مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك

الامين محمد
:: مراقب عام ::
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قريت كل المشاركات والله كانت ممتازة و مضحكة
جاتني السجاعة باش نكتب و النشتارك
على بالي موش كيما قصصكم بصح مشاركة و اخلاص
هههههههههه
المهم بلاطول حديث واحد نهار كنت في المدينة نمشي
و عقلي هامل و هايم والله ماني عارف وين راني نمشي
يعني الكور يمشي بلا عقل
في لحظة سمعت واح يناديني
كي رفت راسي لقيت خوالي كامل واقفين امامي
اهلاااا بخوالي واش راكم
مح مح سلمت على الاول واش راك خالي لاباس
مح مح سلمت على الزاوج واش راك خالي لاباس
مح مح سلمت على الثالت واش راك خالي لاباس
مح مح سلمت على مرة ( امرأة) واش راكي خالتي حسيت انها ما سلمتش عليا كيما يلزم
منبعد تلفت في خوالي حاب نسقسيهم لقيتهم كااامل يضحكوا و الصغير قريب يطيح بالضحك
واش كاين خوالي كاش ماني عامل
قالولي شكون المرة اللي راك سلمت عليها
تلفت لقيتها رايحة وحدها رايحة تمشي و تتلفت قلت ليهم هي مرت احمد اقصد خالي الكبير
وين رايحة وحدها
قالولي ماهيش مرة خالك هي مرة كانت واقفة حدنا ما نعرفوها ما تعرفنا
يا الحشااايم
هههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههه
ضحكوا عليا حتى تعبوا و انا حشمان قلت دوك تروح تجيبلي راجلها و تقوله هذا سلم عليا خخخخخخخخخخخخخخخخخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقف آخر
عندنا في المسجد نتاع القرية و هو مسجد صغير
كاين شيخ عنده بلاصة يصلي فيها و ما يحبش يلقى فيها واحد
و اذا لقى واحد يزعكه و ينهره
و إذا لقى التتافة محلولة يزعف و يبلعها
واحد الخترة جا مقلق باين مقلق
ممكن مداوس مع مرتو و لا مع اولادو
دخل للجامع و راح لبلاصتو
لقى التاقة مفتوحة
راح جبدها بالزعاف و ضربها و هو يصرخ و يقول
راني نقول لجدكم ما تزيدوش تحلوا جد التاقة هاذي
المهم بلعها بالزعاف لكن ما بلعهاش مليح
قمنا للصلاة و كي ركعنا جات نسمة هوا
فتحت التاقة و الشيخ من الناس اللي كي ترفع من الركوع تقول عليه راه يحارب ولا يشابك
يعني يطلع راسه بسرعة إ]يييييييييييييييه المسكين
يرفع راسوا و يتلاق مع التاقة اللي تفتحت و تعطييييييييييييييه بضربة
حتى سمعناها ههههههههههههه
السيد حبس الصلاة و يبدا يسب فينا كااامل
و يعاود يضرب التاقة و يخرج و هو يسب في التاقة و في اللي خرب فيها خخخخخخخخخخخخخخخخ
و حنا والله بالذراع باش كملنا الصلاة راح كلش لا خشوع و لا تركيز خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
و من هذاك نهار ما فتحناش التاقة و ممكن راح نبنوا فيها حيط هههههههههههههههههههه
جاتني السجاعة باش نكتب و النشتارك
على بالي موش كيما قصصكم بصح مشاركة و اخلاص
هههههههههه
المهم بلاطول حديث واحد نهار كنت في المدينة نمشي
و عقلي هامل و هايم والله ماني عارف وين راني نمشي
يعني الكور يمشي بلا عقل
في لحظة سمعت واح يناديني
كي رفت راسي لقيت خوالي كامل واقفين امامي
اهلاااا بخوالي واش راكم
مح مح سلمت على الاول واش راك خالي لاباس
مح مح سلمت على الزاوج واش راك خالي لاباس
مح مح سلمت على الثالت واش راك خالي لاباس
مح مح سلمت على مرة ( امرأة) واش راكي خالتي حسيت انها ما سلمتش عليا كيما يلزم
منبعد تلفت في خوالي حاب نسقسيهم لقيتهم كااامل يضحكوا و الصغير قريب يطيح بالضحك
واش كاين خوالي كاش ماني عامل
قالولي شكون المرة اللي راك سلمت عليها
تلفت لقيتها رايحة وحدها رايحة تمشي و تتلفت قلت ليهم هي مرت احمد اقصد خالي الكبير
وين رايحة وحدها
قالولي ماهيش مرة خالك هي مرة كانت واقفة حدنا ما نعرفوها ما تعرفنا
يا الحشااايم
هههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههه
ضحكوا عليا حتى تعبوا و انا حشمان قلت دوك تروح تجيبلي راجلها و تقوله هذا سلم عليا خخخخخخخخخخخخخخخخخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقف آخر
عندنا في المسجد نتاع القرية و هو مسجد صغير
كاين شيخ عنده بلاصة يصلي فيها و ما يحبش يلقى فيها واحد
و اذا لقى واحد يزعكه و ينهره
و إذا لقى التتافة محلولة يزعف و يبلعها
واحد الخترة جا مقلق باين مقلق
ممكن مداوس مع مرتو و لا مع اولادو
دخل للجامع و راح لبلاصتو
لقى التاقة مفتوحة
راح جبدها بالزعاف و ضربها و هو يصرخ و يقول
راني نقول لجدكم ما تزيدوش تحلوا جد التاقة هاذي
المهم بلعها بالزعاف لكن ما بلعهاش مليح
قمنا للصلاة و كي ركعنا جات نسمة هوا
فتحت التاقة و الشيخ من الناس اللي كي ترفع من الركوع تقول عليه راه يحارب ولا يشابك
يعني يطلع راسه بسرعة إ]يييييييييييييييه المسكين
يرفع راسوا و يتلاق مع التاقة اللي تفتحت و تعطييييييييييييييه بضربة
حتى سمعناها ههههههههههههه
السيد حبس الصلاة و يبدا يسب فينا كااامل
و يعاود يضرب التاقة و يخرج و هو يسب في التاقة و في اللي خرب فيها خخخخخخخخخخخخخخخخ
و حنا والله بالذراع باش كملنا الصلاة راح كلش لا خشوع و لا تركيز خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
و من هذاك نهار ما فتحناش التاقة و ممكن راح نبنوا فيها حيط هههههههههههههههههههه