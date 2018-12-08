مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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الإعجابات
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
قريت كل المشاركات والله كانت ممتازة و مضحكة
جاتني السجاعة باش نكتب و النشتارك
على بالي موش كيما قصصكم بصح مشاركة و اخلاص
هههههههههه

المهم بلاطول حديث واحد نهار كنت في المدينة نمشي
و عقلي هامل و هايم والله ماني عارف وين راني نمشي
يعني الكور يمشي بلا عقل
في لحظة سمعت واح يناديني

كي رفت راسي لقيت خوالي كامل واقفين امامي
اهلاااا بخوالي واش راكم
مح :whistle:مح:whistle: سلمت على الاول واش راك خالي لاباس
مح :whistle:مح :whistle:سلمت على الزاوج واش راك خالي لاباس
مح:whistle: مح:whistle: سلمت على الثالت واش راك خالي لاباس
مح :whistle::whistle:مح:whistle::whistle: سلمت على مرة ( امرأة) واش راكي خالتي حسيت انها ما سلمتش عليا كيما يلزم

منبعد تلفت في خوالي حاب نسقسيهم لقيتهم كااامل يضحكوا و الصغير قريب يطيح بالضحك
واش كاين خوالي كاش ماني عامل

قالولي شكون المرة اللي راك سلمت عليها
تلفت لقيتها رايحة وحدها رايحة تمشي و تتلفت قلت ليهم هي مرت احمد اقصد خالي الكبير
وين رايحة وحدها
قالولي ماهيش مرة خالك هي مرة كانت واقفة حدنا ما نعرفوها ما تعرفنا
:giggle::giggle::giggle: يا الحشااايم
هههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههه
ضحكوا عليا حتى تعبوا و انا حشمان قلت دوك تروح تجيبلي راجلها و تقوله هذا سلم عليا خخخخخخخخخخخخخخخخخ

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موقف آخر
عندنا في المسجد نتاع القرية و هو مسجد صغير
كاين شيخ عنده بلاصة يصلي فيها و ما يحبش يلقى فيها واحد
و اذا لقى واحد يزعكه و ينهره
و إذا لقى التتافة محلولة يزعف و يبلعها
واحد الخترة جا مقلق باين مقلق
ممكن مداوس مع مرتو و لا مع اولادو
دخل للجامع و راح لبلاصتو
لقى التاقة مفتوحة
راح جبدها بالزعاف و ضربها و هو يصرخ و يقول
راني نقول لجدكم ما تزيدوش تحلوا جد التاقة هاذي
المهم بلعها بالزعاف لكن ما بلعهاش مليح
قمنا للصلاة و كي ركعنا جات نسمة هوا
فتحت التاقة و الشيخ من الناس اللي كي ترفع من الركوع تقول عليه راه يحارب ولا يشابك
يعني يطلع راسه بسرعة إ]يييييييييييييييه المسكين
يرفع راسوا و يتلاق مع التاقة اللي تفتحت و تعطييييييييييييييه بضربة
حتى سمعناها ههههههههههههه
السيد حبس الصلاة و يبدا يسب فينا كااامل
و يعاود يضرب التاقة و يخرج و هو يسب في التاقة و في اللي خرب فيها خخخخخخخخخخخخخخخخ
و حنا والله بالذراع باش كملنا الصلاة راح كلش لا خشوع و لا تركيز خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
و من هذاك نهار ما فتحناش التاقة و ممكن راح نبنوا فيها حيط هههههههههههههههههههه
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
هههههههه يعطيك الصحة اخي والله قتلتني بالضحك
لمخلوقة كي مظرباتكش اكل راك مليح هههه(y)مسكينة بلاك تشوكات o_O
ربي يبارك فيك اخي والله لموقف لول فووووور وبالتوفيق في المسابقة
 
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