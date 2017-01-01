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اللي بغا يهدر معايا يقبل لهجتي .....جزائرية وأفتخر

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏19 ديسمبر 2017 على 21:45.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم
    أهل اللمة الكرام إن شاء الله تكونو بخير
    بون اليوم راح نوصل مساج وثاني نهدر على نوع من الناس

    اللي يحب يهدر معايا يقبلني بلهجتي .....جزائرية وأفتخر


    منتدانا فيه إخوة من دول عربية
    الجميل فالإخوة هذو أنو يفهموا لهدرتنا ولا مرة طلبو شرح اللهم كبمة تكون من أعماق أعماق لهجتنا أو عربية كاسي من إختراعنا وين يقولونا واش معناها هذي نحيي الأخ @aljentel

    لأنه يفهمنا ولا يطلب شرح وبل أحيانا يشارك بكلمات جزائرية
    كذلك الأخت @سكون الفجر
    والأخت @الأفق البعيد
    إخوة ضربو المثل في تقبلهم للهجتنا رغم صعوبتها وسرعتها وإن لا يتكلمون بها لكن على الأقل بذلوا جهد في فهمها وتقبلها
    الكثير منا لديه أصدقاء من كل البلدان أو سافر الغريب
    في ربع ساعة تجده يتكلم بلهجة تلك البلد ليزميgري نتاعنا ما نحكوش يحط رجلو ففرنسا يبدا ينفخ باف واوف وي وبونجوغ زوج كلمات اللي تعلمهم فلاكريش
    نلقاو بنات جات موضة اللهجة السورية فالليسي كامل رجعو شاميات :eek::eek:واقيل قالوىلهم من لم يتزوج شامية مات أعزب خلاو لهجتهم ولصقوا فالشاميات تهنوا ليجون أصلا راحين يموتو عزاب
    :unsure::unsure:
    تعرف مصري تولي مصرية وبلاك تهدرها خير منو
    وتحشم تحكي بلهجتها
    كاين البعض من دول أخرى وهذي صرات معايا ما يفهموناش مي انا نحاول نفهمهم وبالعقل نعلمهم ونقولهم ما نحكيش بلهجتكم معليش ردو عليا بالفصحى مهم تفهموني واش نحكي
    ما نحشمش بلهجتي كيما كل واحد مصري لبناني أردني ما يبدلش لهجتو لما يسافر أو يتعرف على ناس من هنا علاه أحنا نحشمو بيها أو نحبو البراني ....خبز الدار ياكلو البراني :mad::mad::cry:

    يا الخاوة بلادي بلادي فيها الزين والشين كيما كل البلدان
    الحلو والمر المليح والعيان
    جزائرية وأفتخر واللي يحبنا يحبنا بلهجتنا يتعلمها كيما إحنا نتعلمو لهجاتهم هوما أفلامهم ومسلسلاتهم خلات لهجاتهم وصلو للعالم إحنا دورنا نوصلو لهجتنا على الأقل للي باغي يعرفنا (y)

    واش رايكم فناس تبدل جلدها قدام البراني
    وهل صراتلكم وين تعرفتو على ناس هدرتو معاهم بلهجتنا وإلا لهجتهم
    أنا عندي أصدقاء مصريين ولبنانيين ومن الخليج وكل يوم نحكي معاهم ونعلمهم الفاظ وكلمات بتلسبف عليهم يقلولوي ما فهمناش نقولهم بالتعود تتعلموا مش لازم تهدرو كيما إحنا يكفي تفهمني وتعرف واش راني نقول ومش مضطرة أنا نولي كيما انت وعلاه انت ما تبذلش مجهود تحاةل تفهمني

    الموضوع لكم

    شكرا

     
    ليليا مرام, ‏19 ديسمبر 2017 على 21:45
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ختي ليليا
    يعطيك الصحة والله موضوع في الصميم
    عجبني بزاف، درك تعبت والله ودرك شوي نطفي الميكرو
    لكن غدوة بحول الله نرجع ونهدر على هاد الفئة مليح
    بارك الله فيك اختي وتصبحي على خير ان شاء الله :kiss:
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏19 ديسمبر 2017 على 22:33
    #2

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