وين وصلوا جوامعنا يا لطيف !!

السلام عليكم

خاوتي كيراكم ان شاء الله بخير

صحا رمضانكم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

بعد مدة من الغياب عن كتابة المواضيع في هذا القسم المميز

و اليوم رانى جيت شوية مقلق من وحد العادة

ولا خلينا نقولو قلة حياء و لا مبالاة عندنا

ندخلو فى صلب الموضوع بدون مقدمات مملة

أول شيء يقابلنا فى الباب تاع المسجد (( رجاءا اغلقو الهواتف النقالة ))

يعنى بيت المولى سبحانه و تعالى و نزيدو نترجاوهم ، معليش ماشى خسارة فى العربى



يدخل الواحد يصلى تحية المسجد و لى قدامو راه يحكى فى البورطابل والله عيب

تسهى فى الصلاة و تخرج من التركيز تاعك ، لا علينا نبعدو عليه و نعاودو الصلاة من جديد

السبورة الالكترونية لأوقات الصلوات زادو فيها اغلقوا الهواتف من فضلكم

فى كل زاوية من زوايا المسجد لافتة عملاقة احترمو المسجد و أغلقو هواتفكم النقالة

الامام قبل ان يقيم الصلاة ينوه و يأكد ، اغلقو الهواتف جزاكم الله خيرا

و قامت الصلاة و خيم السكون فى المسجد

و فجأة

Alors On Dance





غريبة طبعا بصح الأكثر غرابة فى الأمر أنو السيد لى صونا عندو البورطابل توقف عن الصلاة

و خبر المتصل بيه يعاودلو من بعد على خاطر راه يصلى و من بعد كمل سجد نورمال

و الله يا خاوتى ما نزيد عليكم حرف هاذا واش صار



طبعا السيد هذا بعد الصلاة نال جزاء و قدر كبير من الانتقادات و كاين لى وصل بيه الامر و دخل معاه فى مشادات كلامية

( الله يغفر و يهدى الجميع ) صراحة يستاهل

هذا ماشى عيب ؟ يعنى واحد يذكر و يخشع لمولاه و الآخر عكس التيار !!!

واش الزمان هذا لى رانا عايشين فيه ، واش فيها كى الانسان يغلق الهاتف تاعو 10 دقايق و لا ربع ساعة

راح يغرقو السفن تاعو لوكان يغلق البورطابل ؟

الله يهدى الجميع ، قولو آمين

نروحو للجزء الثانى تاع الموضوع

مصلى النساء

فى صلاة الجمعة الماضية ، و قبل ما تقوم الصلاة يعنى فى الدرس

تدخل واحد من القائمين على المسجد و همس فى أذن الامام

الامام بحكم أنه ما يقدرش يدخل للمصلى تاع النساء تكلم فى الميكروفون و قال

" يرجى من الأخوات فى المصلى النسائى الالتزام بالصمت "

على خاطر جاتو شكوة من عند احدى الأخوات لى مكلفة بالمدرسة النسائية

و متطوعة فى تسيير المصلى النسائى بالضجيج لى يعملو فيه النسوة

معروف من نهار خلقت الدنيا بلى النساء ما يتحكموش فى لسانهم

يعنى تلقاهم فى الأعراس يتكلمو فى الحافلة يقرضو ، فى السوق يقرعجو ... الخ

بصح كى وصلت الأمور هاذى فى المسجد ما بقاتش هدرة

سبحان الله العظيم يا حواء أنتى جاية تصلى و لا جاية تحكى على واش طيبتى و واش قالت جارتك

و واش عملت الكنة و و و ... الخ

ياخي دارك اولى بيك ... أمور كيما هاذى أصلا ماشى مليحة فما بالك فى بيت ربى

أكيد كاينة ناس خاشعة فى الصلاة و لا مركزة مع الدرس

و لى قاعدة تقرعج و طارحة لسانها تشوش عليهم

هذا ماشى حرام هذا ؟؟!!

والاغرب في الامر امس اما المسجد حذر الاخوات ان يلتزمن بالانصات للقرآن

لانو شكات المتكفلة بالمصلى انهم يحملون المصاحف يبحثون اين هو الامام في اي صفحة واين وصل واين سجدة واين الحزب ... ويشوشون على الاخريات

أكيد أنتوما تانى سمعتو على ظاهرة من هذا النوع

نخليلكم الدالة تناقشونا و تعطونا رايكم على الظاهرة السيئة هاذى

آسف على الاطالة

اخوكم جليلوس ​