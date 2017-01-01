شا راه صاري في جوامعنا * مشاركتي في مسابقة مميزون *

هالاااو خاوتي خياتي كي صبحتوو ان شاء الله بخير جيت اليوم نفرغ قلبي ... لي تعمر كي صندوG البوشطا هههههه ولا خلينا نقولو قلة حياء و لا مبالاة عندنا أول شيء يقابلنا في باب الجامع (( رجاءا اغلقو الهواتف النقالة )) يعنى بيت المولى سبحانه و تعالى و نزيدو نترجاوهم ، معليش ماشى خسارة فى العربى يدخل الواحد يصلى تحية المسجد و لى قدامو راه يحكى فى البورطابل اتخيلو معايا والله عيب تسهى فى الصلاة و تخرج من التركيز تاعك ، لا علينا نبعدو عليه و نعاودو الصلاة من جديد السبورة الالكترونية لأوقات الصلوات زادو فيها اغلقوا الهواتف من فضلكم فى كل زاوية من زوايا المسجد لافتة عملاقة احترمو المسجد و أغلقو هواتفكم النقالة الامام قبل ان يقيم الصلاة ينوه و يأكد ، اغلقو الهواتف جزاكم الله خيرا و قامت الصلاة و خيم السكون فى المسجد و فجأة Alors On Dance بيزااار والله بصح الغريب في الأمر أنو السيد لى صونا عندو البورتابل توقف عن الصلاة و خبر المتصل بيه يعاودلو من بعد على خاطر راه يصلى و من بعد كمل سجد نورمال و الله يا خاوتى ما نزيد عليكم حرف هاذا واش صار طبعا السيد هذا بعد الصلاة نال جزاء و قدر كبير من الانتقادات و كاين لى وصل بيه الامر و دخل معاه فى مشادات كلامية ( الله يغفر و يهدى الجميع ) صراحة يستاهل هذا ماشى عيب ؟ يعنى واحد يذكر و يخشع لمولاه و الآخر عكس التيار !!! واش الزمان هذا لى رانا عايشين فيه ، واش فيها كى الانسان يغلق البياااع تاعو كيما تقول جداتي 10 دقايق و لا ربع ساعة راح يغرقو البوابير تاعو لوكان يطفي البورطابل ؟ الله يهدى الجميع ، قولو آمين نروحو للدوزيام بارتي مصلى النساء فى صلاة الجمعة الماضية ، و قبل ما تقوم الصلاة يعنى فى الدرس تدخل واحد من القائمين على المسجد و همس فى أذن الامام الامام بحكم أنه ما يقدرش يدخل للمصلى تاع النساء تكلم فى الميكروفون و قال " يرجى من الأخوات فى المصلى النسائى الالتزام بالصمت " على خاطر جاتو شكوة من عند احدى الأخوات لى مكلفة بالمدرسة النسائية و متطوعة فى تسيير المصلى النسائى بالضجيج لى يعملو فيه النسوة معروف من نهار خلقت الدنيا بلى النساء ما يتحكموش فى لسانهم يعنى تلقاهم فى الأعراس يتكلمو فى الحافلة يهدرو ، فى السوق يقرعجو ... الخ بصح كى وصلت الأمور هاذى فى المسجد ما بقاتش هدرة سبحان الله العظيم يا حواء أنتى جاية تصلى و لا جاية تحكى على واش طيبتى و واش قالت جارتك و واش دارت الكنة وعجوزتها و وليد فلانة تزوج ولوخرا طلق و و و ... الخ ياخي دارك اولى بيك ... أمور كيما هاذى أصلا ماشى مليحة فما بالك فى بيت ربى أكيد كاينة ناس خاشعة فى الصلاة و لا مركزة مع الدرس و لى قاعدة تقرعج و طارحة لسانها تشوش عليهم هذا ماشى حرام هذا ؟؟!! أكيد أنتوما تانى سمعتو على ظاهرة من هذا النوع ها راه ليكم الخط -_- انااا عيييت من راسي راه عندي مواضيع راسك يحبس منهم خلوني نبرا ونجيبلكم الجديد جليلوس