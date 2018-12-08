مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك

مرة ( امرأة)

قريت كل المشاركات والله كانت ممتازة و مضحكةجاتني السجاعة باش نكتب و النشتاركعلى بالي موش كيما قصصكم بصح مشاركة و اخلاصههههههههههالمهم بلاطول حديث واحد نهار كنت في المدينة نمشيو عقلي هامل و هايم والله ماني عارف وين راني نمشييعني الكور يمشي بلا عقلفي لحظة سمعت واح ينادينيكي رفت راسي لقيت خوالي كامل واقفين امامياهلاااا بخوالي واش راكممحمحسلمت على الاول واش راك خالي لاباسمحمحسلمت على الزاوج واش راك خالي لاباسمحمحسلمت على الثالت واش راك خالي لاباسمحمحسلمت علىواش راكي خالتي حسيت انها ما سلمتش عليا كيما يلزممنبعد تلفت في خوالي حاب نسقسيهم لقيتهم كااامل يضحكوا و الصغير قريب يطيح بالضحكواش كاين خوالي كاش ماني عاملقالولي شكون المرة اللي راك سلمت عليهاتلفت لقيتها رايحة وحدها رايحة تمشي و تتلفت قلت ليهم هي مرت احمد اقصد خالي الكبيروين رايحة وحدهاقالولي ماهيش مرة خالك هي مرة كانت واقفة حدنا ما نعرفوها ما تعرفنايا الحشااايمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههضحكوا عليا حتى تعبوا و انا حشمان قلت دوك تروح تجيبلي راجلها و تقوله هذا سلم عليا خخخخخخخخخخخخخخخخخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموقف آخرعندنا في المسجد نتاع القرية و هو مسجد صغيركاين شيخ عنده بلاصة يصلي فيها و ما يحبش يلقى فيها واحدو اذا لقى واحد يزعكه و ينهرهو إذا لقى التتافة محلولة يزعف و يبلعهاواحد الخترة جا مقلق باين مقلقممكن مداوس مع مرتو و لا مع اولادودخل للجامع و راح لبلاصتولقى التاقة مفتوحةراح جبدها بالزعاف و ضربها و هو يصرخ و يقولراني نقول لجدكم ما تزيدوش تحلوا جد التاقة هاذيالمهم بلعها بالزعاف لكن ما بلعهاش مليحقمنا للصلاة و كي ركعنا جات نسمة هوافتحت التاقة و الشيخ من الناس اللي كي ترفع من الركوع تقول عليه راه يحارب ولا يشابكيعني يطلع راسه بسرعة إ]يييييييييييييييه المسكينيرفع راسوا و يتلاق مع التاقة اللي تفتحت و تعطييييييييييييييه بضربةحتى سمعناها هههههههههههههالسيد حبس الصلاة و يبدا يسب فينا كاااملو يعاود يضرب التاقة و يخرج و هو يسب في التاقة و في اللي خرب فيها خخخخخخخخخخخخخخخخو حنا والله بالذراع باش كملنا الصلاة راح كلش لا خشوع و لا تركيز خخخخخخخخخخخخخخخخخخو من هذاك نهار ما فتحناش التاقة و ممكن راح نبنوا فيها حيط هههههههههههههههههههه