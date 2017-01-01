شا راه صاري في جوامعنا * مشاركتي في مسابقة مميزون *

المسجد وحكاياتو

القاوري يدخل للكنيسة في ابهى حلة

الكوستيم الكرافاطة مرتو كيف كيف لباس كي شغل محترم الولاد كيف كيف

وحنا يجيب معاه الروائح الكريهة واولها ريحة الدخان

وهذي اللافتة اللي راني خايف يجي وقت ويديروها (ممنوع التدخين )

والشمة ياحبيبي تدخل للمايضة تلقى اشكال واحجام الله يعفو قلبك يوجعك

نجيو للفوضى اللي مصدرها

الاطفال والنساء والشيوخ يعني راسك يحبس وكثيرة هي المرات اللي الامام يهيج فيها ويعيط عليهم لكن لاحياة لمن تنادي الا فئة قليلة من الناس يعرفو قيمة المكان الله يهدي الجميع شكرا وان شاء الله في ميزان حسناتك ​