس سواريز، مهاجم أوروجواى، على جائزة أفضل لاعب في المباراة التى جمعت منتخب بلاده أمام السعودية، وتوج سواريز بالجائزة، بعدما سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده، في الدقيقة 23 من عمر المباراة، لتنتهي بفوز أوروجواي على السعودية بهدف نظيف.

ايران ضد اسبانيا :

وفى المجموعة الثانية، حقق المنتخب الإسبانى فوزًا صعبًا على نظيره الإيرانى بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "كازان آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات عن المجموعة الثانية من كأس العالم 2018 المقام حاليًا بروسيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق هداف المنتخب الإسباني ومهاجم فريق أتلتيكو مدريد دييجو كوستا، من كرة أمام المرمى اصطدمت بقدم مدافع إيران قبل أن ترتد فى قدمه لتدخل فى الشباك الإيرانية فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وبعدها بلحظات سجل المنتخب الإيراني هدفا ولكن تم إلغاؤه بداعى التسلل بعد أن احتكم حكم المباراة لتقنية الفيديو VAR من أجل تحديد القرار.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بالتساوى مع المنتخب البرتغالى، بينما يحل إيران فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، فيما ودعت المغرب البطولة بعد الخسارة مرتين