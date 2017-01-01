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حبس الأخبثان لأجل المحافظة على الوضوء

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏20 ديسمبر 2017 على 15:31.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    السؤال:
    أحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك يا شيخ، ما رأي فضيلتكم فيمن يحبس نفسه عن البول لأجل الصلاة والحفاظ على الوضوء، وذلك للبرد أو أي شيء آخر فهل عليه شيء؟
    الجواب:
    الشيخ: عليه شيء؛ لأنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان». فإذا صلى الإنسان مع مدافعة الخبث -البول أو الغائط- فقد عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا صلاة له في هذه الحال. وعليه أن يتخلى أي أن يبول أو يتغوط، ثم إن وجد الماء وقدر على استعماله بلا ضرر، نقول: نعم، إن وجد الماء وقدر على استعماله بلا ضرر فليفعل، وإن لم يجد الماء أو كان يخاف الضرر باستعماله فالأمر واسع ولله الحمد، فليتيمم وصلاته بتيمم بدون مدافعة البول أو الغائط خير من صلاته بوضوء يكون فيه مدافعاً للبول والغائط، وليستحضر إذا دعته نفسه إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين، ليستحضر     قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان». فإذا استحضر هذا فإنه لن يذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين. نعم.

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    المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [332]
    الصلاة > صفة الصلاة > الترتيب والطمأنينة والخشوع.
     
    *حزن النبلاء*, ‏20 ديسمبر 2017 على 15:31
    #1

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