اللي بغا يهدر معايا يقبل لهجتي .....جزائرية وأفتخر

السلام عليكم

أهل اللمة الكرام إن شاء الله تكونو بخير

بون اليوم راح نوصل مساج وثاني نهدر على نوع من الناس



اللي يحب يهدر معايا يقبلني بلهجتي .....جزائرية وأفتخر







الجميل فالإخوة هذو أنو يفهموا لهدرتنا ولا مرة طلبو شرح اللهم كبمة تكون من أعماق أعماق لهجتنا أو عربية كاسي من إختراعنا وين يقولونا واش معناها هذي نحيي الأخ



لأنه يفهمنا ولا يطلب شرح وبل أحيانا يشارك بكلمات جزائرية

كذلك الأخت منتدانا فيه إخوة من دول عربيةالجميل فالإخوة هذو أنو يفهموا لهدرتنا ولا مرة طلبو شرح اللهم كبمة تكون من أعماق أعماق لهجتنا أو عربية كاسي من إختراعنا وين يقولونا واش معناها هذي نحيي الأخ @aljentel لأنه يفهمنا ولا يطلب شرح وبل أحيانا يشارك بكلمات جزائريةكذلك الأخت @سكون الفجر