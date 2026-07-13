السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

و

) (تنذب شوية على زهرها ..

أليس

فلك الله

و

أدعوا الله

لأنني لم أكن أعرف كيف يكون الدعآء باللسان

لكنني عرفت كيف يكون

الخوف

من الظالم

يتقن إحساس الألم

طفل بريء

و

"فاطمة"

أو لم

صرختي

صرختي

و

ماذا بعد ..؟

البطلة

أقوى

لا تنسى شيئا

"فاطمة أخرى"

كلمتها الصادقة

اللاعبة الفاشلة

أو ليس

القهر

أو ليست

أو لم

"هم"

فكيف تضرب وطنا فيه عآئلتك ؟

فشكرا لهم

انكسرت

انكسرت

يا أمي

فأين أنت من المواساة ..؟

فالحواجز المادية حتى و إن كانت صعبة فإنها تصنع أبطالا و أغنيآءا يوما ما"

و

الدعم المعنوي يغلب العراقيل المادية ..

أو لم