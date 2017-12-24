تشكيلة من البابوشات

الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة Ryry_Ndj, 24 ديسمبر 2017.
السلام عليكم
حبيت ندير تجميعة للبابوشات ^^ كلمة هذي ضحكني ههههه ان شاء الله تنال اعجابكن
السلام عليك
ههه انا يعجبوني بزاف يعطيك الصحة
وعليكم السلام
شكرا لمرورك العطر نورتي الموضوع
السلام عليكم
شحال يعجبوني نموت عليهم ^^ شريت وحدة
يعطيك الصحة ريونتي
و عليكم السلام
بصحتك اسومة شكرا لمرورك العطر
تشكيلة روعة شكرا
عفوا
شكرا لمرورك العطر
روووعة
شكرا
مرورك الاروع
رووووعة يهبلو
غ كيما شريت منهم
دافيين
شكرا حبيبتي ريانووو
｡^‿^｡
بصحة حنونة
شطرا لمرورك العطر
http://www.jvbien.com/wp-content/uploads/2013/11/jvb-113.jpg
http://images.esellerpro.com/2369/M/479/47/Slipper-Main.jpg
روووعة يسلمووو زهرة
السلام عليكم
اييه والله يهبلوا ماشاء الله
يعطيك الصحة ختيوتي على الاقتناء ذوقك مميز
دمتي يا غالية♥
شكرا حنونة لمرورك العطر
شابين بزاف
شكرا لك
شكراا لمرورك العكر نورتي
يعطيك الصحة حنونة
بزااااف شابين
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).