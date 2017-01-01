إقتباس لمشاركة لؤلؤة قسنطينة: السلام عليكم

ماشاء الله وتبارك الرحمن

حقا إن العيش وسط أحضان الطبيعة لأمر مدهش ورائع

بارك الله فيك غاليتي شيماء على الصور الرائعة والمنعشة

التي تجعلنا نحب الطبيعة أكثر وتزيدنا طموحا واملا في الغد الجديد

بحيث نبني أحلامنا شيئا فشيئا تماما كما تكبر النباتات والثمار

شكرا حبيبتي ربي يحفظك

تحياتي ​ إضغط للتوسيع...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله يبارك فعمرك ان شاء الله ،شوفي ادا تجي عندي ايامات في العطلة وترتاحي نفسيا ان شاء الله مرحبا ههههههههههههه

اجل وهو كدلك والله غاليتي ،لدا اعشق بيتنا لاني احب الطبيعة وهي موجودة فيه واحب الوانه في هدا الوقت وخاصة الخريف يعني لاحول ولا قوة الا بالله

وفيك بارك الرحمن غاليتي ،انتم كل الروعة غاليتي ،اعرف انك تحبين الطبيعة وتنعشك لدا اردت ان تري هدا لتنتعشي قليلا فقد اصبحتي كسولة قليلا وتكادين تخطفين لقب الكسل مني ولن اسمح بهدا ههههههههههههههههههه

نسيتي البشماق نظن ،بطلت نقلبها نقطعلك شعرك استغنيت على البشماق

كل الشكر لك غاليتي للمرور الكريم ولتلبية الدعوة لقد اسعدني دلك حقا

هلا والف مرحبا بك غاليتي نورت الموضوع بمرورك

بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الكيب

تحياتي احترامي وتقديري

في امان الله وحفظه​