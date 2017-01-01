  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

قد يطول الغياب و لكن لا ننسى ..

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏24 ديسمبر 2017 على 11:13.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,121
    الإعجابات المتلقاة:
    9,497
    نقاط الجوائز:
    1,441
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    السلام عليكم و رحمة الله و بركآته

    ...

    قد يطول الغياب يا أصحاب لكن أبدا نحن لا ننسى شيئا

    و إن نحن نسينا فهذا لا يعني أننا قد ننسى كل شيء ، لا فقط ننسى البعض

    من الناس و تبقى الذكريات ..

    و يوما ما يعود بنا الزمن إلى حيث نتذكر شيئا واحدا أو ربما كل شيء

    قد يطول الغياب نعم ، و إن نحن عدنا بعد طول غياب فتقبلونا كما عرفتوما

    حتى وإن تغير فينا الكثير فهذا متوقع فلا تتفاجئوا ، و كونوا أول من يرحب بنا

    و يذكرّنا بكل الأيام التي عشناها مع بعض ، فرحا ، فرحا و فرحا فقط

    لا شيء من الحزن ، لا تسمحوا لأنفسكم أن تذكروننا بالحزن و الآلام

    لأن الغائب إذا هو يوما رجع إليكم ، فإنه يحمل بقلبه جراحا و طعنات و هو ينزف

    و ينتظر منكم أن تشفوا جراحه ببعض الذكريات الجميلة و الكلام الطيب


    ...

    و لكن للأسف هذا العالم لا يوجد فيه أحد يحمل رسائل سلام و حب

    و لا أحد يفتقد أحدا ، و إن تذكر غائبا عاتبه و فقط ..

    هذا العالم أبشع مما رأيناه يوما بعيون البراءة و الطفل الذي عاش من عمرنا

    سنوات كبر اليوم ليجد كل شيء قد تغير كثيرا و أن ما عاشه تحت سقف

    الدفئ ، الحب و الحنان مجرد فترة غفلت فيها عقولنا الصغيرة عن كل ما هو حولنا

    و خدعت طفولتنا بحلوى و بعض من الكلمات ..

    و هآ نحن اليوم نعيش أصعب الفترات في حياتنا تحت سقف القسوة ،

    اللامبالاة و الأنانية ..

    هآ نحن اليوم نخاف أن نفقد أشخاصا من حياتنا رغم أنهم لم يهتموا لأمرنا

    لكننا نهتم بهم في سرنا و قبل النوم نذكرهم بشوق و حب و نتمنى لو أنهم

    يلتفتوا إلينا بحب و طيبة يوما ..

    هآ نحن اليوم لا نهتم لشيء سوى أن نكون بخير و هناء

    لا شيء آخر قد يزين حياتنا و أيامنا غير الصحة و الهناء و الوالدين

    غير هذا لن يشعرنا بالسعادة أبدا ..


    ( ادعوا لوالدتي بالشفاء العاجل و أن يتبين ما هو مرضها حقا أنا احتاج دعواتكم لأغلى البشر في حياتي ) :cry:

    "فطوم"

    ( لم أكتب يوما شيئا إلا لارتاح و فقط .. )
     
    السحاب العابر, aljentel, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏24 ديسمبر 2017 على 11:13
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    8,298
    الإعجابات المتلقاة:
    9,823
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار إلى الله
    محزن جدا..لا اتمنى فعلا ان اكون في مثل هذا الموقف



    ‏ما تموت المحبة لو يطول الغياب

     
    الصحافية الساخرة, السحاب العابر و حلم كبير معجبون بهذا.
    إلياس, ‏24 ديسمبر 2017 على 11:15
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,374
    الإعجابات المتلقاة:
    20,302
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    محزن جدا ما خط قلمك أختي الغالية
    أملنا أن يحدث الله بعد ذالك أمرا
    وتنقلب الموازين إلى أفراح
    و نجد أجنحة نستظل تحتها بعد طول عناء

    اللهم رب الناس أذهب البأس و أشفي الخالة
    شفاءا لا يغادر سقما إلا شفيته,,,,,,,,,,, آآآآمييين

    لا تنسي أختي أن تخبرينا بكل جديد
     
    السحاب العابر, aljentel, إلياس و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏24 ديسمبر 2017 على 11:57
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,947
    الإعجابات المتلقاة:
    11,209
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    أختي الفاضلة
    في مسيرة حياة كل شخص توجد أفراح وأحزان وعلى أحبابنا نحزن أكثر من حزننا على انفسنا
    والله قال في سورة الانشراح :{ فإن بعد العسر يسرا إن بعد العسر يسرا } وقد أكدها مرتين فما ننتظر بعد ذلك من رب العباد وتأكدي أن كل عسر بينه يسرين كما قال علماء التفسير
    إذا أختي الكريمة ،الام هي الام مهما ظهرت لنا غير مهتمة بنا فهي لها قلب الام الحنون
    سألو أما قالو لها من أحب أولادك اليك ....قالت الغائب حتى يعود والمريض حتى يشفى والصغير حتى يكبر ...وليس معناه انها لا تحب الاخرين ولكن تولي هذه الفئات اهتمام اكبر لانهم في حالات خاصة
    أتعلمين أن الام أيضا بحاجة الى عناق واهتمام ودلال من أولادها لكي تشفى

    أختي الكريمة أظهري لوالدتك حبك واهتمي بها وقبليها وعانقيها ،فأي أم أمها هي ابنتها الحبيبة
    واعلم ان لك قلبا كبيرا يسع والديك ما شاء الله

    ربي يشفي والدتك شفاءا لا يغادر سقما يا ارحم الراحمين
    طهورا طهورا طهورا إن شاء الله
    اللهم إشف لا شفاء إلا شفاؤك آمين
    أتلاي في ميمتك
     
    السحاب العابر و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏24 ديسمبر 2017 على 12:51
    #4
  5. لاريمان

    لاريمان
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 ماي 2016
    المشاركات:
    1,473
    الإعجابات المتلقاة:
    3,459
    نقاط الجوائز:
    121
    الجنس:
    أنثى
    هآ نحن اليوم لا نهتم لشيء سوى أن نكون بخير و هناء
    فعلا اختي جميل مانثرت ربي يشفي الوالدة الكريمة ويهني قلبك يارب
     
    الصحافية الساخرة, السحاب العابر و حلم كبير معجبون بهذا.
    لاريمان, ‏24 ديسمبر 2017 على 13:28
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,121
    الإعجابات المتلقاة:
    9,497
    نقاط الجوائز:
    1,441
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    شكرا لك أخي إلياس ، بارك الله فيك ، لا أحد يتمنى أن يكون في مواقف مثل هذه صعب جدا التعايش فيها

    اللهم آمين ، مشكور أخي المجرم ، أتمنى لو يصبح كل شيء بخير الآن في هذه اللحظة لكن هذا بلاء من الله ما علينا الا الصبر
    إن شاء الله سأطل عليكم و أطمئن عليكم أيضا ^^

    وعليكم السلام و رحمة الله
    اللهم آمييين
    مشكور أخي حلم كبير وبارك الله فيك ، أكيد أمي و أبي هما أغلى ما أملك و أحزن لرؤيتها هكذا في مرض و حزن يؤسفني أنني لا أستطيع فعل أي شيء ، الله المستاعن و هو من يفرج عنا كل عسير سبحانه .. دعواتك فقط


    آمين ،، مشكور أختي لاريمان و بارك الله فيك ، ربي يهنيك ختيتو ^^
     
    إلياس معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏25 ديسمبر 2017 على 07:20
    #6
  7. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    3,724
    الإعجابات المتلقاة:
    8,121
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    ايه هذا حال الدنيا ،، نزلنا هنا ثم ارتحلنا وهكذا الدنيا نزولا وارتحالا ،،،،
    أتمنى لك التوفيق وأتمنى بوالدتك الشفاء العاجل
    وان شاء الله تعودي وانتي تتدثري برداء الفرح والسرور ..
     
    الصحافية الساخرة, السحاب العابر و إلياس معجبون بهذا.
    aljentel, ‏25 ديسمبر 2017 على 10:55
    #7
  8. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,121
    الإعجابات المتلقاة:
    9,497
    نقاط الجوائز:
    1,441
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    إن شاء الله ، صحيح ما قلته أخي ، بارك الله فيك
    وشكرا على الدعاء الجميل
     
    إلياس معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏25 ديسمبر 2017 على 15:05
    #8
  9. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    4,971
    الإعجابات المتلقاة:
    16,061
    نقاط الجوائز:
    1,291
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الأرض
    علاه وين رايحة
    خلي روحك غير هنا
    بركي ماتلعبي فيها
    ههه
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    السحاب العابر, ‏25 ديسمبر 2017 على 15:09
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,121
    الإعجابات المتلقاة:
    9,497
    نقاط الجوائز:
    1,441
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    ههههه اسكت يا ضبابة كحلاء لا تزدني ظلمة و سوادا ههه

    لا مانلعبش فيها ، إنها الظروف ، وحوادث الحياة القاسية تبعدنا لأيام او شهور أو سنوات .. لا أظنني سابتعد لكن ستقل مشاركاتي ربما فأحوالي سيئة جدا ، دعواتكم لوالدتي بالشفاء العاجل فقط ( تذكروني ولو بدعاء )
     
    الصحافية الساخرة, ‏25 ديسمبر 2017 على 15:24
    #10

مشاركة هذه الصفحة