قد يطول الغياب و لكن لا ننسى ..

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أختي الفاضلة

في مسيرة حياة كل شخص توجد أفراح وأحزان وعلى أحبابنا نحزن أكثر من حزننا على انفسنا

والله قال في سورة الانشراح :{ فإن بعد العسر يسرا إن بعد العسر يسرا } وقد أكدها مرتين فما ننتظر بعد ذلك من رب العباد وتأكدي أن كل عسر بينه يسرين كما قال علماء التفسير

إذا أختي الكريمة ،الام هي الام مهما ظهرت لنا غير مهتمة بنا فهي لها قلب الام الحنون

سألو أما قالو لها من أحب أولادك اليك ....قالت الغائب حتى يعود والمريض حتى يشفى والصغير حتى يكبر ...وليس معناه انها لا تحب الاخرين ولكن تولي هذه الفئات اهتمام اكبر لانهم في حالات خاصة

أتعلمين أن الام أيضا بحاجة الى عناق واهتمام ودلال من أولادها لكي تشفى



أختي الكريمة أظهري لوالدتك حبك واهتمي بها وقبليها وعانقيها ،فأي أم أمها هي ابنتها الحبيبة

واعلم ان لك قلبا كبيرا يسع والديك ما شاء الله



ربي يشفي والدتك شفاءا لا يغادر سقما يا ارحم الراحمين

طهورا طهورا طهورا إن شاء الله

اللهم إشف لا شفاء إلا شفاؤك آمين

أتلاي في ميمتك

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