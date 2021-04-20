وين وصلوا جوامعنا يا لطيف !!

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,098
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم
خاوتي كيراكم ان شاء الله بخير
صحا رمضانكم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
بعد مدة من الغياب عن كتابة المواضيع في هذا القسم المميز
و اليوم رانى جيت شوية مقلق من وحد العادة
ولا خلينا نقولو قلة حياء و لا مبالاة عندنا
ندخلو فى صلب الموضوع بدون مقدمات مملة
أول شيء يقابلنا فى الباب تاع المسجد (( رجاءا اغلقو الهواتف النقالة ))
يعنى بيت المولى سبحانه و تعالى و نزيدو نترجاوهم ، معليش ماشى خسارة فى العربى

يدخل الواحد يصلى تحية المسجد و لى قدامو راه يحكى فى البورطابل والله عيب
تسهى فى الصلاة و تخرج من التركيز تاعك ، لا علينا نبعدو عليه و نعاودو الصلاة من جديد
السبورة الالكترونية لأوقات الصلوات زادو فيها اغلقوا الهواتف من فضلكم
فى كل زاوية من زوايا المسجد لافتة عملاقة احترمو المسجد و أغلقو هواتفكم النقالة
الامام قبل ان يقيم الصلاة ينوه و يأكد ، اغلقو الهواتف جزاكم الله خيرا
و قامت الصلاة و خيم السكون فى المسجد
و فجأة
Alors On Dance


غريبة طبعا بصح الأكثر غرابة فى الأمر أنو السيد لى صونا عندو البورطابل توقف عن الصلاة
و خبر المتصل بيه يعاودلو من بعد على خاطر راه يصلى و من بعد كمل سجد نورمال
و الله يا خاوتى ما نزيد عليكم حرف هاذا واش صار

طبعا السيد هذا بعد الصلاة نال جزاء و قدر كبير من الانتقادات و كاين لى وصل بيه الامر و دخل معاه فى مشادات كلامية
( الله يغفر و يهدى الجميع ) صراحة يستاهل
هذا ماشى عيب ؟ يعنى واحد يذكر و يخشع لمولاه و الآخر عكس التيار !!!
واش الزمان هذا لى رانا عايشين فيه ، واش فيها كى الانسان يغلق الهاتف تاعو 10 دقايق و لا ربع ساعة
راح يغرقو السفن تاعو لوكان يغلق البورطابل ؟
الله يهدى الجميع ، قولو آمين
نروحو للجزء الثانى تاع الموضوع
مصلى النساء
فى صلاة الجمعة الماضية ، و قبل ما تقوم الصلاة يعنى فى الدرس
تدخل واحد من القائمين على المسجد و همس فى أذن الامام
الامام بحكم أنه ما يقدرش يدخل للمصلى تاع النساء تكلم فى الميكروفون و قال
" يرجى من الأخوات فى المصلى النسائى الالتزام بالصمت "
على خاطر جاتو شكوة من عند احدى الأخوات لى مكلفة بالمدرسة النسائية
و متطوعة فى تسيير المصلى النسائى بالضجيج لى يعملو فيه النسوة
معروف من نهار خلقت الدنيا بلى النساء ما يتحكموش فى لسانهم
يعنى تلقاهم فى الأعراس يتكلمو فى الحافلة يقرضو ، فى السوق يقرعجو ... الخ
بصح كى وصلت الأمور هاذى فى المسجد ما بقاتش هدرة
سبحان الله العظيم يا حواء أنتى جاية تصلى و لا جاية تحكى على واش طيبتى و واش قالت جارتك
و واش عملت الكنة و و و ... الخ
ياخي دارك اولى بيك ... أمور كيما هاذى أصلا ماشى مليحة فما بالك فى بيت ربى
أكيد كاينة ناس خاشعة فى الصلاة و لا مركزة مع الدرس
و لى قاعدة تقرعج و طارحة لسانها تشوش عليهم
هذا ماشى حرام هذا ؟؟!!
والاغرب في الامر امس اما المسجد حذر الاخوات ان يلتزمن بالانصات للقرآن
لانو شكات المتكفلة بالمصلى انهم يحملون المصاحف يبحثون اين هو الامام في اي صفحة واين وصل واين سجدة واين الحزب ... ويشوشون على الاخريات
أكيد أنتوما تانى سمعتو على ظاهرة من هذا النوع
نخليلكم الدالة تناقشونا و تعطونا رايكم على الظاهرة السيئة هاذى
آسف على الاطالة
اخوكم جليلوس
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,585
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته
جزاك الله خيرا
والله فعلا واش قلت الجوامع عادت لعب البعض الناس ربي يهديهم تلقاهم حتى يحكو ويقصرو والأمام يتحدث قبل التراويح جاتهم نورمال وتاني دراري صغار يديرو حالة اما بخصوص نساء حدث ولا حرج 🙄 كاين حتى لي تجي تبيع والله شفتهم بعيني وصدمت مالقيت واش نقول وخلي على المراهقات لي يتلقاو باش يقصرو ويضحكو وديفوا يخرجو من جامع ويقعدو يدور برا ودارهم في بالهم راهم يصلو والله تخير انا شخصيا كنت نروح نصلي صلاة تراويح في جامع مي عندي سنوات ملي حبست بسكو والله مايخلوك تخشع في صلاتك من القصرة والضحك وتاني مرأة أحب إليها تصلي في بيتها وانا حمد لله قبل زواجي كنت نصلي بالمصحف مع ماما وخياتي وضرك بحكم عجوزتي حافضة لكتاب الله هي لي تصلي بينا في دار الا انو اكيد نصلو في نفس صف لانو مرأة متوليش كما امام مهم رحمة ربي والله خير من نروح وتضيع صلاتي لاخشوع لاوالو
بوركت اخي موضوع قيم
 
Oussama.GF

Oussama.GF

:: نجم اللمة::
إنضم
5 مارس 2015
المشاركات
12,154
النقاط
3,357
العمر
19
محل الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
سلام عليكم
صح رمضانكم وصح فطوركم خاوتي تصومو بخي وعافية نشاله
مرحبا خويا جليلوس بيك من جديد هنا تعجبني كي تبدا تحكينا حكاية
بسمله بخصوص وش قلت
راه صاري اكثر من هاتف محمول
ناس تجيب هاتف تاعها لمسجد معاها معندوش حتى سبب لإحضاره برك يجيبو ومشكل كاين لي يبقا يخدم بيه في مسجد مثلا فيسبوك ومسنجر تسمع اصوات تاعهم لاحياة لمن تنادي
ربي ييهدي وخلاص وزيد كاينة ظاهرة اخرى حبيت نحكي عليها في موضوع وحدو لكن كي عاد جبت موضوع مسجد لي هي اطفال صغار احضارهم الى مسجد وتركهم
كاين لي مش سامع بوليدو وش راه يدير في مسجد يعني يطلق على هواه وخلاص ويثلك درك يتربا ياخي كون متربيهش انت مراحش يتربا ولد لازم تحرص عليه
نشوفهم يخلو ولادهم في صف. اخير يضحكو ويعيطو تقول رانا في سوق ربي يهدي وعند نهاية اي صلاة شغل مدرنا والو امام يقول كلمة زوج وغاشي هيه هيه كلمة دخلت من خرجت من وايضا بخصوص نسوة تصرا بكثرة ومزالهت لحد الان
لي مش قادرة تحكم في روحها لاه تجي تفسد صلاة على اخرين كاين لي خاشعين لربي وحابين يدو اجر لاه يجو هادو "البنات غير ملتزمات " باستقامة في صلاة شدي داركم بزايدلك مرانش فاتحين قهوة باش تشيخو في بيت ربي
والله وش نقولك خويا جليلوس ربي يهدي وخلاص ناس تبدلت تبدلت بزاااف على بكري لي تنصحو درك يقلك خلي نصيحتك ليك واخدم بيها نتا
وربي يهدينا كامل على كل حال
صحيت خويا
 
Skor m@k

Skor m@k

:: عضو شرفي::
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,487
النقاط
2,901
السلام عليكم
الله الله طل علينا رمضان وجاليلوس ههههه
مرحبا بك في دارك خويا 😍😍
هذي في كل جامع تلقاها علبالك واش خص مع الشعب هذا تاعنا انو الامام يجوز على كل واحد يسلملو على راسو ويقولو الى تحبني أغلق البرتابل ويزيد يمدو خمسالاف قيس ما يشري بيها شاربات وياربي الى يغلقو هههههه
هي الاحترام هذا هو في حد ذاتو تربية الى مكانش مربي مع مكان محترم كالمسجد باين عليه ماشي مربي
لكن حنا يلزمنا القزولة عن الباب
يكلفو واحد ڨاباري عند الباب بڨلوزة فيها ميترا ونص لي يدخل يقولو كلام معسل يجبدلو الجد السابع وبعطيه وبضربة للرجلين ممبعد يختمهالو بطفي برتابلك
هناك تشوف الشعب كيفاه يتزڨم 👊👊
أما من ناحية الهدرة تاع النساء هههههه
آك علبالك بالعين كاسيطات في كرشهم
كامل هكذا الا من رحم ربي
حنا المساجد تقريبا الاطاج الثاني لي فيه النساء ويكون مطل على القاعة الرئيسة سافيك مفتوح مغطي بليزار برك
ياودي تسمع تقول خلية نحل راهي هناك
ولا هذاك لي يبيع في الاسواق الدواء يبدى يعيط وماتفهموش واش يقول
دوا تاع لقمل تاع النمل تاع الشجر ولحجر ووووو ههههه
هكذاك النساء الله غالب عليهم عندهم حل واحد لازم مايتلاقاوش بيناتهم كامل ههههه
واقيل راني هدرت بزاف اكثر منك ههههه
ايا خويا جاليلوس ان شاء الله وتكون بخير وكل العائلة
صح فطورك 😍
 
sana barhoumi

sana barhoumi

:: عضو مُشارك ::
إنضم
1 فيفري 2020
المشاركات
463
النقاط
521
العمر
20
محل الإقامة
Sétif
الجنس
أنثى
هناك المصحف الإلكتروني يمكن من خلاله متابعة قراءة الإمام دون الحاجة للتصفح للمصحف الورقي

وبالطبع في الهاتف فما mode avion

يعني حتى لو قلنا ساعة بالمسجد (صلاة جمعة) أو ساعة ونصف (دروس أو حفض قرأن بالمسجد)

فليغضب الطرف المقابل ما فيها شيء لو أعلمته كنت في صلاة

والصلاة إلتزام

فليس المسجد مجلس نميمة وغيبة أو مرتع للاولاد الصغار الغير مميزين لإفساد صلاة الكبار
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,250
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

صح كي راهم يروحو للصلاة وقلبهم عالبورطابل علاه يروحو اصلا يريحو في الدار ويكلمو.
قلة وعي وأخلاق
انو يدي الذنوب ويزيد يشوش عالمصلين.
والنساء كاين نساء مهمش تاع جامع
مازالت ماش واعية بالهدف لي تحققو من صلاتها فالمسجد .مازالت فاهمة بلي تصلي تحكي حكايات الدنيا التافهة ولاتمنشر في جارتها وكاين لي تقول نروح نصلي باه نهبط الماكلة ولاتحوس شوي
يعني مازالت مافاهماش قيمة الصلاة في المسجد .

اخيرا ربي يهدينا ويصلح حالنا
الواحد يروح يدي الاجر يفسدو بتصرفات لاعلاقة.
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,098
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال صانعة الإبتسامة:
وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته
جزاك الله خيرا
والله فعلا واش قلت الجوامع عادت لعب البعض الناس ربي يهديهم تلقاهم حتى يحكو ويقصرو والأمام يتحدث قبل التراويح جاتهم نورمال وتاني دراري صغار يديرو حالة اما بخصوص نساء حدث ولا حرج 🙄 كاين حتى لي تجي تبيع والله شفتهم بعيني وصدمت مالقيت واش نقول وخلي على المراهقات لي يتلقاو باش يقصرو ويضحكو وديفوا يخرجو من جامع ويقعدو يدور برا ودارهم في بالهم راهم يصلو والله تخير انا شخصيا كنت نروح نصلي صلاة تراويح في جامع مي عندي سنوات ملي حبست بسكو والله مايخلوك تخشع في صلاتك من القصرة والضحك وتاني مرأة أحب إليها تصلي في بيتها وانا حمد لله قبل زواجي كنت نصلي بالمصحف مع ماما وخياتي وضرك بحكم عجوزتي حافضة لكتاب الله هي لي تصلي بينا في دار الا انو اكيد نصلو في نفس صف لانو مرأة متوليش كما امام مهم رحمة ربي والله خير من نروح وتضيع صلاتي لاخشوع لاوالو
بوركت اخي موضوع قيم
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ياودي عند الرجال حدث ولا حرج تلقاهم مجمعين يشوفوا لي داخل ويبداو يطبعوا فالارشيف تاعه شكون وولد من وشا لابس متزوج مطلق شا يخدم اقسم بالله تحير تفوت عليهم يكيلوووك بالغرام يا بن جايين تصلوا ولا توزنوا في عباد ربي هادا غ القليل وماخفي كان اعظم والله
صح والله رجع الجامع كي الحمام عند النسا لا حيا لا حشمة لي تبيع ولي تجمع وتقطع ولي تشكي وتبكي ولي تخطب وووو يا حسراه لساناتنا لازم يكسلوهم في لوطوروت ويمشوا عليهم اللواطا ويا ربي يلا تربينا
درتي مزية والله وصلاة المرا خيرليها في بيتها ماشاء الاه عليكم ربي يثبتكم اختي ... وشكرا لمرورك وماتتنوايش مني وراكي عارفة علاه وصحا فطوركم
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,098
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال Oussama.GF:
سلام عليكم
صح رمضانكم وصح فطوركم خاوتي تصومو بخي وعافية نشاله
مرحبا خويا جليلوس بيك من جديد هنا تعجبني كي تبدا تحكينا حكاية
بسمله بخصوص وش قلت
راه صاري اكثر من هاتف محمول
ناس تجيب هاتف تاعها لمسجد معاها معندوش حتى سبب لإحضاره برك يجيبو ومشكل كاين لي يبقا يخدم بيه في مسجد مثلا فيسبوك ومسنجر تسمع اصوات تاعهم لاحياة لمن تنادي
ربي ييهدي وخلاص وزيد كاينة ظاهرة اخرى حبيت نحكي عليها في موضوع وحدو لكن كي عاد جبت موضوع مسجد لي هي اطفال صغار احضارهم الى مسجد وتركهم
كاين لي مش سامع بوليدو وش راه يدير في مسجد يعني يطلق على هواه وخلاص ويثلك درك يتربا ياخي كون متربيهش انت مراحش يتربا ولد لازم تحرص عليه
نشوفهم يخلو ولادهم في صف. اخير يضحكو ويعيطو تقول رانا في سوق ربي يهدي وعند نهاية اي صلاة شغل مدرنا والو امام يقول كلمة زوج وغاشي هيه هيه كلمة دخلت من خرجت من وايضا بخصوص نسوة تصرا بكثرة ومزالهت لحد الان
لي مش قادرة تحكم في روحها لاه تجي تفسد صلاة على اخرين كاين لي خاشعين لربي وحابين يدو اجر لاه يجو هادو "البنات غير ملتزمات " باستقامة في صلاة شدي داركم بزايدلك مرانش فاتحين قهوة باش تشيخو في بيت ربي
والله وش نقولك خويا جليلوس ربي يهدي وخلاص ناس تبدلت تبدلت بزاااف على بكري لي تنصحو درك يقلك خلي نصيحتك ليك واخدم بيها نتا
وربي يهدينا كامل على كل حال
صحيت خويا
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والله يا خويا العزيز ماولات الناس تحشم
راهم يجبدوا تليفونات لي داير لايف ولي يصور ولي يسجل ولي داير فيديو مخك يحبس راني هدرت غير شوي لو كان نزيد ليوم مانكملش وزيد كيما قلت لولاد الصغار كون غير جايبينهم والديهم ياحسراه طالقينهم وحدهم مكان ام تنهي ولا اب يربي والله ما عرفنا وين رايحين بهاد العقلية يا ناس هادا بيت ربي اعطوا للمسجد الحرمة تاعه يهديكم ربي ومادابيهم النسا يلا كاش وحدة تشوف في تعليقي غير اقعدي فداركم احسن لك نتي ماهمش طالقينك ماهمش طالقينك .... ربي يهدي ما خلق ويهدينااااا كامل يا ربي رانا مقصرين معاك يا ربي واغفر ليناااا
شكرا لك العزيز على المرور الطيب بوركت
نهاركم مبروك
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,098
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال Skor m@k:
السلام عليكم
الله الله طل علينا رمضان وجاليلوس ههههه
مرحبا بك في دارك خويا 😍😍
هذي في كل جامع تلقاها علبالك واش خص مع الشعب هذا تاعنا انو الامام يجوز على كل واحد يسلملو على راسو ويقولو الى تحبني أغلق البرتابل ويزيد يمدو خمسالاف قيس ما يشري بيها شاربات وياربي الى يغلقو هههههه
هي الاحترام هذا هو في حد ذاتو تربية الى مكانش مربي مع مكان محترم كالمسجد باين عليه ماشي مربي
لكن حنا يلزمنا القزولة عن الباب
يكلفو واحد ڨاباري عند الباب بڨلوزة فيها ميترا ونص لي يدخل يقولو كلام معسل يجبدلو الجد السابع وبعطيه وبضربة للرجلين ممبعد يختمهالو بطفي برتابلك
هناك تشوف الشعب كيفاه يتزڨم 👊👊
أما من ناحية الهدرة تاع النساء هههههه
آك علبالك بالعين كاسيطات في كرشهم
كامل هكذا الا من رحم ربي
حنا المساجد تقريبا الاطاج الثاني لي فيه النساء ويكون مطل على القاعة الرئيسة سافيك مفتوح مغطي بليزار برك
ياودي تسمع تقول خلية نحل راهي هناك
ولا هذاك لي يبيع في الاسواق الدواء يبدى يعيط وماتفهموش واش يقول
دوا تاع لقمل تاع النمل تاع الشجر ولحجر ووووو ههههه
هكذاك النساء الله غالب عليهم عندهم حل واحد لازم مايتلاقاوش بيناتهم كامل ههههه
واقيل راني هدرت بزاف اكثر منك ههههه
ايا خويا جاليلوس ان شاء الله وتكون بخير وكل العائلة
صح فطورك 😍
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خويا العزيز السكر راك حليت الموضوع بوجودك
هههه راك تعرف جليلو خوك معا رمضان توجور حاضر ناظر ... توحشتك جدك وين راك مغيبها ماراكش تبان
والله عندك الحق هادوا خصهم المطرڨ بسكو مايفهموش بالسياسة عند الباب اعطي لجدو طفيه ولا عفط ههههه اقسم بالله حتى الامام ريقو نشف كل وقت يا ناس طفوا تليفوناتكم خلوا شوي وقت معا خالقكم اومبعد الهاو مع الخلق والوا كلي ماهدرش معاهم لا حياة لمن تنادي اما سوق تاجنانت تاع النسا غير مانحكوش عليه بسكو القرمود يطير النرا تهدر يلا ماشي بفمها تهدر بعينيها هههههه ربي يهدي وخلاص
يعطيك الصحة عبد المالك خيي شكرا لك
سلم على العايلة وتصوموا بالصحة والهناء
وصحا فطوركم
 
آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: أستاذة:: عضو شرفي
إنضم
13 جوان 2011
المشاركات
14,390
النقاط
971
محل الإقامة
: ♥ قلب عسكوري ♥
الجنس
أنثى
وعليكم السلام
صحة رمضانك
حرمة المسجد خلاص راحت مبقات لا حرمة لا والو
بحكم جدتي كبيرة كانت تطلب مني نديها تصلي لا علينا والله خطرة حنا نصلو وحد المرأة ولادها يدابزو كل مرة تقطع صلاتها وتروح تسلك وترجع تكمل الصلاة انا عفسو على يدي قريب يطيرولي صباعي و جدتي بلا متعبا كفرت نعم كفرت لأن جهلوها ونزيدك هو يخطب وهو ترضع في بيبي من تم حلفت قتلها غير مصلى منروحلهش قريب نخرج من ملة من جرتهم
 
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