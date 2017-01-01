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منزل ملون

الموضوع في 'ركن لـقطات من تصويري [ تصوير خاص ]' نشر بواسطة missing heart, ‏17 ديسمبر 2017 على 22:13.

  1. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    احببت ان اشارككم اخضرار حديقة منزل
    ارجو ان تنال اعجابكم

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    missing heart, ‏17 ديسمبر 2017 على 22:13
    #1
  2. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    missing heart, ‏17 ديسمبر 2017 على 22:13
    #2
  3. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    missing heart, ‏17 ديسمبر 2017 على 22:17
    #3
  4. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    missing heart, ‏17 ديسمبر 2017 على 22:20
    #4
  5. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    الصور من التقاطي وهي لحديقة منزلي
    اسفة لكن ليس لي برنامج لاعمل عليها تعديلات الاسم واللمة
     
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    missing heart, ‏17 ديسمبر 2017 على 22:55
    #5
  6. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    ماشاء الله اخيتي
    والله والله يهبلو عجبوني بزاااااااف بزاااااااف
    واستمتعت اكثر لان الباقة كانت متنوعة وكثيرة^^♥
    بارك الله فيك حبيبتي
    فقط ان استطعتِ حاولي كتابة اسمك واسم اللمة ♥
    فوقها لكي لا تُسرق هذه الصور الجميلة خارج منتدى غير اللمّة
    بانتظار القادم دوما ان شاء الله♥
    شكرا جزيلا♥
     
    لؤلؤة قسنطينة, حلم كبير و missing heart معجبون بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏19 ديسمبر 2017 على 11:50
    #6
  7. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    انت اللي تهبلي حبيبة ،سعيدة ان الصور أعجبتك وانك استمتعت بها غاليتي
    وفيك بارك الرحمن
    لم استطع لانو ماعنديش بروغرام باه نكتب بيه ،راحلي لما فسد البي سي
    ان شاء الله
    رايك ومرورك شرف لي غاليتي
    كل الشكر لك حبيبتي
    هلا والف مرحبا نورت الموضوع بمرورك
    بارك الله فيك للكلام الجميل وجزاك كل خير للمرور للكلام الطيب
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    missing heart, ‏19 ديسمبر 2017 على 14:35
    #7
  8. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    missing heart, ‏19 ديسمبر 2017 على 20:57
    #8
  9. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    ماشاء الله وتبارك الرحمن
    حقا إن العيش وسط أحضان الطبيعة لأمر مدهش ورائع
    بارك الله فيك غاليتي شيماء على الصور الرائعة والمنعشة
    التي تجعلنا نحب الطبيعة أكثر وتزيدنا طموحا واملا في الغد الجديد
    بحيث نبني أحلامنا شيئا فشيئا تماما كما تكبر النباتات والثمار
    شكرا حبيبتي ربي يحفظك
    تحياتي
     
    missing heart معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏19 ديسمبر 2017 على 21:03
    #9
  10. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
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    السلام عليكم.
    ماشاء الله اامكان رائع جدا وجميل الوان رائعة طبيعية أشجار واوراق خريف والله شيء يريح النفس تبارك الله
    وصورتيهم بطريقة رائعة يعطيك الصحة
     
    missing heart معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏19 ديسمبر 2017 على 21:09
    #10
  11. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الله يبارك فعمرك ان شاء الله ،شوفي ادا تجي عندي ايامات في العطلة وترتاحي نفسيا ان شاء الله مرحبا ههههههههههههه
    اجل وهو كدلك والله غاليتي ،لدا اعشق بيتنا لاني احب الطبيعة وهي موجودة فيه واحب الوانه في هدا الوقت وخاصة الخريف يعني لاحول ولا قوة الا بالله
    وفيك بارك الرحمن غاليتي ،انتم كل الروعة غاليتي ،اعرف انك تحبين الطبيعة وتنعشك لدا اردت ان تري هدا لتنتعشي قليلا فقد اصبحتي كسولة قليلا وتكادين تخطفين لقب الكسل مني ولن اسمح بهدا ههههههههههههههههههه
    نسيتي البشماق نظن ،بطلت نقلبها نقطعلك شعرك استغنيت على البشماق
    كل الشكر لك غاليتي للمرور الكريم ولتلبية الدعوة لقد اسعدني دلك حقا
    هلا والف مرحبا بك غاليتي نورت الموضوع بمرورك
    بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الكيب
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    missing heart, ‏19 ديسمبر 2017 على 21:15
    #11
  12. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    انت وكلامك كل الروعة غاليتي وعيونك الجميلة لدا ترين كل شيء جميل
    الله يبارك فعمرك ان شاء الله ،ارواحي انت ومريومة فالعطلة هدي ان شاء الله واستمتعا معي ونهبلكم واااااااااا
    اعرف انك تحبين الطبيعة وتريحك خير من شي عباد لدا اردت ان تري هدا لترتاحي وان قليلا
    كلامك شرف لي غاليتي ،والله يسلمك ويعافيك يارب
    كل الشكر لك غاليتي للمرور الكريم ولتلبية الدعوة لقد اسعدني دلك حقا
    هلا والف مرحبا بك غاليتي نورت الموضوع بمرورك
    بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الكيب
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
    missing heart, ‏19 ديسمبر 2017 على 21:19
    #12
  13. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ما شاء الله حديقة راااائعة
    وتصوير رائع نقل لنا كل التفاصيل الدقيقة
    سلمت الايادي فعلا بيت بكل الالوان الخريفية الرائعة

    اعجبني التصوير بارك الله فيك
    احترامي وتقديري
     
    حلم كبير, ‏19 ديسمبر 2017 على 21:27
    #13

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