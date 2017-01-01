شا راه صاري في جوامعنا * مشاركتي في مسابقة مميزون *

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الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة جليلوس, ‏19 ديسمبر 2017 على 09:54.

  1. جليلوس

    جليلوس
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    منتدى المرحلة الإبتدائية     طاقم المشرفين

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    [​IMG]
    هالاااو :cool::kiss:
    خاوتي خياتي كي صبحتوو ان شاء الله بخير
    جيت اليوم نفرغ قلبي ... لي تعمر كي صندوG البوشطا:unsure::unsure: هههههه[​IMG][​IMG]
    ولا خلينا نقولو قلة حياء و لا مبالاة عندنا[​IMG][​IMG]
    أول شيء يقابلنا في باب الجامع (( رجاءا اغلقو الهواتف النقالة ))
    يعنى بيت المولى سبحانه و تعالى و نزيدو نترجاوهم ، معليش ماشى خسارة فى العربى
    يدخل الواحد يصلى تحية المسجد و لى قدامو راه يحكى فى البورطابل اتخيلو معايا[​IMG] والله عيب[​IMG]
    تسهى فى الصلاة و تخرج من التركيز تاعك ، لا علينا نبعدو عليه و نعاودو الصلاة من جديد [​IMG]
    السبورة الالكترونية لأوقات الصلوات زادو فيها اغلقوا الهواتف من فضلكم
    فى كل زاوية من زوايا المسجد لافتة عملاقة احترمو المسجد و أغلقو هواتفكم النقالة
    الامام قبل ان يقيم الصلاة ينوه و يأكد ، اغلقو الهواتف جزاكم الله خيرا
    و قامت الصلاة و خيم السكون فى المسجد
    و فجأة
    Alors On Dance

    [​IMG][​IMG]
    بيزااار والله بصح الغريب في الأمر أنو السيد لى صونا عندو البورتابل توقف عن الصلاة
    و خبر المتصل بيه يعاودلو من بعد على خاطر راه يصلى و من بعد كمل سجد نورمال [​IMG][​IMG]
    و الله يا خاوتى ما نزيد عليكم حرف هاذا واش صار [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    طبعا السيد هذا بعد الصلاة نال جزاء و قدر كبير من الانتقادات
    و كاين لى وصل بيه الامر و دخل معاه فى مشادات كلامية ( الله يغفر و يهدى الجميع ) صراحة يستاهل
    [​IMG]
    هذا ماشى عيب ؟ يعنى واحد يذكر و يخشع لمولاه و الآخر عكس التيار !!!
    واش الزمان هذا لى رانا عايشين فيه ، واش فيها كى الانسان يغلق البياااع تاعو كيما تقول جداتي 10 دقايق و لا ربع ساعة
    راح يغرقو البوابير تاعو لوكان يطفي البورطابل ؟
    الله يهدى الجميع ، قولو آمين

    نروحو للدوزيام بارتي :cautious::cautious:

    مصلى النساء
    فى صلاة الجمعة الماضية ، و قبل ما تقوم الصلاة يعنى فى الدرس
    تدخل واحد من القائمين على المسجد و همس فى أذن الامام
    الامام بحكم أنه ما يقدرش يدخل للمصلى تاع النساء تكلم فى الميكروفون و قال
    " يرجى من الأخوات فى المصلى النسائى الالتزام بالصمت "
    على خاطر جاتو شكوة من عند احدى الأخوات لى مكلفة بالمدرسة النسائية
    و متطوعة فى تسيير المصلى النسائى بالضجيج لى يعملو فيه النسوة
    معروف من نهار خلقت الدنيا بلى النساء ما يتحكموش فى لسانهم
    يعنى تلقاهم فى الأعراس يتكلمو فى الحافلة يهدرو ، فى السوق يقرعجو ... الخ
    بصح كى وصلت الأمور هاذى فى المسجد ما بقاتش هدرة
    سبحان الله العظيم يا حواء أنتى جاية تصلى و لا جاية تحكى على واش طيبتى و واش قالت جارتك
    و واش دارت الكنة وعجوزتها و وليد فلانة تزوج ولوخرا طلق و و و ... الخ
    ياخي دارك اولى بيك ... أمور كيما هاذى أصلا ماشى مليحة فما بالك فى بيت ربى
    أكيد كاينة ناس خاشعة فى الصلاة و لا مركزة مع الدرس
    و لى قاعدة تقرعج و طارحة لسانها تشوش عليهم
    هذا ماشى حرام هذا ؟؟!!
    [​IMG]
    أكيد أنتوما تانى سمعتو على ظاهرة من هذا النوع
    ها راه ليكم الخط -_- انااا عيييت من راسي
    راه عندي مواضيع راسك يحبس منهم
    خلوني نبرا ونجيبلكم الجديد
    جليلوس

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏19 ديسمبر 2017 على 18:16
    Malika Tlm, hakim story و ميسم منصور معجبون بهذا.
    جليلوس, ‏19 ديسمبر 2017 على 09:54
    #1
  2. جليلوس

    جليلوس
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة الإبتدائية     طاقم المشرفين

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    وين راكم يااااو ؟؟؟
     
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    جليلوس, ‏19 ديسمبر 2017 على 17:13
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    مساء الفل
    اخي ديرلنا اشارات باش نعرفوا بالموضوع
    واش نقولك ياخويا التبهديييل راه صاري
    والله مليحة هذي يرد علي صاحبوا ويولي يكمل صلاتوا :mad:عيب وحرام عليه
    تعرف مرات نخس الناس جاهلين ولا يتعمدوا الجهل فكل مكان كاتبين الهاتف النقال غلقوه وهو ما حابسيييين الله يهديهم
    اما عن حواء هههههه واش من صلاة وخشوع معاهم تعرف خويا انا علي جالهم قطعت الصلاة في المسجد :mad::mad:الامام يخطب وهو ما الهدرة والشياخات وكان تقولهم كلمة تحصل معاهم اميات
    المسجد مكان مقدس لازمنا نحتارموه
    الله يهديهم
    الله يهديهم
    تحياتي اخي
    ناس يعوقوووك:cry:
     
    جليلوس معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏19 ديسمبر 2017 على 17:48
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا بأخي جليل
    و الله عندك حق اللافتات نتاع الهاتف في كل مكان و لاحياة لمن تنادي
    لكن لو يكون رايح يخل على مسؤوةل كبير آآآ تماك يتفكر الهاتف و يغلقه
    أو يرجعه على الصامت خوفا من المسؤول
    مرة عندنا في المسجد ثلينا على أنغام شاكيرا و السيد ما قدرش يدخل جد يده في جيبه و يبلع
    الهاتف يعني كلش نفهموا فيه إلا أحكام العبادة اللي فيها تحكمنا البراءة و نولوا ماناش فاهمين أو ناسيين
    بلا ما تنسى خويا جليل الناس اللي تدخل للجامع بكري بصضح تحكم الأماكن الاستراتيجية نتاع المراقبة
    عند الباب أو عند السواري و يبقى يقرعج على لي داخل في الجامع
    و زيد الحكايات نتاع الأسواق في المساجد و التثاؤب و مشكل المدفأة كاين لي يحسب روحه في داره
    تلقاه ممدود و زاد مكسل رجليه و يسجن فيهم او تلقاه تنشف في تقاشيره
    و الكارثة في نظافة المطاهر الله المستعان بلا ما نزيد نشرح


    يعطيك الصحة جليلو موضوع في الصميم
     
    جليلوس معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏19 ديسمبر 2017 على 18:14
    #4
  5. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    المسجد وحكاياتو
    القاوري يدخل للكنيسة في ابهى حلة
    الكوستيم الكرافاطة مرتو كيف كيف لباس كي شغل محترم الولاد كيف كيف
    وحنا يجيب معاه الروائح الكريهة واولها ريحة الدخان
    وهذي اللافتة اللي راني خايف يجي وقت ويديروها (ممنوع التدخين )
    والشمة ياحبيبي تدخل للمايضة تلقى اشكال واحجام الله يعفو قلبك يوجعك
    نجيو للفوضى اللي مصدرها
    الاطفال والنساء والشيوخ يعني راسك يحبس وكثيرة هي المرات اللي الامام يهيج فيها ويعيط عليهم لكن لاحياة لمن تنادي الا فئة قليلة من الناس يعرفو قيمة المكان الله يهدي الجميع شكرا وان شاء الله في ميزان حسناتك
     
    hakim story, ‏19 ديسمبر 2017 على 18:17
    #5
  6. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الامين محمد, ‏19 ديسمبر 2017 على 18:19
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    نقاط الجوائز:
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    الجزائر الحبيبة
    @ميلينا
    @Malika Tlm
    @Twinkle Stars
    @لؤلؤة قسنطينة
    @قمر الوادي
    @Soumia hadj mohammed
    @chirine zina
    @قلم مغرور
    @ملامح شاعر
    @صمت المشاعر
    @ربي اغفرلي
    @بشرى ملاك
    @الصحافية الساخرة
    @السحاب العابر
    @الأزرق الملكي
    @حلم كبير
    @rycerz
    @سلام نفسي[/US
    @*حزن النبلاء*
    @طيب الكلام
    @أم ياسمينdz
    @habchisalaheddin
    @آمِيْرَتُه
    @الأفق البعيد
    @عآشقة الجنـة
    @يزيد 05
    @أم منيــــــر
     
    جليلوس معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏19 ديسمبر 2017 على 18:19
    #7
  8. جليلوس

    جليلوس
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة الإبتدائية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    ها بن عمي نهار كامل هادا وين تبانو
    قليع قلبي قريب ندبت على هاد الموضوع وسوبريميتو واااااع

    اودي لا حياة لمن تنادي ... واش يجيك من شعب يدير سالفي في الجامع
    الإمام يخطب وهوما يمنشرو في لي قاعد قدامهم اودي شا نقول وشا نخلي
    قلبي تعمر قتلكم راه كيما صندوق البوشطا :'(

    قلبي تعوق ماشي مخي :cry::cry:

    فرحتيني بمرورك خيتوو يعطيك الصحيتووو
    شابو بوغ توا :cool::cool:
     
    جليلوس, ‏19 ديسمبر 2017 على 18:21
    #8

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