قد يطول الغياب و لكن لا ننسى ..

السلام عليكم و رحمة الله و بركآته ... قد يطول الغياب يا أصحاب لكن أبدا نحن لا ننسى شيئا و إن نحن نسينا فهذا لا يعني أننا قد ننسى كل شيء ، لا فقط ننسى البعض من الناس و تبقى الذكريات .. و يوما ما يعود بنا الزمن إلى حيث نتذكر شيئا واحدا أو ربما كل شيء قد يطول الغياب نعم ، و إن نحن عدنا بعد طول غياب فتقبلونا كما عرفتوما حتى وإن تغير فينا الكثير فهذا متوقع فلا تتفاجئوا ، و كونوا أول من يرحب بنا و يذكرّنا بكل الأيام التي عشناها مع بعض ، فرحا ، فرحا و فرحا فقط لا شيء من الحزن ، لا تسمحوا لأنفسكم أن تذكروننا بالحزن و الآلام لأن الغائب إذا هو يوما رجع إليكم ، فإنه يحمل بقلبه جراحا و طعنات و هو ينزف و ينتظر منكم أن تشفوا جراحه ببعض الذكريات الجميلة و الكلام الطيب ... و لكن للأسف هذا العالم لا يوجد فيه أحد يحمل رسائل سلام و حب و لا أحد يفتقد أحدا ، و إن تذكر غائبا عاتبه و فقط .. هذا العالم أبشع مما رأيناه يوما بعيون البراءة و الطفل الذي عاش من عمرنا سنوات كبر اليوم ليجد كل شيء قد تغير كثيرا و أن ما عاشه تحت سقف الدفئ ، الحب و الحنان مجرد فترة غفلت فيها عقولنا الصغيرة عن كل ما هو حولنا و خدعت طفولتنا بحلوى و بعض من الكلمات .. و هآ نحن اليوم نعيش أصعب الفترات في حياتنا تحت سقف القسوة ، اللامبالاة و الأنانية .. هآ نحن اليوم نخاف أن نفقد أشخاصا من حياتنا رغم أنهم لم يهتموا لأمرنا لكننا نهتم بهم في سرنا و قبل النوم نذكرهم بشوق و حب و نتمنى لو أنهم يلتفتوا إلينا بحب و طيبة يوما .. هآ نحن اليوم لا نهتم لشيء سوى أن نكون بخير و هناء لا شيء آخر قد يزين حياتنا و أيامنا غير الصحة و الهناء و الوالدين غير هذا لن يشعرنا بالسعادة أبدا .. ( ادعوا لوالدتي بالشفاء العاجل و أن يتبين ما هو مرضها حقا أنا احتاج دعواتكم لأغلى البشر في حياتي ) "فطوم" ( لم أكتب يوما شيئا إلا لارتاح و فقط .. )